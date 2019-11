15. urodziny Firefoxa

Przeglądarka Firefox zadebiutowała równo piętnaście lat temu - w 2004 roku. Aż ciężko dziś pomyśleć, że 90% rynku przeglądarek miał wówczas Internet Explorer.

Przeglądarka Firefox w wersji 1.0 pojawiła się jako jedyna poważna konkurencja dla ówczesnego króla internetu i bardzo szybko zaskarbiła sobie sympatię użytkowników na całym świecie. Jako pierwsza umożliwiała przeglądanie stron w zakładkach i działała szybciej, niż Internet Explorer 6. Za jej powstanie odpowiadały dwie osoby: Dave Hyatt i Blake Ross. Przez cztery lata zdobywała sobie rynek (choć nigdy nie osiągnęła na nim dominacji) - a potem pojawiło się Google Chrome, które obecnie króluje na nim niepodzielnie, zaś Firefox z pozycji lidera spadł poniżej 8% udziału. Wracając do debiutu - był on poprzedzony kampanią reklamową, w tym całostronicowym ogłoszeniem o pojawieniu się nowej przeglądarki, jakie pojawiło na łamach The New York Timesa.

Co ciekawe, kolejną edycją nie był Firefox 2, ale... Firefox 1.5 - trafił na rynek 30 listopada 2005. Wyróżniał się interfejsem wzorowanym na Mac-u, co spotkało się z krytyką ze strony użytkowników Windowsa i... Linuxa. Zadebiutował tu przycisk, którego kliknięcie wymazywało całą historię odwiedzin w sieci. Firefox 2 ukazał się 24 października 2006, a kolejny - dopiero w czerwcu 2008 roku. Cykle wydawanie kolejnych edycji uległ przyśpieszeniu od wersji 5 (2011), ponieważ na rynek trafiło Chrome, będące bardzo często aktualizowane, więc Mozilla musiała dotrzymać kroku rywalowi. Wraz w wydaniem Firefoxa 5 (21 czerwca 2011) pojawiły się także kanały deweloperskie - czyli Aurora i Nightly.

Od 2012 obserwowany jest spadek udziału Firefoxa w rynku przy gwałtownym wzroście Chrome. Mimo wysiłków Mozilli stan ten nie ulega zmianie - po raz ostatni Firefox dominował nad Chrome w połowie 2011 roku, Wówczas Internet Explorer miał na nim ok. 35%, Firefox - 25%, a Chrome - ok. 23%. W Polsce szczyt popularności Firefoxa przypadał na rok 2010, kiedy używało go ok. 50% internautów, a w tym samym czasie tylko 35% korzystało z IE. Obecnie, pomimo wprowadzania nowości związanych z bezpieczeństwem i prywatnością, Firefox jest tylko cieniem dawnej świetności i wciąż szuka sposobu na to, jak odzyskać użytkowników, którzy masowo przeszli na Chrome.