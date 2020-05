100 zł na zakupy w T-Mobile - odbierz voucher w aplikacji

T-Mobile w ramach piątkowej akcji Happy Fridays przygotowało specjalną niespodziankę dla swoich klientów - voucher wysokości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym operatora.

Co tydzień, w ramach akcji Happy Fridays, T-Mobile oferuje swoim klientom atrakcyjne promocje, które umożliwiają swobodny dostęp do informacji, kontakt z przyjaciółmi czy wykonywanie codziennych obowiązków. Tym razem użytkownicy mogą skorzystać ze zniżki wysokości 100 zł przy zakupie takich urządzeń jak laptopy, smartfony, tablety czy routery w sklepie internetowym T-Mobile.

Jak odebrać voucher?

Aby skorzystać ze zniżki 100 zł na wybrane produkty, należy wejść na stronę www.t-mobile.pl, zdecydować się na odpowiedni dla siebie sprzęt, wybrać plan taryfowy od M w górę na 24 lub 36 miesięcy lub ofertę internetu mobilnego na ten sam okres trwania umowy, a następnie wpisać kod rabatowy, który jest do odebrania w aplikacji Mój T-Mobile. Jeśli urządzenie będzie kosztowało 100 zł lub mniej, kwota po obniżce będzie wynosiła 0,05 zł.

Voucher będzie ważny od piątku 8 maja do niedzieli 10 maja do końca dnia, natomiast kod promocyjny należy wykorzystać do 13 maja do końca dnia.

Oficjalną informację znajdziecie na firma.t-mobile.pl

