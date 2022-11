1899 – zagadkowa historia od twórców Dark. O co chodzi w nowym serialu i kim są jego bohaterowie?

Dark to niemiecki serial leżący z pogranicza thrillera i science-fiction. Jego akcja rozgrywa się w małym niemieckim miasteczku, obok którego znajduje się elektrownia atomowa. Spokojne życie mieściny najpierw burzy niezrozumiałe samobójstwo jednego z mieszkańców, a następnie tajemnicze zniknięcie chłopca o imieniu Erik. Oprócz policji własne śledztwo rozpoczyna grupa nastolatków z lokalnego liceum. Natrafiają na zagadkę, która zdaje się wykraczać poza racjonalne pojmowanie świata, a w jej centrum leżą podróże w czasie.

Dark był wielkim sukcesem Netflixa, a sam serial nazywano nawet niemieckim Stranger Things – ze względu na motyw małego miasteczka, nastoletnich bohaterów i mroczną zagadkę nie z tego świata. Zachęceni popularnością produkcji twórcy postanowili stworzyć dla Netflixa kolejny, być może jeszcze bardziej skomplikowany projekt.

Jantje Friese to showrunnerka i główna scenarzystka 1899. Partneruje jej Baran bo Odar – showrunner, reżyser i producent wykonawczy. Jak sami twierdzą, chcieli stworzyć serial, który byłby dla widzów prawdziwą zagadką, czymś naprawdę szalonym i niespotykanym.

W opisie serialu możemy przeczytać:

Serial oscyluje wokół parowca z migrantami zmierzającymi na zachód, z Londynu do Nowego Jorku. Pasażerowie to prawdziwa mieszanka europejskich narodów. Łączą ich nadzieje i marzenia związane z nowym stuleciem i przyszłością za granicą. Kiedy odkrywają, że na otwartym morzu dryfuje inny statek migrantów, ich podróż przybiera nieoczekiwany obrót. To, co znajdą na pokładzie zmieni ich wędrówkę do ziemi obiecanej w przerażający koszmar.