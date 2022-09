1899 – kiedy premiera na Netfliksie? Trailer i fabuła mrocznego serialu z Maciejem Musiałem

Okręt, morska burza i grupa imigrantów z różnych stron świata... Nowy serial twórców uwielbianego Dark, zapowiada się równie niepokojąco, co poprzednik. Przekonajcie się, co już wiadomo o 1899 – tajemniczym serialu, w którym jedną z ról zagrał Maciej Musiał.

Spis treści

1899 – najważniejsze informacje

Nowa produkcja twórców osławionego, niemieckiego serialu Dark. Tym razem akcja będzie rozgrywać się w roku 1899, na pokładzie statku płynącego z Europy do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej z Londynu do Nowego Jorku. Bohaterowie to imigranci pochodzący z różnych kultur, którzy w USA mają zamiar rozpocząć nowe życie. Długą podróż zakłóca pojawienie się samotnej łodzi dryfującej po oceanie – gdy znajdujący się w niej migranci wchodzą na pokład statku, rejs zaczyna przybierać koszmarne oblicze.

Tytuł: 1899

1899 Twórcy: Jantje Friese, Baran bo Odar

Jantje Friese, Baran bo Odar Gatunek: horror, dramat historyczny

horror, dramat historyczny Liczba potwierdzonych sezonów: 1

1 Liczba potwierdzonych odcinków: -

- Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Niemcy

Podobnie jak Dark, 1899 to mroczny thriller z elementami horroru. Każdy z bohaterów ma swoją własną tajemnicę, która stopniowo będzie ujawniana. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego serialu, 1899 nie będzie zawierać motywu podróży w czasie – serialowa zagadka będzie polegać na czymś zupełnie innym.

Zobacz również:

W wywiadzie dla Deadline, Jantje Friese i Baran bo Odar stwierdzili:

Nie powtarzamy się, naprawdę nienawidzimy czegoś takiego, a [1899] będzie naprawdę wciągającą zagadką dla publiczności (...). Wszyscy pasażerowie statku podróżują z sekretami, których nie chcą ujawniać. [Opowieść] znowu jest zbudowana jak szarada.

Data premiery

1899 na Netfliksie pojawi się 17 listopada 2022 roku.

Obsada

1899 może poszczycić się międzynarodową obsadą. Wśród aktorów grających w serialu pojawia się także Maciej Musiał. Oprócz tego w 1899 wystąpi:

Anton Lesser (Game of Thrones),

(Game of Thrones), Alexandre Willaume (The Wheel of Time),

(The Wheel of Time), Aneurin Barnard (Dunkirk),

(Dunkirk), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain),

(The Rain), Mathilde Ollivier (Overlord),

(Overlord), Miguel Bernardeau (Elite),

(Elite), Clara Rosager (Morbius),

(Morbius), Richard Hope (Broadchurch),

(Broadchurch), Jonas Bloquet (Elle).

Zwiastun

W ramach wydarzenia Geeked Week, Netflix zaprezentował pierwszy dłuższy trailer serialu:

Znamy datę premiery 1899! [26.09.2022]

Po bardzo długim czasie Netflix wreszcie przestał być tak tajemniczy, jeśli chodzi o nowy serial twórców Dark. Na wydarzeniu TUDUM ogłoszono datę premiery mrocznej opowieści o pasażerach transatlantyckiego statku. 1899 na platformie streamingowej pojawi się 17 listopada 2022 roku. Biorąc pod uwagę pobliską premierę Wednesday, wygląda na to, że tzw. spooky season na Netfliksie będzie trwał dłużej – mroczne seriale będą towarzyszyć subskrybentom nawet po zakończeniu Halloween.

