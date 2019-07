16 calowy MacBook Pro - data premiery, specyfikacja techniczna, cena

Zbieramy wszystkie plotki na temat zupełnie nowego 16 calowego MacBook'a Pro z ekranem 4K.

Spis treści

Apple zdecydowało się na aktualizację MacBook'a Pro już dwukrotnie w tym roku. Najpierw odświeżono droższe konfiguracje z paskiem dotykowym Touch Bar. Otrzymały one również wydajniejsze czterordzeniowe procesory Intela. Na początku lipca niespodziewanie wprowadzono zupełnie nowego podstawowego MacBook'a Pro, który otrzymał wszystkie nowości znane z droższych modeli oraz czterordzeniowy procesor Intel Core i5 8257U.

Źródło: apple

Flagowy 15 calowy MacBook Pro w chwili obecnej może być wyposażony maksymalnie w ośmiordzeniowy procesor Intel Core z linii Coffee Lake. Nowości od Apple w tym roku nie brakuje. Trzeba pamiętać również o aktualizacji i zmniejszeniu ceny MacBook'a Air i wprowadzeniu promocji Back to School. Wygląda jednak na to, że Apple planuje dalsze zmiany.

Najnowsze plotki wskazują, że gigant z Cupertino przygotowuje się do premiery zupełnie nowego MacBook'a Pro, który nie będzie jedynie aktualizacją podzespołów, a całkowicie nowym notebookiem ze zmienioną obudową i wyświetlaczem 4K o przekątnej 16 cali. Możliwe, że model ten pojawi się jeszcze w 2019 roku.

Źródło: macworld

W tym artykule zbieramy wszystkie wiadomości i pogłoski na temat nowego 16 calowego MacBook'a Pro. Przyglądamy się specyfikacji technicznej, dacie premiery, cenie oraz unikalnych funkcjach.

Sprawdź naszą recenzję tegorocznego MacBook'a Pro oraz jego najtańszej konfiguracji, która pojawiła się na rynku zaledwie kilkanaście dni temu.

MacBook Pro - Data premiery

Należy wziąć pod uwagę, że ostatnia aktualizacja droższych modeli MacBook'a Pro miała miejsce chwilę przed WWDC 2019 w maju 2019 roku. Stało się to prawie rok po poprzedniej aktualizacji. Następnie w lipcu tego roku pojawił się nowy podstawowy MacBook Pro. Nie spodziewamy się, aby zupełnie nowy MacBook Pro pojawił się wcześniej.

Z drugiej strony raport Economic Daily News wskazuje, że nowy 16 calowy laptop od Apple może zostać wprowadzony na rynek już w październiku 2019 roku.

Uważamy jednak, że raport Ecomonic Daily News należy traktować z lekkim przymrużeniem oka, ponieważ sugeruje on, że Apple wprowadzi również nowe modele 13 calowego MacBook'a Pro oraz Air, które zostały zaktualizowane w lipcu 2019 roku.

Źródło: macworld

Jest jednak jeden istotny powód, dla którego Apple chciałoby zaprezentować nowego laptopa jak najszybciej. Chodzi o wprowadzenie zupełnie nowej klawiatury nożycowej, która zastąpić ma owianą złą sprawą klawiaturę motylkową. Informacje te podawał także analityk Ming-Chi Kuo.

Kuo zasugerował również, że nowy 16 calowy MacBook Pro może pojawić się w 2019 roku. W lutym 2019 powiedział, że prawdopodobne jest pojawienie się zupełnie nowego laptopa od Apple jeszcze w tym roku. Traktujemy te słowa poważnie, ponieważ Ming-Chi Kuo zazwyczaj podaje informacje, które się sprawdzają.

Kolejnym dobrym powodem do tak szybkiego zaktualizowania MacBook'a Pro może być wprowadzenie procesorów Intel kolejnej generacji, które nie były jeszcze dostępne na początku tego roku. Właśnie dlatego niektóre obecnie sprzedawane MacBook'i Pro nadal posiadają procesory ósmej generacji.

MacBook Pro - Cena i dostępność

Jeżeli użytkownik planuje zakup nowego laptopa, a nie chce czekać na nowego MacBook'a Pro obecnie dostępne modele w sklepie są godne polecenia. Szczególnie warto rozważyć podstawową konfigurację sprzedawaną w Polsce z 6499 zł (za wersję ze 128 GB SSD) lub 7499 zł (256 GB). W Stanach Zjednoczonych model ten wyceniony został na 1299 dolarów. Nowe modele zdrożały w Wielkiej Brytanii ze względu na przewalutowania i kosztują od 1299 funtów. Najtańszy 15 calowy model wyceniony jest na 11999 zł (2399 dolarów/funtów).

