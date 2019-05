18 pomysłów na prezent z okazji Dnia Dziecka

Dużymi krokami zbliża się jeden z ważniejszych dla dzieci dni w roku - Dzień Dziecka. Jak co roku wielu rodziców ma problem co kupić swoim pociechom. Z pomocą przychodzi redakcja PC World.

Postanowiliśmy pomóc w wyborze prezentu na Dzień Dziecka. Przedstawiamy naszym zdaniem 18 najciekawszych propozycji w przedziale cenowym od 50 zł do 250 zł. Przedstawione propozycje są dla dzieci w różnym wieku.

Super Magic Jinn, to zabawka która poprzez zadawanie Ci pytań zgadnie o czym myślisz. Mamy do wyboru pięć kategorii: ubrania, owoce i warzywa, instrumenty muzyczne, zawody oraz sporty. Na pytania należy odpowiadać: „Tak”, „Nie”, „To zależy” lub „Nie wiem”. Jeśli uda Ci się przechytrzyć Jinn’a - wygrywasz. Zabawka Porozumiewa się w języku polskim.

Overmax OV-X-Bee Drone 3.3 WiFi jest dronem czterośmigłowym wyposażonym w łączność bezprzewodową WiFi oraz kamerkę FPV, dzięki takiemu rozwiązaniu można nim latać na odległość do 100 m i mieć podgląd z jego kamerki na smartfonie w czasie rzeczywistym. Konstrukcja drona jest bardzo lekka, a jego bateria pozwala na ok 30 min zabawy.

inkBOOK Classic to czytnik ebooków wyróżniający się ekranem imitującym kartkę papieru dzięki czemu oczy się nie psuja i nie męczą nawet przy wielogodzinnym czytaniu. Dzięki zastosowaniu ekranu w technologii e-papieru mamy tu bardzo niski pobór prądu, dzięki czemu na jednym ładowaniu baterii urządzenie może działać nawet kilka tygodni.

Tablet Vakoss SB-4523X to urządzenie idealne do tworzenia dłuższych notatek na zajęciach ale i krótkich wiadomości dla domowników. Przyda się także początkującym grafikom gdyż poza pisaniem treści możemy na nim rysować. Wszystko odbywa się przy pomocy dołączonego rysika. Jego waga to zaledwie 110 g. Sporządzone notatki lub rysunki można za pomocą przycisku zabezpieczyć przed usunięciem lub szybko wymazać. Urządzenie nie posiada wbudowanej pamięci ani możliwości podpięcia pamięci zewnętrznej.

Goclever Smarti to idealny tablet dla dziecka wkraczającego w świat technologii. Posiada szereg aplikacji dbających o bezpieczeństwo i edukację dziecka. Pozwala blokować wyświetlane strony w przeglądarce i kontrolować co dziecko może zainstalować na tablecie. W skład zestawu wchodzi dedykowana klawiatura z polskimi znakami, dzięki niej oraz zainstalowanemu oprogramowaniu urządzenie zmienia się w wielofunkcyjne narzędzie do nauki i zabawy.

Quadrocopter Syma X11C to zaledwie 15 cm dron wyposażony w kamerkę HD i 6-cio osiowy żyroskop. Konstrukcja drona jest wykonana tak iż jest on odporny na upadki dzięki czemu idealnie nadaje się dla początkujących pasjonatów. Dronem można latać zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na otwartym terenie w zasięgu 30 m. Bateria wystarcza na 8 minut ciągłego lotu, a dołączona ładowarka usb ponownie naładuje baterię w ciągu godziny.

NETGEAR AC1200 to dwupasmowy router WiFi działający w standardzie AC, który zapewnia 3x większą prędkość połączeń po WiFi niż starsze standardy. Zaawansowane funkcje umożliwiają podpięcie do portu USB pendriva lub dysku przenośnego i używanie go jako dysku sieciowego / pamięci masowej. Po aktualizacji dostępna konfiguracja w j. polskim.

Crucial BX 500 240 GB to szybki 2,5 calowy dysk SSD wyposażony w interfejs SATA III, który przyspieszy start komputera oraz operacje wykonywane na nim. Dysk umożliwia odczyt i zapis danych odpowiednio na prędkości 540/500 MB/s. Specjalne technologie jak TRIM, ECC, czy S.M.A.R.T. zapewniają ochronę dysku przed uszkodzeniem.

