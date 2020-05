1000 bezpłatnych minut na rozmowy od T-Mobile - skorzystaj z okazji

Z okazji Dnia Matki operator T-Mobile przygotował specjalną ofertę - 1000 darmowych minut na rozmowy telefoniczne dla klientów T-Mobile na kartę i MIX. Jak skorzystać z promocji?

Sieć komórkowa T-Mobile rusza z nową cykliczną akcją promocyjną dla klientów na kartę i MIX, w której do zdobycia będą różnorodne darmowe bonusy. Z okazji Dnia Matki 26 maja możemy wykorzystać 1000 darmowych minut na rozmowy telefoniczne. To idealna okazja, aby dłużej porozmawiać i nadrobić zaległości w rodzinnych opowieściach. Promocja dotyczy połączeń komórkowych i stacjonarnych do wszystkich sieci w kraju i będzie aktywna przez 3 dni. Można ją uruchomić od 25 do 27 maja do końca dnia.

Jak skorzystać z promocji?

Bonus jest dostępny dla wszystkich klientów T-Mobile na kartę i MIX przez trzy dni od aktywacji. Wystarczy wysłać SMS-a o treści: "MINUTY" na podany numer:

80401 – użytkownicy T-Mobile na kartę,

80404 – abonenci MIX.

Jak zaznacza operator sieci T-Mobile, trzydniowych promocji będzie więcej - będą powtarzane cyklicznie z okazji różnych świąt oraz wydarzeń.

Więcej informacji na temat oferty znajdziecie na www.t-mobile.pl/pl/oferta_specjalna/wyjatkowy-dzien.

