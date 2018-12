17 gier na PC, które zmuszą kartę graficzną do maksymalnego wysiłku!

Składasz komputer gamingowy, a może kupiłeś gotowy lub wykosztowałeś się na laptopa gamingowego? Skoro tak czy owak płacisz, warto wiedzieć za co, a te gry pozwolą Ci zobaczyć wszystkie możliwości, jakie oferują graczom współczesne pecety!

Battlefield V

Gra ze znanej i lubianej, stworzonej przez DICE serii, która osadzona została w okresie II Wojny Światowej. Zarówno zbombardowany Rotterdam, jak i ośnieżone szczyty Norwegii wyglądają po prostu fantastycznie. Budynki walą się, czołgi płoną, zorza polarna świeci na niebie, a płatki śniegu wirują wraz z wiatrem. A jeśli masz kartę Nvidia GeForce RTX, możesz nawet podziwiać zapierające dech w piersiach refleksy światła. Choć do grania przy najlepszych ustawieniach graficznych rozsądne będzie 12 GB RAM.

Just Cause 4

Ta produkcja wymusi na karcie graficznej pracę z pełną mocą. Otwarty świat, dziesiątki widowiskowych eksplozji (a co za tym idzie - gry świateł, dynamicznie zmieniających się cieni i obszarów oświetlenia), a także interakcji fizycznych. Choć zdaniem wielu recenzentów poprzedni tytuł miał lepsze modele postaci oraz ciekawszą fabułę i gameplay, nie sposób nie zachwycić się choćby dystansem widzenia czy rozległością świata.

Assassin's Creed: Odyssey

Ta część cyklu graficznie utrzymana jest na poziomie "egipskiego" poprzednika, Origins, jednak mamy tu więcej miejsc, z których możemy patrzeć na naprawdę daleki dystans. Protagonista wręcz uwielbia się wspinać, a gracz ma wówczas okazję podziwiać pełen detali krajobraz. Wygląda to po prostu wspaniale i czasem człowiek ma ochotę po prostu wejść na jakiś wysoki punkt bez żadnego konkretnego celu - tylko po to, aby podziwiać widoki.

Hitman 2

Parę ładnych lat temu pomiędzy graczami krążyło popularne powiedzenie: "a czy na tym komputerze pójdzie Crysis"? Miało to oznaczać bardzo wysokie wymagania sprzętowe. Gdyby wtedy pojawił się Hitman 2, wymagałby znacznie bardziej zaawansowanych maszyn. Choć nie ma tu efektownych eksplozji, tytuł ten jest pełen elementów wizualnych, które nie tylko cieszą oko, ale są również istotne dla samej rozgrywki. Na przykład wszystkie lustra są w pełni funkcjonalne - każde odbija obraz w czasie rzeczywistym, przez co nasz killer może ułatwić sobie zadanie lub też... zostać zauważonym przez przeciwnika. Spotykamy też tłum przechodniów - a w nim mnóstwo postaci, różniących się znacznie szczegółami ubioru, wyrazem twarzy, mimiką - zatapiamy się w tętniącej życiem puszczy... Jednym zdaniem - naprawdę jest na co popatrzeć!

Destiny 2

Może nie jest to najbardziej imponująca graficznie pozycja w tym zestawieniu, jednak nie będzie przesady w określeniu tego tytułu jako jednego z aktualnie najlepiej wyglądających shooterów na PC. Choć daleki od realizmu Battlefield V, ma zachwycający od pierwszego spojrzenia, dynamiczny świat, a i w mniejszej skali również wypada świetnie - choćby same kombinezony zaprojektowane są z uwzględnieniem najmniejszych detali. Neonowe światła, odblaski na twierdzach, a nawet subtelne zmiany barwy powietrza w zależności od temperatury + niezły gameplay - to jest to!

Far Cry 5

Cyfrowe odtworzenie górzystego stanu Montana jest wręcz imponujące. Płynące, wartkie strumienie, podnoszące się mgły, ba - porzucony sprzęt rolniczy, kości, kamieniste zatoczki. Grę można traktować niczym wirtualne zwiedzanie tego obszaru Stanów, a sam gameplay - cóż, różne krążą opinie na jego temat. Aczkolwiek aż przyjemnie pospacerować po tak realistycznie odtworzonym świecie.