108 tysięcy przychodu za wydarzenie online! Płatne webinary królują na rynku pracy

Nie da się ukryć, że przez pandemię COVID-19 oraz zmianę trybu pracy oraz nauki na zdalny, płatne webinary zaczęły zyskiwać na popularności. Rekordzista, korzystający z platformy ClickMeeting, zarobił w 2021 roku 108 tysięcy zł przychodu za jedno wydarzenie. Sytuacja epidemiologiczna na ten moment unormowała się, co oznacza, że wiele wydarzeń znów może odbywać się na żywo.

Sprawę skomentowała Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting:

W 2021 roku w Polsce za pośrednictwem ClickMeeting organizatorzy płatnych webinarów łącznie zarobili 7 152 474 złotych. Widzimy, że zainteresowanie płatnymi wydarzeniami online cały czas rośnie. Przedsiębiorcy bardzo szybko dostrzegli możliwość zarabiania na takich eventach, a co za tym idzie na dywersyfikację swoich przychodów. Dziś każdy, kto jest ekspertem w swojej branży, może zorganizować kurs online i dzielić się swoją wiedzą, zarabiając na tym i nie ponosząc kosztów związanych z wynajmem sali konferencyjnej, cateringu, czy papierowych materiałów, a przy tym mogąc dotrzeć do odbiorców z całego kraju.

Jak donosi raport, w 2020 roku polscy twórcy płatnych webinarów zarobili w sumie 2 495 815 zł. W pierwszym kwartale 2022 roku na polskiej platformie łącznie odbyło się 556 płatnych konferencji i webinarów, a średni zarobek na każdym z nich wyniósł 2294 zł. Jest to znak, że branża płatnych webinarów stale się rozwija i wszystko wskazuje na to, że z czasem będą jeszcze lepsze. Eksperci z ClickMeeting są w tym temacie zgodni, że tendencja ta będzie rosnąć.

Jak komentuje Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca ClickMeeting:

Webinary płatne zdobyły szczególną popularność w ostatnim okresie. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy mogli docenić ich niezaprzeczalne zalety. Obecnie mamy do czynienia z konsekwentnie rosnącym zainteresowaniem tą formułą. Bez wątpienia to jeden z najważniejszych trendów branży wydarzeń online, który będzie istotny także w dłuższej perspektywie dla całej branży marketingu. Na zdecydowanie wyższą atrakcyjność i łatwiejszą dostępność wydarzeń tego typu bez wątpienia wpływa również rozwój technologii. Obecnie, aby je zorganizować, wystarczy odpowiednia platforma do webinarów i integracja z jednym z bezpiecznych i błyskawicznych systemów płatności. Jak wynika z naszego ostatniego raportu, tylko w 2021 roku nasi użytkownicy zarobili w ten sposób równowartość ponad 7 mln zł. Rekordowe wydarzenie w 2021 roku przyniosło ponad 108 tysięcy przychodu, natomiast w 2022 roku do tej pory ponad 57 tys. złotych i jestem pewna, że ta tendencja się utrzyma.