Raport Economic Daily News donosi, że nowy flagowy 16 calowy model może kosztować nawet 3000 dolarów. Z pewnością nie będzie to tani laptopa, ale cena w okolicach 3000 dolarów może wskazywać, że Apple wprowadzi zupełnie model pozostawiając jednocześnie w ofercie 15 calowe konfiguracje.

MacBook Pro - Design

W notatce dla inwestorów datowanej na 17 lutego 2019 roku Ming-Chi Kuo przewidział, że Apple wyda 16 calowego MacBook'a Pro jeszcze w 2019 roku. Kuo informował, że większy ekran ma mieć przekątną 16,5 cala i oferować znacznie mniejsze ramki. Apple w 2018 roku znacznie zredukowało ramki w iPad'zie Pro oraz MacBook'u Air, więc możemy podejrzewać, że zupełnie nowy MacBook Pro będzie miał niemal bezramkowy wyświetlacz.

Źródło: macworld

Nowy komputer może się wydawać duży, ale zaoferowanie 16,5 calowego ekranu ze zmniejszonymi ramkami może spowodować, że w rzeczywistości nowy model będzie miał rozmiary znacznie zbliżone do obecnie dostępnego 15 calowego MacBook'a Pro, którego wyświetlacz ma przekątną 15,4 cala. Obu modelom z pewnością daleko do 17 calowego MacBook'a Pro z 2011 roku, który ważył 2,99 kg.

MacBook Pro - Specyfikacja techniczna

Nowe modele MacBook'a Pro na 2019/2020 rok mogą zaoferować następującą specyfikację techniczną:

Wyświetlacz

Dodatkowy cal w przekątnej ekranu może wskazywać, że nowy MacBook Pro zaoferuje jeszcze wyższą rozdzielczość. Ekran Retina był rewelacyjny podczas premiery w 2012 roku i jego rozdzielczość 2880 x 1800 pikseli do dziś robi wrażenie, ale na rynku pojawia się coraz więcej laptopów, które oferują panele o rozdzielczości 3K i wyższej.

Z tego właśnie powodu bardzo prawdopodobne, że nowy MacBook Pro dogoni konkurencje i zaoferuje wyświetlacz 4K. Nie podejrzewamy, aby Apple zdecydowało się na montaż ekranu o wyższej rozdzielczości, ponieważ spowodowałoby to znacznie większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową.

Źródło: macworld

Wyświetlacz typu mini-LED

Nie przewiduje się, że ekran typu mini-LED pojawi się w tym lub nawet przyszłym roku, ale Ming-Chi Kuo przewiduje, że ostatecznie MacBook'i Pro będą wykorzystywać własnie takie ekrany.

Istnieje wiele korzyści płynących z wykorzystania wyświetlacza mini-LED. Główne z nich to szeroka gama kolorów, wysoki współczynnik kontrastu, wysoka dynamika, możliwość lokalnego ściemniania i brak ryzyka wypalenia ekranu. Co ważne tego typu panele są także bardziej energooszczędne.

Procesor

W 2019 roku Apple dodało do najdroższych 15 calowych MacBook'ów Pro procesory Intel Coffee Lake należące do dziewiątej generacji oraz zmodyfikowała pozostałe układy ósmej generacji w modelach 13 calowych. Nowe procesory mają sporą zaletę w postaci większej ilości rdzeni. Od niedawna MacBook Pro może posiadać ich nawet osiem.

Procesory mobilne 9 generacji są częścią serii Coffee Lake Refresh znanej także jako Coffee Lake R, które są oferowane również w najnowszych iMac'ach z 2019 roku.

Rozmyślając o laptopach kolejnej generacji uważany, że wielce prawdopodobne jest, że Apple wstrzyma się z prezentacją nowego 16 calowego MacBook'a Pro do czasu, kiedy Intel udostępni układy nowej generacji.

Następna generacja procesorów nazwana jest Sunny Cove oraz Ice Lake (nazwa jest nieco myląca). Intel ma obecnie spore zamieszanie w ofercie produktowej, a na dodatek boryka się z problemami z przejściem na nowszy proces technologiczny, co udało się już firmie AMD.

Nowa architektura będzie pierwszą dużą zmianą od czasu wprowadzenia na rynek układów Skylake w 2015 roku i powinna zaoferować spory wzrost wydajności przy wykonywaniu operacji jedno wątkowej. Dodatkowo oczekuje się większej ilości pamięci podręcznej oraz rozszerzonego zestawu instrukcji. Wszystko to ma wpłynąć na przyśpieszenie wykonywania obliczeń na potrzeby AI i uczenia się maszynowego (Machine Learning).

