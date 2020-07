123456 jako najpopularniejsze hasło. A Ty jak silne zabezpieczenie posiadasz?

Studenci Wydziału Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Cypryjskiego opublikowali raport, z którego wynika, że hasło 123456 stoi na czele najpopularniejszych. Stosowanie silnych zabezpieczeń to podstawa, jednak tylko niewielki procent użytkowników stosuje się do tych zaleceń.

Studenci Uniwersytetu Cypryjskiego przeanalizowali 169 milionów haseł oraz 393 miliony loginów, które wyciekły z internetu w wyniku różnego rodzaju naruszeń. Ze stworzonego przez nich raportu wynika, że niespełna 9% haseł można uznać za unikalne, natomiast większość zabezpieczeń albo się powtarza, albo nie spełnia odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa. Jak się okazało, najpopularniejszych hasłem jest 123456 - około 7 milionów przypadków na miliard.

I chociaż specjaliści bezpieczeństwa od lat apelują o stosowanie silnych haseł, a większość serwisów wymusza stosowanie znaków specjalnych czy kombinacji małych i dużych liter, to wciąż popełniane są podstawowe błędy. Obecnie 26% haseł składa się tylko z liter, zaś 29% wyłącznie z małych liter. Szczególną uwagę powinni zwrócić na to szefowie firm oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT.

W oparciu o dane pochodzące z pięciu lat, studenci Uniwersytetu Cypryjskiego zauważyli, że zachowanie użytkowników w tym okresie nie uległo zasadniczej zmianie, chociaż ataki cyberprzestępców są coraz częstsze i bardziej niebezpieczne. Jak podkreśla Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce:

Od kilkunastu lat eksperci powtarzają, że silne hasło to podstawa bezpieczeństwa, ale użytkownicy niewiele sobie z tego robią. Choć z drugiej strony przyznają, że boją się utraty danych uwierzytelniających. Warto w tym miejscu przytoczyć wyniki majowego raportu LastPass, według którego 80 proc. respondentów obawia się kradzieży haseł. Jednakże 66 proc. deklaruje, że używa tego samego hasła do swoich kont internetowych, a 53 proc. nie zmieniło swoich haseł w ciągu 12 miesięcy.

Informacje pochodzące z raportu studentów Wydziału Inżynierii Komputerowej Uniwersytetu Cypryjskiego:

Średnia długość hasła wynosi 9,48 znaków.

12% haseł zawiera znaki specjalne.

13% haseł składa się wyłącznie z liczb.

34% wszystkich haseł kończy się cyframi, ale tylko 4% zaczyna się od cyfr.

Najpopularniejsze 1000 haseł stanowi 6,6% wszystkich haseł.

Oprócz odpowiedniego hasła warto pomyśleć także o innych zabezpieczeniach - sprawdźcie ranking najlepszych antywirusów 2020.