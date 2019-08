16 calowy MacBook Pro jednak z procesorem Intel 9 generacji

Najnowsze informacje wskazują, że Apple wykorzysta procesory dziewiątej generacji.

Spis treści

Wszystko wskazuje na to, że Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek zupełnie nowego MacBook'a Pro. Ostatnia aktualizacja designu miała miejsce w 2016 roku, kiedy to na półkach sklepowych pojawiły się 13 i 15 calowe model z klawiaturą motylkową, Touch Bar, Touch ID oraz portami USB-C z Thunderbolt 3. Wcześniej MacBook'i Pro odświeżono w 2012 roku, kiedy to na rynku pojawiły się modele z wyświetlaczami Retina. W 2008 roku pojawiły się pierwsze modele z obudową typu Unibody. Jak widać Apple dotychczas odświeżało wygląd oraz cechy charakterystyczne najdroższych MacBook'ów Pro średnio co cztery lata. Oczywiście pomiędzy radykalnymi zmianami praktycznie co roku aktualizowano podzespoły tak, aby nie odstawały od konkurencji.

Źródło: macworld

Od kilku miesięcy w internecie pojawia się coraz więcej pogłosek o nowym modelu, który posiadać ma ekran o przekątnej 16 cali. W tym artykule prezentujemy najnowsze informacje, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni.

Procesor Intel dziewiątej generacji

Najnowsza plotka, która została uzyskana od analityka IHS Markit Jeff'a Lin i opublikowana przez portal MacRumors donosi, że Apple przy produkcji najnowszego modelu wykorzysta procesory dziewiątej generacji. Układ z rodziny Coffee Lake ma mieć zegar bazowy 2,4 GHz, który może chwilowo zwiększyć częstotliwość taktowania do 5,0 GHz. Procesor ma mieć osiem rdzeni.

Źródło: macworld

Obecnie Apple wykorzystuje ośmiordzeniowe procesory dziewiątej generacji w 15 calowym modeli. MacBook Pro 15 z procesorem Intel Core i9 kosztuje 13999 zł. Układ ten posiada taktowanie 2,3 GHz i obsługuje tryb Turbo Boost, który podnosi je do 4,8 GHz.

Dlaczego Apple nie wykorzysta najnowszych układów dziesiątej generacji, które posiadają znacznie wydajniejsze układy graficzne Gen 11 i obsługę szybszych pamięci? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli firma z Cupertino zamierza wprowadzić nowego MacBook'a jeszcze w trym roku lub na początku 2020 roku nie będzie w stanie uzyskać odpowiednich procesorów. Pierwsze laptopy z systemem Windows i procesorami dziesiątej generacji pojawią się na rynku pod koniec roku. Apple zawsze wprowadza nowe układy z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Z tego właśnie powodu możemy spodziewać się, że nowy MacBook Pro zostanie zaprezentowany z układami dziewiątej generacji, a później zaktualizowany o najnowsze procesory.

Istnieje również opcja, że firma Apple pozyska najnowsze procesory Ice Lake i będą one występować w droższych konfiguracjach. Przypominamy, że obecne 13 i 15 calowe MacBook'i Pro sprzedawane są równolegle z układami ósmej oraz dziewiątej generacji.

16 calowy MacBook Pro - Wyświetlacz

Najważniejszą nowością, która wymusi wprowadzenie innych zmian w konstrukcji laptopa jest wyświetlacz. Nowa 16 calowy model ma być następcą starego MacBook'a Pro z 17 calowym ekranem, który dostępny był w sprzedaży do czerwca 2012 roku. Komputer ten był gigantyczny i ważył 2,99 kg. Kosztował on co najmniej 2499 dolarów. Wraz z wprowadzeniem na rynek modeli z ekranem Retina Apple znacząco odchudziła obudowę, a 17 calowy model nigdy nie wrócił do sprzedaży.

Źródło: macworld

Mamy nadzieję, że najnowszy model Pro będzie pierwszym komputerem Apple z wyświetlaczem OLED, który jest droższy w produkcji, ale jest w stanie zaoferować jeszcze lepszą jakość obrazu. Na pokładzie nie zabraknie oczywiście wsparcia dla True Tone, które dostępne jest w każdym obecnie sprzedawanym laptopie od Apple.

Panel Retina powinien zaoferować rozdzielczość 3072 x 1920 pikseli.

Źródło: macworld

16 calowy MacBook Pro - Design

Minęły już trzy lata od prezentacji MacBook'a Pro USB-C, a sama konstrukcja nie zestarzała się zbytnio. To nadal jeden z lżejszych 13 calowych komputerów z tak wydajnymi podzespołami. Również porty wejścia i wyjścia nie zestarzały się zbytnio, ponieważ Apple przeszło na USB Typu C i Thunderbolt 3 znacznie wcześniej od konkurencji zmuszając użytkowników do korzystania z licznych przejściówek, aby mogli podłączyć swoje peryferia.

Źródło: macworld

Wprowadzenie nowego rozmiaru po ośmiu latach prawdopodobnie spowoduje, że Apple zdecyduje się na zmiany w konstrukcji urządzenia. Ming-Chi Kuo przewidywał w lutym tego roku, że nowy model zostanie zaprojektowany zupełnie od nowa. Jesteśmy skłonni w to uwierzyć, ponieważ jego informacje o nowym Mac'u Pro i wyświetlaczu Pro Display XDR potwierdziły, a urządzenia te zostały zaprezentowane na WWDC 2019 w czerwcu 2019 roku.

