11. urodziny GOG.COM - premiery i przeceny

Platforma dla graczy GOG.COM obchodzi swoje 11. urodziny. Z tej okazji wprowadzono przeceny na ulubione gry pracowników platformy oraz zaanonsowano premiery kilku tytułów.

Z okazji swoich urodzin, GOG.COM wspólnie z Anuman Interactive przynosi wszystkim graczom klasyczną wersję gry XIII. Ta strzelanka z 2003 roku przenosi gracza do komiksowego świata, aby ścigać szajkę spiskowców, którzy wrobili go w zamordowanie prezydenta USA. Głównej postaci głosu użyczył sam David Duchovny. Do katalogu gier bez DRM dołączają kolejne przecenione tytuły: DUSK (-25%) z klimatyczną grafiką w stylu retro, potężnym arsenałem broni, trybem wieloosobowym z opcją cross-play i dodatkową mapą THE GOGATORIUM dla trybu endless, platformówka Chasm (-35%) z proceduralnie generowanymi lochach, można także wybrać się na Marsa, by odkryć mroczne tajemnice Czerwonej Planety w emocjonujących RPG - Mars: War Logs (-75%) i The Technomancer (-65%).

Z okazji urodzin poproszony wszystkich pracowników GOG, aby wybrali swoje ulubione gry na GOG.COM. W kolekcji znalazł się oczywiście Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku (-70%), Pathfinder: Kingmaker (-50%), Kingdom Come: Deliverance (-50%), Dead Cells (-33%), Stardew Valley (-25%), Hollow Knight (-40%), Heroes of Might and Magic 3: Complete (-75%), Gothic (-75%), Dungeon Keeper 2 (-75%), Baldur's Gate II: Enhanced Edition (-66%), The Mystery of the Druids (-75%) i wiele innych tytułów.

Rabaty na premiery i nowości obowiązują do 10 października, do godz. 15:00, a rabaty na kolekcję ulubionych gier pracowników GOG.COM obowiązują do 7 października, do godz. 15:00.

Skorzystaj z okazji - odwiedź GOG już dzisiaj i kup świetne tytuły w dobrych cenach!