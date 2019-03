174 000 kibiców na IEM i ESL One 2019

174 000 kibiców odwiedziło największe wydarzenie esportowe na świecie zorganizowane przez ESL i Intela. To był jednocześnie najliczniej oglądany turniej CS:GO w historii ESL.

10 dni turniejów sprawiło, że Katowice stały się Światową Stolicą Esportu goszczącą rozgrywki IEM CS:GO, ESL One Dota 2, Fortnite oraz IEM StarCraft II. Emocje budziły także dodatkowe turnieje esportowe zorganizowane podczas IEM Expo.

ESL, największa na świecie firma esportowa oraz Intel Corporation, jedna z wiodących marek angażujących się w esport, świętują zakończenie wyjątkowo udanej serii turniejów esportowych zorganizowanych w jednej lokalizacji. W Katowicach, w kultowym Spodku, odbyły się zarówno flagowe turnieje ESL One powered by Intel, jak i Mistrzostwa Świata Intel Extreme Masters (IEM). Ostatni przystanek 13. sezonu Intel Extreme Masters to miejsce, gdzie najlepsi zawodnicy esportowi osiągnęli historyczne rezultaty, śledzone przez rekordową publiczność dopingującą zawodników na miejscu oraz w Internecie. W Spodku spotkali się także eksperci branżowi, którzy dyskutowali o biznesowych aspektach i przyszłości dynamicznie rosnącego rynku esportowego. W nagrodach pieniężnych przyznano ponad 2,5 mln dolarów, które przypadło w udziale najlepszym graczom na świecie startującym w rozgrywkach Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Dota 2, StarCraft II, Fortnite i inne gry. To jak dotąd największa skumulowana pula nagród w historii rozgrywek ESL.

Wzrost głównych wskaźników aktywności

Wraz z 174.000 kibiców, którzy przez dwa weekendy odwiedzili Spodek i towarzyszące IEM Expo, wszystkie turnieje zgromadziły internetową publikę, która oglądała esportowe rozgrywki łącznie przez 157 mln godzin. Transmisję obejrzało 232 mln widzów (łączna dzienna liczba widzów oglądających rozgrywki w czasie trwania całego eventu). Stanowi to kilkukrotnie wyższą oglądalność w stosunku do wcześniejszych lat i rekord oglądalności turniejów ESL. Rekordowa liczba unikalnych użytkowników, którzy oglądali rozgrywki tylko jednego dnia wyniosła aż 20 milionów. Wydarzenie było transmitowane przez telewizje oraz cyfrowe platformy aż w 21 językach.

„Z 232 milionami widzów online i 174.000 entuzjastów oglądających rozgrywki w Spodku, IEM Katowice 2019 zapewniło fanom gier niesamowitą rozrywkę, której oczekują od ESL i Intela”, powiedział John Bonini, wiceprezes / dyrektor generalny VR, Gaming and EsportsGroup w Intel Corporation. „Intel jest głęboko zaangażowany w napędzanie emocji związanych z esportem dostarczając komputerów PC o niesamowitej wydajności, uwalniającej inwencję w społeczności graczy”.

Counter-Strike: Global Offensive

Turniej CS:GO był główną atrakcją, która okazała się najchętniej oglądanym turniejem ESL GS:GO w historii. Widzowie, których łącznie było aż 195 mln (łączna dzienna liczba widzów podczas całego turnieju), śledzili rozgrywki przez ponad 126 milionów godzin. Intel® Extreme Masters Katowice Counter-Strike: Global Offensive Major, w którym rywalizowano o milion dolarów jest oficjalnie najliczniej oglądanym turniejem ESL CS:GO w historii. Turniej przyciągnął średnią widownię na minutę (AMA) w liczbie aż 860.000 widzów, a widownia w szczycie to 1.330.000. Po intensywnych kwalifikacjach, ostatecznie to panujący Mistrz Intel Grand Slam - Astralis, odniósł historyczne zwycięstwo nad czarnym koniem turnieju i faworytem kibiców ENCE, zdobywając przed wypełnionym po brzegi Spodkiem drugi tytuł Majora.

StarCraft II

W Mistrzostwach Świata Intel Extreme Masters w StarCraft II rywalizowano o pulę nagród 400 tys. dolarów. Zawody te okazały się najchętniej oglądanym turniejem SC2 w historii ESL. Ponad 5 milionów widzów (łączna dzienna liczba widzów podczas całego turnieju) obejrzało historyczną wygraną Eo "soO" YoonSoo, który wcześniej przegrał wszystkie 7 wielkich finałów SC2. Tym razem w wielkim finale pokonał 4-2 Kim "Stats" Dae-yeob. Mecze play-off odbyły się w Audytorium przed tłumnie przybyłą publicznością. Kibice oglądali rozgrywki SC2 na IEM Katowice 2019 przez ponad 3,2 mln godzin (2018: 2,9 mln godzin i 3,5 mln unikalnych użytkowników).

IEM Expo

Podobnie jak w zeszłym roku, w przylegającym do Spodka Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyły się największe na świecie targi o tematyce esportowej - IEM Expo. Na 8000 m2 powierzchni wystawienniczej pokazano zarówno sceny esportowe, jak i nowo zaprojektowaną strefę Intel Technology Showcase, obowiązkowy punkt ma mapie fanów esportu będących pasjonatami nowych technologii. Dodatkowo ESL i The EsportsObserver zorganizowali drugą edycję Global Esports Forum, ekskluzywnej konferencji esportowej dla marek, sponsorów, analityków, inwestorów i mediów, poświęconej tematowi „Refleksja nad silnym rokiem 2018 dla branży esportowej i wskazanie obszarów, w których w 2019 r. powinien nastąpić postęp”. IEM Expo wypełnione było strefami gamingowymi partnerów, w których można było sprawdzić potężne systemy oparte na procesorach Intel Core i7™ i Core i9, ósmej i dziewiątej generacji.

Po dwóch weekendach emocjonujących zawodów i emocjonującej rywalizacji nowi mistrzowie podnieśli trofeum Mistrzostw Świata ESL One i Intel Extreme Masters Katowice. Wśród nich znaleźli się następujący zawodnicy i drużyny: