15 gier, na które warto czekać w 2019 roku

Jakie ciekawe gry pojawią się na komputery i konsole w 2019 roku? Oto wybór 15 tytułów, na które warto czekać.

Resident Evil 2

Premiera: 25 stycznia

Resident Evil 2 to remake gry wydanej w 1998 roku. Pojawiają się w nim lubiane przez graczy postacie, które stały wizytówką całej serii - Leon S. Kennnedy, Claire Redfield i Ada Wong. Do wizyty w Racoon City zachęca poniższy trailer:

The Occupation

The Occupation miało ukazać się w październiku 2018, obecnie oczekiwane jest w lutym b.r. A dlaczego warto czekać? Mamy tu do czynienia z przygodówką widzianą z perspektywy pierwszej osoby. Jej akcja rozgrywa się pod koniec lat 80-tych XX wieku, kiedy na skutek zamachów terrorystycznych władze Wielkiej Brytanii wprowadziły duże ograniczenia w prawach obywatelskich. Gracz wciela się w dziennikarza, który wpadł na trop dużej afery. Gameplay prezentuje 4 godziny czasu w grze - wydarzenia i spotkania z postaciami są z góry zaplanowane. Mamy tu do czynienia z thrillerem, w którym gramy główną rolę, a od naszych decyzji zależy los wielu ludzi.

Metro Exodus

Premiera: 15 luty

Metro - i wszystko jasne. Spustoszona wojną nuklearna Rosja, mutanci, podziemne tunele i ponownie Artyom, który wyrusza na powierzchnię. Będzie błąkać się tam przez cały rok, co umożliwi nam zobaczenie, jakie następują zmiany na świecie w zależności od pory roku. Jak i w poprzednich dwóch grach, także tu będzie brutalnie, surowo i z dreszczykiem.

Far Cry: New Dawn

Far Cry: New Dawn czyli powrót do stanu Montana, gdzie trzeba będzie powstrzymać hordę bandytów dowodzonych przez dwie czarnoskóre bliźniaczki. Akcja tego tytuły ma miejsce bezpośrednio po wydarzeniach z Far Cry 5. Będzie się działo? Jak pokazuje to poniższy trailer - oj, będzie!

Anthem

Premiera: 22 luty

Anthem to coś dla osób, które lubią klimaty science-fiction w stylu Mass Effect. Ma ukazać się tydzień po Crackdown 3 i łączyć w sobie cechy shootera fpp z elementami MMORPG. A fabuła? Mamy tu obcą planetę, na której ludzcy koloniści bronią się przed bestiami. Przedsmak zmagań pokazuje poniższy filmik.

The Sinking City

The Sinking City to gra od Frogwares, czyli wydawcy, dzięki któremu mieliśmy okazję wcielić w Sherlocka Holmesa. Tym razem będziemy mieli jednak do czynienia z innymi klimatami, a mianowicie z mrocznymi siłami znanymi z twórczości H. P. Lovecrafta. Akcja rozgrywki osadzona jest w latach 20-tychXX wieku w Nowej Anglii, gdzie dzieją się rzeczy co najmniej dziwne - jak sugeruje to nazwa, pewne miasto tonie. Dlaczego? Czy da się temu zapobiec?

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice to produkcja, za którą stoi twórca Dark Souls i Bloodborne - Hidetaka Miyazaki. Akcja gry ulokowana została w alternatywnej, XV-wiecznej Japonii. Jednoręki protagonista to tytułowy Sekiro - wojownik, który rusza w celu uratowania swego pana. W drodze do celu musi oczywiście walczyć, skradać się oraz wykonywać misje. W miarę postępów fabuły może odblokowywać nowe umiejętności.

Mortal Kombat XI

Premiera: 23 kwietnia

Co to dużo mówić? Mortal Kombat to Mortal Kombat i każdy wie, czego się spodziewać. Tła fabularnego jeszcze nie znamy. Póki co pokazano filmik, na którym Rayden walczy ze Skorpionem. Obaj zadają sobie wiele zabójczych ciosów... co wcale nie przeszkadza im w kontynuowaniu pojedynku. Zobaczcie zresztą sami - ostrzegam, jest krwawo i brutalnie:

Rage 2

Rage 2 to powrót na spustoszoną po uderzeniu asteroidy Ziemię. Stajemy do walki przeciwko tyranom, a gameplay to zarówno solidna strzelanka fps, jak i prowadzenie pojazdów po bezdrożach. Całość zaserwowana w stylu, który mocno kojarzy mi się z Borderlans.

Heaven’s Vault

Heaven’s Vault produkcji Inkle to tytuł określony jako "archeologiczna przygoda science-fiction". Jako Aliya Elasra eksplorujemy ruiny Nebuli, mając do pomoc robota o imieniu Six. Cel? Poznanie starożytnych sekretów. Co wyróżnia tą produkcję od setek innych, to rysowana ręcznie grafika, a także fakt, że fabuła rozwija się na podstawie wielu wyborów dokonywanych przez gracza, może być więc za każdym razem inna - zaczynając od dialogów, kończąc na wydarzeniach. Oczywiście jak na przygodówkę przystało, nie zabraknie tu również zagadek logicznych. Niestety, kiedy dokładnie będzie mieć miejsce premiera tego dobrze zapowiadającego się tytułu, jeszcze nie wiadomo.

Imperator: Rome

Strategia od Paradox - i już wiadomo, że będzie co najmniej dobrze. Imperator: Rome to produkcja dla wymagających miłośników strategii, obejmująca szeroka mapę, a także dziesiątki opcji militarnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i naukowych. Jednym słowem - produkcja na dłuuugie godziny intensywnego myślenia. W klimat wprowadza poniższy trailer - niestety, gameplay jak na razie nie został pokazany

The Outer Worlds

Studio odpowiedzialne za Pillars of Eternity - czyli Obsidian Entertainment - pokaże nam w 2019 roku The Outer Worlds. Z klimatów fantasy przenosimy się w sceince-fiction. Czeka nas mnóstwo zapierających dech w piersiach przygód, pokręcony humor, spotkania z nieudanymi eksperymentami biologicznymi, a także walki na ziemi i w kosmosie. Prowadzona przez gracza postać ma pomocników, którym może wydawać rozkazy - co znacznie zwiększa szanse przeżycia. Oto mała zajawka:

Outer Wilds

Outer Wilds - podobieństwo z Outer Worlds nie tylko z nazwy. Ten tytuł to również klimaty kosmiczne, ale tym razem gameplay to przygodówka, a naszym zadaniem jest badanie zmian Układu Słonecznego w niekończącej się pętli czasowej. No i - w międzyczasie - rozwikłanie kilku istotnych zagadek, na przykład skąd wzięły się ruiny na jednym z księżyców? Patrząc na trailer można powiedzieć jedno: zapowiada się to naprawdę nieźle!

Doom Eternal

Doom Eternal - czyli klasyczna seria w najnowszej odsłonie. Cel - jak zwykle uratowanie świata. Tym razem przed demoniczną inwazją. Gameplay? W skrócie - do przodu i zabić wszystko, co się rusza. Po prostu Doom.

Disco Elysium

Zestawienie zamyka Disco Elysium. Jest to "detektywistyczne RPG". Co wyróżnia tę produkcję na tle innych? Przede wszystkim ogromna ilość możliwości, sprawiająca, że gameplay jest niezwykle oryginalny. I to może być prawdziwy hit. A jego przedsmak daje nam poniższy trailer: