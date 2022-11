1899 – kiedy 2. sezon? Czy dowiemy się, o co chodzi w zagmatwanej opowieści Netflixa?

Zagadkowy rejs, bohaterowie dźwigający sekrety z przeszłości i dziwne wydarzenia, które zaczynają plenić się na statku... 1899 to najbardziej tajemniczy z tegorocznych seriali – zakończenie 1. sezonu odpowiedziało na kilka pytań, ale wiele niewiadomych wciąż czeka na wyjaśnienie. Kiedy więc zobaczymy 2. sezon serialu Netflixa?

Sezon 2

Od premiery pierwszego sezonu 1899 minęło niewiele czasu, tak więc Netflix nie wydał jeszcze żadnego oświadczenia na temat kontynuacji. Na informacje w tej sprawie będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej kilka tygodni, w czasie których władze platformy będą analizować wyniki oglądalności serii.

Swojej opinii nie ukrywają za to twórcy serialu, czyli Baran bo Odar i Jantje Friese. W wywiadzie dla portalu IndieWire przyznali, że chcą, by serial w sumie liczył 3 sezony. Zdradzili też, że cała opowieść została już rozplanowana i posiada precyzyjne zakończenie. Jest to uspokajająca informacja, biorąc pod uwagę los Zagubionych – modelowego przykładu produkcji, której scenarzyści zgubili się we własnych zagadkach, tworząc w efekcie rozczarowujący finał.

fot. Netflix

Fabuła

Akcja pierwszego sezonu serialu rozgrywała się wyłącznie w symulacji, która w miarę działań ojca Maury i Daniela zaczynała coraz bardziej się rozpadać. W zakończeniu sezonu Maurze udało się jednak wyrwać ze sztucznego świat – kobieta obudziła się na statku kosmicznym o nazwie Prometeusz, w towarzystwie innych osób biorących udział w tajemniczym projekcie.

W symulacji pozostali jednak inni bohaterowie. Jak można przypuszczać, akcja 2. sezonu będzie więc rozgrywać się zarówno w stworzonej przez Maurę wirtualnej rzeczywistości, jak i na statku kosmicznym.

fot. Netflix

Dokąd leci Prometeusz? Czy jego pasażerowie biorą udział w wyprawie dobrowolnie, czy raczej zostali do niej zmuszeni? Co wydarzyło się na Ziemi? Czy jest wciąż zdolna do zamieszkania? A może pasażerowie Prometeusza to ostatni żywi ludzie? Czemu jednak ich umysły trafiły do symulacji złożonej z traumatycznych wspomnień?

I przede wszystkim: kim jest brat Maury i czemu przejął władzę nad symulacją?

Na te wszystkie pytania bohaterka będzie musiała odnaleźć odpowiedź. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że w 2. sezonie pojawią się nowe zagadki i jeszcze więcej niewiadomych.

Baran bo Odar i Jantje Friese zapewniają jednak, że nie chcą zwodzić widzów w nieskończoność i obrażać ich inteligencji:

Od czasu Dark naprawdę uważamy, że widzowie są bystrzy i potrafią rozwiązywać łamigłówki. Więc nie chcemy ich oszukiwać. Chcemy raczej płatać figle tuż przed ich nosem, z zastrzeżeniem, że to rzeczywiście sztuczki. A oni po prostu jeszcze się nie zorientowali, na czym one polegają.

fot. Netflix

Data premiery

Na razie nie zostały ujawnione żadne informacje na temat daty premiery 2. sezonu 1899. Zdjęcia do sezonu pierwszego trwały od maja 2021 do listopada 2021 – postprodukcja zajęła więc prawie rok. Jeśli zdjęcia do drugiego sezonu wystartowałyby wiosną 2023, premiera nowych odcinków mogłaby odbyć się jesienią 2024 roku. To oczywiście tylko szacunki – na dokładne dane w tej kwestii będziemy musieli sporo poczekać.

Obsada – kto powróci?

Mimo, że w pierwszym sezonie 1899 nie brakowało zgonów, możemy być w zasadzie pewni, że powrócą wszyscy pasażerowie statku Kerberos. Ich śmierć miała w końcu miejsce jedynie w symulacji. Jeśli program zostanie wznowiony, spotkamy ich na kolejnym "rejsie". Jest również bardzo możliwe, że w 2. sezonie zobaczymy ich prawdziwe, fizyczne wcielenia, które prawdopodobnie znajdują się na statku kosmicznym.

fot. Netflix

Jeśli chcecie przypomnieć sobie bohaterów 1899, zajrzyjcie do naszego artykułu 1899 – zagadkowa historia od twórców Dark. O co chodzi w nowym serialu i kim są jego bohaterowie?

Nie jest wykluczone, że w 2. sezonie pojawią się nowe postaci – jak już wiemy, prom kosmiczny Prometeusz ma na swoim pokładzie grubo ponad 1000 pasażerów.

Najważniejsze pytanie brzmi jednak: kim jest brat Maury i kto go zagra? A może Ciaran pojawił się już w symulacji? Jeśli nie, według nas twórcy serialu mogą do tej roli zwerbować rozpoznawalnego aktora i sprawić widzom solidną niespodziankę.