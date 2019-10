12 najlepszych narzędzi antywirusowych dla Windows 10 - październik 2019

Najnowszy test AV-TEST Institute pokazuje, które narzędzia antywirusowe są najlepsze do zastosowań domowych oraz firmowych. Programy były testowane pod kątem ochrony, wydajności oraz użyteczności.

Testy przeprowadzone przez AV-TEST Institute miały na celu wyłonienie najlepszych programów do ochrony maszyn z Windows 10. Wzięło w nich udział 18 aplikacji, a każda z nich była oceniana w skali od 1 do 6 w trzech kryteriach:

ochrona - czyli skuteczność wykrywania i blokowania zagrożeń w czasie rzeczywistym

wydajność - czyli brak wpływu na normalne działanie systemu

użyteczność - dodatkowe funkcje, mające wpływ na wybór programu

Podczas testów tylko cztery produkty okazały się perfekcyjne, zdobywając 6 punktów w każdej kategorii:

Kaspersky Lab Endpoint Security

Kaspersky Lab Small Office Security

Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection Cloud

Wszystkie wyniki prezentowały się następująco (kolejność programów alfabetyczna):

Należy jednak pamiętać, że testy odbywały się w warunkach laboratoryjnych, a na liście aplikacji znajdują się zarówno programy dla użytkowników domowych, jak i biznesu. Wyniki dotyczą wykrywania zagrożeń w trakcie testów, a od tego czasu w internecie pojawiły się kolejne, które mogą wpłynąć na jakość ochrony. Ponadto na rezultaty wyników na każdej maszynie może mieć również wpływ zainstalowane oprogramowanie. Nie powinna jednak zmienić się wydajność oraz użyteczność.

Prezentujemy programy w kolejności alfabetycznej wraz z uwagami na temat każdego z nich:

1. Avast Business Antivirus Pro Plus 19.5 and 19.6

Avast Business Antivirus Pro Plus uzyskał perfekcyjne wyniki przy wykrywaniu zagrożeń malware, zwłaszcza typu zero-day. Wydajność jest bardzo dobra, jednak nie perfekcyjna - otwieranie popularnych stron było o 11% wolniejsze niż w przypadku innych aplikacji. Ponadto odnotowano jeden fałszywy alarm - program zablokował instalację zwykłego programu, widząc w nim zagrożenie.

2. Bitdefender Endpoint Security 6.6

Bitdefender Endpoint Security zablokował dokładnie 98,5% ataków zero-day oraz malware dostarczanych przez pocztę e-mail. Wydajność nie wywołuje zastrzeżeń - wpływ programu na otwieranie stron oraz aplikacji jest minimalny, a w niektórych przypadkach niezauważalny. Podczas ostatniej rundy testów zanotowano jeden fałszywy alarm.

3. F-Secure PSB Computer Protection 19

PSB Computer Protection uzyskał perfekcyjne wyniki w dwóch kategoriach - ochrony i wydajności. Wykrywa 100% powszechnych zagrożeń malware oraz 98,9% ataków zero-day. Przy wydajności w wielu przypadkach miał wyniki lepsze niż wynosi przeciętna. Aplikacja straciła pół punktu użyteczności z powody czterech fałszywych alarmów, ostrzeżeń i blokowań.

4. Kaspersky Endpoint Security 11.1

Kaspersky Endpoint Security uzyskał najlepsze możliwe wyniki w każdej kategorii, co czyni z niego jeden z najlepszych obecnie programów antywirusowych. Zatrzymuje wszystkie znane szkodniki zero-day i malware, ma minimalny wpływ na uruchamianie i instalowanie aplikacji oraz otwieranie stron internetowych. Nie odnotowano ani jednego fałszywego alarmu ani blokady.

5. Kaspersky Small Office Security 6

Kaspersky Small Office Security uzyskał podobne wyniki co poprzednik, jednak mała uwaga - miał nieco większy wpływ na otwieranie stron internetowych.

6. McAfee Endpoint Security 10.6

McAfee Endpoint Security wykrywał wszystkie próbki malware i 98,9% ataków zero-day. Stracił pół punktu wydajności ponieważ spowalnia odczuwalnie uruchamianie aplikacji (o 19%, podczas gdy przeciętna wynosi 12%) oraz ich instalację (32% przy standardzie 24%). Podczas instalacji legalnego oprogramowania podniósł jeden fałszywy alarm.

7. McAfee Small Business Security 17.9

Największą różnicą pomiędzy McAfee Small Business Security a Endpoint Security jest wydajność. SBS wypada nieco gorzej pod względem opóźnienia instalowana popularnych aplikacji. Podobnie jak poprzednik, raz podniósł fałszywy alarm przy instalacji normalnego oprogramowania.

8. Microsoft Defender Antivirus 4.18

Microsoft Defender Antivirus spisał się świetnie w wykrywaniu zagrożeń, ale opóźniał mocno instalowanie aplikacji na PC. Ponadto podczas skanowania wykrył fałszywie normalną aplikację jako malware.

9. Sophos Endpoint Security and Control 10.8

Sophos Endpoint Security and Control zyskał perfekcyjny wynik pod względem ochrony, stracił pół punktu na wydajności. Odczuwalnie spowalniał otwieranie popularnych stron oraz aplikacji na zwykłym PC. Ponadto podniósł dwa fałszywe alarmy, traktując dwie aplikacje jako malware.

10. Symantec Endpoint Protection 14.2

Symantec Endpoint Protection doskonale chroni system przed szkodnikami - uzyskał jeden z najlepszych wyników, znacznie wyprzedzając wielu rywali. Jednak spowalnia uruchamianie aplikacji. Na plus należy policzyć mu brak jakichkolwiek fałszywych alarmów.

11. Symantec Endpoint Protection Cloud 22.17

Symantec Endpoint Protection Cloud osiągnął wyniki podobne do wersji niechmurowej, jednak szybciej od niej uruchamia aplikacje, a więc wypada lepiej.

12. Trend Micro Apex One 14.0

Trend Micro Apex One osiągnął perfekcyjne wyniki w zakresie ochrony. Jednak mocno spowalnia uruchamianie aplikacji - o 27%, przy przeciętnej 12%. On również nie podniósł ani jednego fałszywego alarmu, za co wielki plus.