Źródło: macworld

Grafika

MacBook'i z ekranem o przekątnej 13 cali prawdopodobnie nadal będą posiadały zintegrowane układy firmy Intel, a model 16 calowy zaoferuje również dedykowane karty graficzne.

W przeciwieństwie do modeli z 2019 roku, w których nie zmieniono kart graficznych oczekuje się, że nowe MacBook'i Pro posiadać będą zupełnie nowe układy.

Dobrą wiadomością jest informacja, że zintegrowane układy graficzne dostępne z procesorami Ice Lake będą znacznie bardziej wydajne od tych dostępnych w obecnie sprzedawanych laptopach. Iris Plus Grpahics 655 z MacBook'a Pro (2019) posiada 48 jednostek wykonawczych, a nowy układ zaoferuje 64 jednostki wykonawcze (o 50 procent więcej). Spowoduje to spory wzrost wydajności.

Piętnastocalowe konfiguracje oferują obecnie procesory graficzne AMD Radeon Pro 550X lub Radeon Pro 560X . Oba układy posiadają po 4 GB pamięci GDDR5. W opcji build-to-order (BTO) można skonfigurować MacBook'a Pro z kartą graficzną Radeon Pro Vega 16 lub 20. Być może w nowych modelach standardem staną się układy graficzne Vega.

RAM

Wszystkie modele z ekranem o przekątnej 13 cali oferują obecnie 8 GB pamięci operacyjnej RAM z opcją build-to-order, która posiada 16 GB RAM. Od 2018 roku 15 calowe modele w konfiguracjach build-to-order mogą posiadać do 32 GB RAMu.

Dodatkowo trzeba wiedzieć, że pamieć operacyjna w mniejszych 13 calowych modelach jest wolniejsza od tej zastosowanej w 15 calowych MacBook'ach Pro. Mniejsze laptopy posiadają pamięć LPDDR3 o taktowaniu 2133 MHz, a modele 15 calowe pamięć DDR4 o taktowaniu 2400 MHz.

Wi-Fi

Możliwe, że nowe 16 calowe modele będą posiadały kartę sieci bezprzewodowej Wi-Fi z obsługą nowego standardu Wi-Fi 6 - 802.11ax.

Rozwiązanie to ma pomóc w zmniejszeniu skutków zakłóceń i zwiększyć przepustowość w zatłoczonych lokalizacjach. 802.11ax zastąpi w niedalekiej przyszłości standard 802.11ac. Konstruktorzy skupili się bardziej na możliwości obsługi większej ilości urządzeń w tym samym czasie zamiast dalszym zwiększeniu prędkości.

Touch Bar

Pasek dotykowy Touch Bar zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych Touch ID był największą nowością MacBook'a Pro zaprezentowanego w 2016 roku. Jest to konfigurowalny ekran dotykowy, który pozwala na wygodniejsze sterowanie niektórymi funkcjami w zależności od programu, z którego aktualnie korzysta użytkownik. Na życzenie może być na nim wyświetlany klasyczny zestaw przycisków funkcyjnych. Touch Bar obsługuje gesty wielodotykowe, które są przydatne podczas edycji zdjęć oraz filmów, a to jedynie jedne z wielu przykładów.

Źródło: apple

Pasek dotykowy Touch Bar można dostosować do potrzeb danego użytkownika tak, aby jak najlepiej wykorzystać jego możliwości. W momencie premiery funkcjonalność Touch Bar była znacznie ograniczona, a jego możliwości można było wykorzystać jedynie w kilku aplikacjach. Sytuacja zmieniła się po kilku miesiącach, a obecnie Touch Bar jest obsługiwany przez wiele popularnych aplikacji takich, jak Spotify, Photoshop lub Microsoft Office. Liczba oprogramowania z obsługą Touch Bar stale rośnie.

Niektóre raporty sugerują, że Touch Bar nie jest szczególnie popularny, ale spowodowane jest to zapewne faktem, ze był on dostępny jedynie w droższych konfiguracjach MacBook'a Pro. Obecnie również najtańszy model MacBook'a Pro posiada Touch Bar. Możliwe, że za jakiś czas zobaczymy go także w tańszym MacBook'u Air.

Nowy 16 calowy MacBook Pro może zaoferować pasek dotykowy Touch Bar drugiej generacji, który będzie zintegrowany z nową klawiaturą z mechanizmem nożycowym.