16 grudnia zniknie Windows Phone Store

Windows Phone Store to centrum aplikacji dla mobilnego systemu Windows. Za niecałe dwa miesiące przejdzie do historii.

W chwili obecnej ilość aplikacji w Windows Phone Store jest szacowana na ponad 200 tysięcy. Jednak kilka ostatnich miesięcy przyniosło całkowity zwrot w polityce Microsoftu dotyczącej urządzeń mobilnych - gigant z Redmond odpuszcza rozwój swojego własnego systemu mobilnego, a co za tym idzie - nie jest zainteresowany ani nowymi aplikacjami na niego, ani rozwojem już znajdujących się w sklepie. Zostanie on zamknięty 16 grudnia 2019, a użytkownikom Windows Phone 8.1 zaleca się pobranie do tego czasu aplikacji Upgrade Advisor i zmianę systemu na Windows 10 Mobile.

Microsoft Store dla Windows 10 Mobile będzie jeszcze jakiś czas działał, ale system ten również nie będzie rozwijany - wsparcie dla niego skończy się pod koniec bieżącego roku. Jakby zatem na to nie patrzeć, zbliża się czas, w którym użytkownicy będą musieli przejść na Androdia lub iOS. Aktualizacja z Windows Phone 8.1 dotyczy przede wszystkim smartfonów Lumia. Microsoft na stronie wsparcia technicznego podaje ich pełną listę: