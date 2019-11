16-calowy MacBook Pro zadebiutuje już dzisiaj? Znamy cenę laptopa

Redakcja Bloomberga dotarła do informacji na temat daty premiery oraz ceny nowego, 16-calowego MacBooka Pro. Laptop ma zadebiutować już dzisiaj, a jego cena... jak zwykle nie będzie niska.

16-calowy ekran MacBooka Pro zastąpi 15-calowy wariant popularnego laptopa. Ekran ma zaoferować jeszcze wyższą rozdzielczość i być idealnym kompanem do pracy dla grafików i filmowców.

Nowością ma być również przeprojektowana klawiatura, która ma być przede wszystkim bardziej trwała. Na co narzekają użytkownicy starszych modeli. W końcu Apple uruchomił nawet specjalny program naprawy uszkodzonych laptopów. Nie zmieni się za to klawiatura w wariancie 13-calowym laptopa.

Jeśli informacje Bloomberga potwierdzą się, 16-calowy laptop zadebiutuje 13 listopada, czyli już dzisiaj. Jego cena zostanie w zasadzie na typowym dla Apple poziomie i ma zaczynać się od 2 399 dolarów. To podobna kwota do tej, którą dzisiaj trzeba zapłacić za 15-calowy model laptopa. Mówimy oczywiście o jego najsłabiej wyposażonej wersji. Najmocniejsze MacBooki Pro, to w Polsce wydatek przekraczający 20 tys. złotych.