WD Elements Portable to przenośny dysk o pojemności 500 GB. Obsługa interfejsu USB 3.0 przez dysk znacząco przyspiesza kopiowanie plików z dysku i na dysk. Konstrukcja jest elegancka, a ponadto odporna na wstrząsy. Dodatkowo w pakiecie z dyskiem otrzymujemy próbną wersję programu WD SmartWare Pro, który umożliwia tworzenie kopii zapasowej na dysku WD Elements lub w chmurze.

TP-LINK UH400 to hub z portami USB 3.0 oferującymi prędkość transmisji do 5 Gb/s. Idealne rozwiązanie kiedy w Twoim komputerze zabraknie wolnych portów USB. Do hub’a można jednocześnie podpiąć 4 urządzenia. TP-LINK UH 400 nie wymaga dodatkowych sterowników.

Kingston DataTraveler Micro 3.1 to ultra cienki i lekki pendrive działający w standardzie USB 3.1 Gen. 1, o pojemności 64 GB. Osadzony w metalowej obudowie z uchem idealnie nadaje się jako brelok do kluczy.

JBL T110 to dokanałowe słuchawki o nowoczesnym designie i funkcjonalności. Odpowiednie dopasowanie oraz płaski kabel sprawiają, że nie docierają do naszych uszu szumy z otoczenia. Na przewodzie wbudowany jest mały pilot z mikrofonem, który umożliwia rozmowy prowadzone przez telefon. Na pilocie wbudowany jest przycisk umożliwiający szybki odbieranie połączeń przychodzących bez wyciągania telefonu.

Hama uRAGE MECHANICAL to klawiatura z podświetleniem RGB, idealna dla graczy. Mechaniczne klawisze zapewniają błyskawiczną reakcję i niezwykłą precyzję. Podpórka pod nadgarstek zapewnia wygodną obsługę. Klawiatura posiada funkcję: anti-ghosting, win lock, makro dla wszystkich klawiszy oraz możliwość tworzenia profili.

SilentiumPC Gladius GD6 TG ARGB to obudowa PC z oknem z hartowanego szkła oraz oświetleniem RGB posiadającym 50 definiowanych trybów podświetlania na które składa sie 21 oddzielnych LEDów, a po podłączeniu kompatybilnej płyty głównej sposób trybu oświetlenia jest praktycznie nieograniczony. Sterowanie oświetleniem może odbywać sie na 2 sposoby - przez system ARGB lub kontroler LED dołączony do obudowy. W skład obudowy wchodzą: 3 wentylatory Sigma PRO 120 mm, filtry przeciw kurzowe.

HyperX Cloud Stinger HX-HSCS-BK to słuchawki niezwykle lekkie i komfortowe. Dzięki obracającym się o 90 stopni nausznikom jeszcze lepiej dopasowują się. Przetworniki o śr. 50 mm kierują dźwięk bezpośrednio do ucha zapewniając precyzyjne odwzorowanie dźwięku. Wbudowany mikrofon posiada redukcję szumów, a dodatkowo kiedy jego ramię jest podniesione to wycisza się.

Omega OGPPS4 to bardzo rozbudowany gamepad, posiadający niewielki panel dotykowy, głośnik, mikrofon, 6-cio osiowy żyroskop oraz system DualShock 4. Pad jest kompatybilny z wszelkimi modelami konsol PS4 oraz z komputerami klasy PC. W przypadku pojawienia się nowszego firmware’u w PS4 istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania pada.

DISCOVERY: DIESEL BROTHERS - gra na licencji popularnego programu nadawanego na kanale Discovery. W grze poszukujemy wraków samochodów terenowych by następnie doprowadzić je do idealnego stanu mechanicznego i wizualnego. W grze występują postacie z programu: Heavy D oraz Diesel Dave.

Anno 1800 - jest kolejną odsłoną serii gier strategii ekonomicznych. Gracz wciela się w postać władcy którego zadaniem jest stworzenie szybko rozwijającej się metropolii. Rozpoczyna z garstką poddanych i niewielką osadą, kierując ludzi do pozyskiwania surowców i wznoszenia budowli.