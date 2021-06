1019 gier za... 5 dolarów!

W serwisie itch.io pojawił się pakiet gier, które możesz nabyć za niecałe 19 złotych. I w tytule nie ma literówki - za tę kwotę kupujesz 1019 produkcji! Słownie: tysiąc dziewiętnaście.

Pakiet nazywa się Indie bundle for Palestinian Aid i swoje gry oraz inne materiały dało do niego 864 twórców. Cały dochód zostanie przeznaczony Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie. A co znajdziemy w pakiecie?

Oczywiście przy takiej ilości gier oraz cenie nie spodziewajcie się tytułów AAA czy AA. Są tam przede wszystkim gry niezależne i to w pełnym przekroju - od pikselowych RPG, poprzez nieźle wyglądające platformówki idąc, kończąc na grach fpp, które poza zestawem kosztują 10 dolarów i więcej. Jedną z takich jest The Fall of Lazarus, którego trailer prezentuję poniżej. Poza tym pakiet zawiera nie tylko gry, ale również kilka książek w formatach PDF i .mobi, gry paragrafowe oraz planszowe do własnego wydrukowania i muzykę. Jednak 95% to gry - lepsze bądź gorsze.

Pakiet podsumować można tak - kupujesz wielki worek... hmmm... kontener gier i z pewnością w większość nigdy nie zagrasz. Jedna jest tu sporo udanych produkcji dla miłośników każdego gatunku, w tym takich specyficznych, jak visual novels czy jrpg. Samo przeglądanie zawartości pakietu to sporo czasu, a eksperymentowanie z poszczególnymi tytułami może dać sporo zabawy. Dlatego warto zaryzykować niewielkie pieniądze i mieć kolosalną liczbę tytułów na własność.

Strona z pakietem znajduje się tutaj. Płacić można przy użyciu konta PayPal lub za pomocą zwykłej karty. Ciekawostka: po przeliczeniu za jedną grę płacisz 0,004 dolara, czyli 0,015 zł. Tak tanio jeszcze nie było i wątpię, czy kiedykolwiek będzie.