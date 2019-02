14 (nowych) twarzy Chrome

Deweloperzy Chrome zaprezentowali światu 14 nowych propozycji wyglądu przeglądarki. Skórki można już pobierać i uprzyjemnić codzienne przeglądanie sieci.

Google Chrome umieściło nowe skórki w Chrome Web Store. Pochodzą one oficjalnie od Google, a więc masz stuprocentową pewność, że nie wpłyną w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie przeglądarki. Ich cechą wspólną jest wyrazista kolorystyka, na co wskazują zresztą same nazwy: Just Black, Black and White, Oceanic czy Banana.

Nowe motywy dla Chrome

Jak zmienić skórkę obecnie używanej przeglądarki Chrome? W prosty sposób - naciśnij trzy kropki w prawym, górnym rogu i wybierz menu Ustawień. Zjedź do sekcji Wygląd i wybierz strzałkę przy opcji Otwórz Chrome Web Store. Zobaczysz pierwszą ósemkę nowych motywów - Z pozdrowieniami od zespołu Chrome. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie, wybierz opcję Wyświetl wszystko.

Jak wprowadzić nową skórkę? Kliknij na wybraną, a w kolejnym okienku na Dodaj do Chrome. Skórka zostanie wprowadzona, a na nowym pasku zobaczysz możliwość cofnięcia zmiany, jeśli Ci się nie spodoba. Jeżeli jest w porządku, zamknij pasek. A co robić, gdy np. za kilka dni zechcesz powrócić do standardowego wyglądu? Wówczas ponownie wejdź w Ustawienia i zejdź do sekcji Wygląd, gdzie kliknij na Przywróć domyślne - i gotowe.