Mimo informacji o nowym designie nie posiadamy jeszcze żadnych dokładnych informacji na temat wyglądu urządzenia. Najnowszy raport DigiTimes donosi, że ramki okalające wyświetlacz mogą być tak cienkie, jak w iPad'zie Pro. Ekran może być zaokrąglony na rogach, co byłoby nowością w świecie laptopów. Nie spodziewamy się powrotu podświetlanego logo Apple, ale chcielibyśmy, aby zastosowało Face ID w najnowszym modelu. Wiele komputerów z Windowsem posiada podobne rozwiązania współpracujące z funkcją Windows Hello.

16 calowy MacBook Pro - Klawiatura

Klawiatura najnowszych MacBook'ów jest głównie źródłem problemów i narzekań. Apple wprowadziło ją w 2015 roku i do dziś nie jest w stanie poradzić sobie z dopracowaniem całej konstrukcji. Najnowsze komputery wyposażone są w klawiatury motylkowe trzeciej już generacji, a i tak mimo tego od razu po premierze Apple dodało je do swojego programu naprawczego, który uprawnia do darmowej wymiany klawiatury wraz z całym topcase'm (górną częścią obudowy).

Źródło: macworld

Typowe problemy klawiatury motylkowej to dostawanie się okruchów pod klawisze, niski skok klawiszy, znaczna hałaśliwość podczas pisania. Największym problemem jest jednak komfort pisania. Według Kuo Apple doskonale wie, że klienci nie są zadowoleni z obecnego rozwiązania i planuje porzucenie mechanizmu motylkowego wprowadzonego w 2015 roku na rzecz bardziej tradycyjnej klawiatury nożycowej, która znana jest między innymi z MacBook'a Air 2017.

Plotki głoszą, że Apple do jej produkcji wykorzysta włókno szklane o wzmocnionej strukturze. Bardzo prawdopodobne jest, że nowa klawiatura będzie grubsza, ale dla użytkowników to dobra wiadomość, ponieważ zaoferuje ona większy skok klawiszy. Jeżeli klawiatura nie będzie miała problemów z głośną pracą i dostawaniem się okruchów nikt nie będzie narzekał na większą grubość. To niska cena, jaką trzeba zapłacić za eliminację największego problemu współczesnych MacBook'ów.

Nie możemy oczywiście zapominać również o pasku dotykowym Touch Bar, który wraz z Touch ID jest integralną częścią klawiatury w MacBook'u Pro. Ostatnia aktualizacja podstawowego MacBook'a Pro jasno pokazuje, że Apple nie zamierza pozbywać się tego rozwiązania w najbliższym czasie.

16 calowy MacBook Pro - Procesor i grafika

Obecnie dostępny 15 calowy MacBook Pro oferuje ośmiordzeniowy procesor dziewiątej generacji o częstotliwości taktowania 2,4 GHz. To jedne z najwydajniejszych układów mobilnych Intela. Spodziewamy się, że MacBook Pro z 16 calowym wyświetlaczem zaoferuje jeszcze wydajniejszy układ. Prawdopodobnie podniesione zostaną częstotliwości taktowania.

Każdy MacBook Pro z ekranem o przekątnej 15 cali posiada dedykowany układ graficzny od AMD. W chwili obecnej Apple w systemie macOS wspiera zarówno karty graficzne Intel'a (starsze modele iMac'a i MacBook'a Pro je posiadają), jak i AMD, ale mało prawdopodobne jest, żeby nowe modele wykorzystywały układy GeForce. Apple nie zależy zbytnio na wydajności układów graficznych w grach, ponieważ MacBooki Pro nie są projektowane z myślą o graczach, a o profesjonalistach zajmujących się obróbką foto/wideo i programistach. Podejrzewamy, że Radeon Pro Vega 16 i 20 pozostaną w ofercie. Możliwe, że konfiguracja BTO (build-to-order) może zaoferować jeszcze mocniejszy układ, ale dopłata będzie bardzo duża.

Przewidujemy, że najnowszy MacBook Pro z matrycą o przekątnej 16 cali będzie pierwszym komputerem przenośnym od Apple, który zaoferuje możliwość zakupu konfiguracji z 64 GB RAM. Bazowo model wyposażony będzie w 16 GB pamięci operacyjnej i 256 GB lub 512 GB nośnik SSD.

16 calowy MacBook Pro - Porty

W kwestii portów nie można powiedzieć za wiele. MacBook'i Pro z pewnością jeszcze przez długi czas wykorzystywały będą konektor USB Typu C wraz z Thunderbolt 3. Nie powinniśmy oczekiwać rychłego powrotu USB Typu A, czytnika kart pamięci, ani tym bardziej złącza RJ-45. Mamy tylko nadzieję, że Apple nie zdecyduje się na usunięcie gniazda słuchawkowego Jack.

Źródło: macworld

16 calowy MacBook Pro - Cena i dostępność

Laptopy od Apple do tanich nie należą. Najtańszy nowy MacBook Air kosztuje 5499 zł. Model z Pro w nazwie jest zaledwie 1000 zł droższy, ale cena szybko wzrasta, gdy zaczynamy dodawać opcje lub przejdziemy do najwydajniejszych 15 calowych konfiguracji. Najtańszy 15 calowy model kosztuje 11999 zł. Po doposażeniu MacBook Pro może kosztować nawet 25279 zł.

Przewidujemy, że nowy MacBook Pro wyceniony będzie na nie mniej niż 11999 zł. Nie zdziwiłoby nas, gdyby Apple pozostawiło w ofercie obecne 15 calowe modele i zaoferowało najnowszego MacBook'a Pro z 14999 zł.

Nowy laptop ma pojawić się na rynku jeszcze w tym roku. Możliwe, że już w połowie października. W zeszłym roku zaprezentowano wtedy zupełnie nowego MacBook'a Air oraz znacząco zmodernizowanego Mac'a mini.