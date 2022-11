1899 – dziś premiera na Netflix! Obsada i fabuła mrocznego serialu z Maciejem Musiałem

Okręt, morska burza i grupa imigrantów z różnych stron świata... Nowy serial twórców uwielbianego Dark, zapowiada się równie niepokojąco, co poprzednik. Przekonajcie się, co już wiadomo o 1899 – tajemniczym serialu, w którym jedną z ról zagrał Maciej Musiał.

Spis treści

1899 – najważniejsze informacje

Nowa produkcja twórców osławionego, niemieckiego serialu Dark. Tym razem akcja będzie rozgrywać się w roku 1899, na pokładzie statku płynącego z Europy do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej z Londynu do Nowego Jorku. Bohaterowie to imigranci pochodzący z różnych kultur, którzy w USA mają zamiar rozpocząć nowe życie. Długą podróż zakłóca pojawienie się samotnej łodzi dryfującej po oceanie – gdy znajdujący się w niej migranci wchodzą na pokład statku, rejs zaczyna przybierać koszmarne oblicze.

Tytuł: 1899

1899 Twórcy: Jantje Friese, Baran bo Odar

Jantje Friese, Baran bo Odar Gatunek: thriller, dramat

thriller, dramat Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba potwierdzonych odcinków: 8

8 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Niemcy

Podobnie jak Dark, 1899 to mroczny thriller z elementami horroru. Każdy z bohaterów ma swoją własną tajemnicę, która stopniowo będzie ujawniana. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego serialu, 1899 nie będzie zawierać motywu podróży w czasie – serialowa zagadka będzie polegać na czymś zupełnie innym.

W wywiadzie dla Deadline, Jantje Friese i Baran bo Odar stwierdzili:

Nie powtarzamy się, naprawdę nienawidzimy czegoś takiego, a [1899] będzie naprawdę wciągającą zagadką dla publiczności (...). Wszyscy pasażerowie statku podróżują z sekretami, których nie chcą ujawniać. [Opowieść] znowu jest zbudowana jak szarada.

Data premiery

1899 na Netfliksie pojawi się 17 listopada 2022 roku. Wszystkie odcinki powinny pojawić się około 9 rano czasu polskiego.

Obsada

1899 może poszczycić się międzynarodową obsadą. W 1899 występują:

Andreas Pietschmann – kapitan Eyk Larsen

– kapitan Eyk Larsen Emily Beecham – Maura Franklin

– Maura Franklin Mathilde Ollivier – Clémence

– Clémence Aneurin Barnard – Daniel

– Daniel Maciej Musiał – Olek

– Olek Yann Gael – Jérome

– Jérome Lucas Lynggaard Tønnesen – Krester

– Krester Clara Rosager – Tove

– Tove Rosalie Craig – Virginia

– Virginia Jonas Bloquet – Lucien

– Lucien Anton Lesser (Game of Thrones)

(Game of Thrones) Alexandre Willaume (The Wheel of Time)

(The Wheel of Time) Miguel Bernardeau (Elite)

(Elite) Richard Hope (Broadchurch)

Zwiastun

W ramach wydarzenia Geeked Week, Netflix zaprezentował pierwszy dłuższy teaser serialu:

1899 na nowym zwiastunie. Wiemy, o czym opowie serial (24.10.2022)

Premiera 1899 za nieco ponad 3 tygodnie, nic więc dziwnego, ze Netflix przystąpił do bardziej intensywnego promowania niemieckiego serialu. Dziś w sieci zagościł nowy trailer, który dostarcza nowych informacji o fabule thrillera.

Akcja serialu rozgrywa się na pokładzie okrętu płynącego z Londynu do Nowego Jorku. W trakcie męczącej podróży załoga nieoczekiwanie odbiera wiadomość nadaną z Prometeusza – statku, który zaginął kilka miesięcy wcześniej. Wbrew oczekiwaniom pasażerów kapitan Larsen decyduje się na zmianę kursu i wysłanie ekipy ratunkowej na pokład dryfującej jednostki. Statek okazuje się jednak opuszczony... a przynajmniej tak się wydaje. Odnalezienie Prometeusza staje się początkiem serii dziwnych, przerażających wydarzeń, które wymykają się racjonalnemu myśleniu.

Widać, że za 1899 odpowiedzialni są twórcy DARK

W sieci dostępne są już pierwsze recenzje serialu 1899. W opiniach krytyków możemy przeczytać m.in. to, że bardzo mocno widać, że serial został stworzony przez tych samych ludzi co DARK. Historia opowiadana jest niespiesznie i typowym dla siebie tempie. Zdecydowanie nie jest to produkcja dla wszystkich, jednak można spodziewać się solidnej produkcji, która przypadnie do gustu fanom ciężkiego i mrocznego klimatu, w którym akcja nie pędzie na łeb na szyję.

Przed twórcami stało karkołomne zadanie stworzenia produkcji opowiadanej w kilku językach. Co więcej, krytycy zwracali także sporą uwagę na efekty specjalne oraz scenografię, która ma wyglądać bardzo dobrze.

