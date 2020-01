11,6 miliona dolarów - tyle zarobił Tim Cook w 2019 roku

Przychody Tim'a Cook'a spadły aż o 26 procent, a liczba i tak robi piorunujące wrażenie.

Bycie dyrektorem generalnym jednej z największych firm technologicznych to ogrom pracy, stresu i odpowiedzialności, ale także niebotycznie wysokie zarobki. CEO wielkich przedsiębiorstw mogą narzekać na brak czasu, ale z pewnością wynagradza im to wysoka pensja.

Źródło: apple.com

Mimo tego, ze branża technologiczna stale się rozwija i nie zmieni się to w przeciągu najbliższych lat to zarobki dyrektorów generalnych mocno się wahają.

Najnowsze informacje donoszą, że Tim Cook zarobił w 2019 roku 11,6 miliona dolarów (około 44 miliony złotych). Na powyższą kwotę składa się pensja zasadnicza, dodatki oraz premie. Dochody Cook'a spadły w 2019 roku spadły o 26 procent. Powodem mniejszych przychodów dyrektora generalnego Apple są słabsze wyniki finansowe giganta z Cupertino względem 2018 roku.

Powołując się na raport agencji prasowej AFP dowiadujemy się, że Tim Cook otrzymuje podstawowe wynagrodzenie w wysokości 3 milionów dolarów. Oznacza to, że większość jego dochodów to dodatki i premie. Wynosiły one w ubiegłym roku 7,7 miliona dolarów. Należy do tego doliczyć 885 tysięcy dolarów z tytułu podróży służbowych i innych obowiązków dodatkowych. Tak duża ilość dodatków związana jest z przekroczeniem celi sprzedażowych Apple na 2019 rok aż o 28 procent w porównaniu z założeniami. W 2018 roku firma Apple podwoiła swoje cele sprzedażowe w związku z czym Tim Cook zarobił 15,7 miliona dolarów, co przekładało się na pensję na poziomie 1,3 miliona dolarów miesięcznie. W zeszłym roku Cook zarobił nie tylko 11,6 miliona dolarów, ale otrzymał również dodatkowe 113 milionów dolarów w akcjach firmy Apple.

W 2019 roku Apple nadal odnotowało spadki sprzedaży iPhone'a pomimo gorącego przyjęcia nowych modeli z serii iPhone 11. Apple planuje w 2020 roku dalszą integrację swoich produktów oraz inwestycje w usługi, które rozpoczęto już w zeszłym roku.

Źródło: 91mobiles.com