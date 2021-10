12900K przetestowany w 3DMark'u. Nowy lider wydajności?

Jeden z chińskich portali, przy okazji testów karty graficznej, ujawnił wyniki osiągnięte przez najnowszy procesor Intela.

Mimo że do premiery nowych układów Intela pozostały jeszcze trzy tygodnie, niektóre portale już testują najnowsze dzieło niebieskich. Dużą nieostrożnością w tym przypadku wykazał się chiński serwis bilibili.com. W najnowszej recenzji RX 6600 do testów użyli najnowszej platformy Intela. Mimo że zarówno zdjęcie platformy, jak i informacje o procesorze zostały zamazane (z informacją, że są objęte tajemnicą NDA), to wszystko wskazuje na to, że redakcja użyła do testów procesora i9-12900K. Układ ten pracował na chłodzeniu powietrznym na płycie obsługującej pamięć DDR4 zamiast DDR5. Tutaj postawiono na moduły od ZADAC'a, które zostały ustawione na 3866 MHz przy opóźnieniach C14-14-14-34 2T i działały w trybie Gear1.

Serwis zakrył informacje o procesorze, jednak nie zasłonił wyniku, dzięki czemu poznaliśmy jego wydajność w teście 3DMark Time Spy oraz Fire Strike. W pierwszym nowy procesor Intela osiąga 17 915 pkt przy ustawianiach standardowych oraz 9 004 pkt przy ustawieniach Extreme . Dla porównania, redakcyjny 10-rdzeniowy i9-10850K osiąga w tych testach 13 893 pkt oraz 6 707 pkt. W Firestike Extreme różnice także są znaczące - 41 278 dla nowej i9 kontra 31 773 pkt osiągniętych przez nasz redakcyjny egzemplarz.

