13 z 15 darmowych gier od Epic Games Store już dostępna

Możemy już pobierać kolejną darmową grę od Epic Games Store.

Powoli zbliżamy się do końca wielkiego rozdawnictwa Epic Games Store. Możemy już pobierać 13 z 15 darmowych gier. Dzisiaj całkowicie bezpłatnie dodamy do naszego konta Moving Out. Oferta jest ważna do jutra, do godziny 17:00.

Moving Out

Moving Out to gra zręcznościowa, w której wcielamy się w pracownika firmy przeprowadzkowej. Po wybraniu jednej z dostępnych postaci otrzymamy szereg zadań do wykonania. Wraz z postępami misje będą coraz trudniejsze a tylko od nas zależy jak je wykonamy. Powierzone nam przedmioty musimy dostarczyć w odpowiednie miejsce, niekoniecznie w całości. Lodówkę czy telewizor możemy wyrzucić przez okno a z drogocennym zestawem porcelany biegać między samochodami na ruchliwej ulicy. Grę możemy przejść samemu lub ze znajomymi. Produkcja oferuje możliwość rozgrywki kanapowej dla maksymalnie czterech graczy.

Zobacz również:

Zobacz także: UFL - znamy datę pokazu gry. Zobaczymy fragment rozgrywki