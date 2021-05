20 największych sukcesów crowdfundingu

Przedstawiamy największe sukcesy technologii finansowanych przez tłum. Sprawdź na jakie innowacyjne pomysły wpadają użytkownicy.

Star Citizen

Mimo zebrania ponad 350 milionów dolarów na Kickstarterze, wieloosobowy symulator lotów kosmicznych tworzony przez Cloud Imperium Games, nadal jest w produkcji. O tym przypadku można by napisać książkę. Wydawca dalej zbiera pieniądze, np. poprzez sprzedaż statków kosmicznych czy innych gadżetów z zapowiadanej gry. Star Citizen ma zawierać dwa tryby rozgrywki, w tym multiplayer online i tryb kampanii jednoosobowej. Prace nad grą trwają już 10 lat, ze względu na niezwykle szczegółową oprawę wizualną, zaawansowany system fizyki, oraz przez bardzo duże koszty produkcji.

We Build the Wall

We Build the Wall jest organizacją pozyskującą darowizny na budowę prywatnych części muru wzdłuż granicy między Meksykiem a USA w celu powstrzymania nielegalnej imigracji. Zbieranie środków finansowych rozpoczął na GoFundMe weteran Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, Brian Kolfage. Udało mu się zebrać ponad 25 milionów dolarów oraz zbudować 3-milowy odcinek muru.

Pebble Time

W 2015 roku firma Pebble Technology ogłosiła zbiórkę pieniędzy na Kickstarterze. Pracowała ona nad smartwatchem Pebble Time z zoptymalizowanym systemem operacyjnym. Do ostatecznego terminu, projekt osiągnął kwotę 20,4 milionów dolarów. W wyniku sukcesu rynkowego firma stała się na tyle popularna, że kilka lat wykupił ją Fitbit, który finalnie zdecydował o likwidacji marki.

Coolest Cooler

Wielofunkcyjna lodówka Coolest Cooler również została sfinansowana na Kickstarterze. Niestety jest uważana za jedną z największych porażek tego portalu... Wszystkie osoby wspierające zbiórkę miały otrzymać po lodówce, a nie dostało jej co najmniej 20 tysięcy osób. Zbiórka zebrała 13 milionów dolarów.

Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues

Shroud of the Avatar to gra fabularna opracowana przez Portalarium. Gra została w pełni wydana w 2018 roku i w większej części powstała dzięki zbiórce crowdfundingowej. Osoby, które wpłacały minimum 400 dolarów, otrzymały w grze dodatkowe zestawy Dungeon Kit.

Kingdom Death Monster

Zbiórka mrocznej kampanii gier planszowych Kingdom Death Monster rozpoczęła się w 2016 roku i zebrała 12,4 miliona dolarów. Wsparło ją aż 19264 osób, a w pierwsze 20 minut na koncie był już pierwszy milion. To jedna z najbardziej udanych akcji na Kickstarterze, a producenci nadal wydają inne gry.

Travel Tripod

Travel Tripod zebrało 12,1 miliona dolarów. To przenośny, funkcjonalny statyw wykonany z lekkiego włókna węglowego. Jest o połowę mniejszy od reszty statywów i można zabrać go praktycznie wszędzie.

Critical Role: The Legend of Vox Machina Animated Special

źródło: techradar.com

Critical Role to animowana seria kampanii od Vox Machina. Zebrała łącznie 11,4 miliona dolarów od prawie 90 tysięcy sponsorów. Jest to najszybciej finansowany projekt na Kickstarterze.

Eksplodujące kotki

Z pewnością słyszeliście kiedyś o tej grze planszowej. Jest bardzo popularna, a jej kampania na Kickstarterze skończyła się ogromnym sukcesem. Eksplodujące kotki zebrały 8,8 miliona dolarów i zostały dostarczone wszystkim sponsorującym użytkownikom. Jeśli chcecie w nią zagrać, możecie ją kupić chociażby w Empiku.

Baubax Travel Jacket

żródło: withmorningcoffee.com

Stylowa kurtka podróżna o nazwie Baubax Travel Jacket, zebrała 9,2 miliona dolarów od 45 tysięcy użytkowników. Mówi się, że sukces kampanii zapewniła strategia PR w mediach społecznościowych, dobre reklamy i kuszące rabaty.

OUYA Video Game Console

Ta kampania została uruchomiona w 2012 roku i okazała się porażką inwestycyjną. Choć zebrała wiele milionów na system gier wideo oparty na Androidzie, firma OUYA nie poradziła sobie z sukcesem. Z powodów finansowych została przejęta przez Razer, a szczęśliwcy, którzy otrzymali sprzęt, musieli pogodzić się z decyzją o zaniechaniu wsparcia dla platformy w 2019 roku.

Snapmaker 2.0

źródło: 3dnatives.com

Snapmaker 2.0 to drukarka 3D o nowoczesnym designie i wykonaniu z wysokiej jakości komponentów. Uruchomiona w 2019 roku zbiórka na Kickstarterze zebrała 7,8 miliona dolarów dzięki 7388 sponsorom. Celem twórców drukarki było uzyskanie wytrzymałości sprawiającej, że będzie mogła ona być używana przez całe życie posiadającej jej osoby.

The Everyday Backpack

Na stworzenie plecaka The Everyday Backpack wpadli fotografowie potrzebujący torby, która pomieściłaby cały ich sprzęt. Choć zbiórka zakładała zebranie 500 tysięcy dolarów, uzyskała zawrotną kwotę 6,6 miliona. Wszyscy sponsorzy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Fidget Cube

źródło: geeky-gadgets.com

Fidget Cube powstał, aby pomóc się skupić zestresowanym i niespokojnym osobom (na przykład w trakcie pracy). Akcja na Kickstarterze zakończyła się sukcesem i zebrała kwotę 6,5 miliona dolarów od 155 tysięcy sponsorów. Do dziś dużo osób korzysta z tej zabawki.

The 7th Continent

The 7th Continent to kooperacyjna gra przygodowa, eksploracyjna i survivalowa. Ponad 40 tysięcy graczy zachęconych ciekawymi nagrodami, wpłaciło 7,1 miliona dolarów. Gra stała się bardzo popularna.

Tainted Grail: The Fall of Avalon

źródło: kick agency

Tainted Grail: The Fall of Avalon to kolejna gra planszowa powstała ze zbiórki na Kickstarterze. Sukcesem jej kampanii były ekscytujące opisy produktów i wspaniałe nagrody dla sponsorów. Projekt zdobył 11 milionów dolarów, a planszówka dostępna jest także w naszym kraju.

Shenmue III

źródło: finalweapon.net

Jak widać gry są bardzo chętnie wspierane poprzez crowdfunding. Shenmue III od samego początku miała bardzo pozytywny odbiór i była wspierana przez 70 tysięcy osób, które długo oczekiwało jej wydania. Gra jest dostępna na platformie PS4 oraz PC, a sama kampania jest jednym z największych sukcesów tego typu zbiórek.

Pono Music Player

Pono Music Player miało być urządzeniem zapewniającym niesamowite wrażenia podczas słuchania muzyki w wersji cyfrowej. Zebrało aż 6,6 miliona dolarów, a w jego reklamie wykorzystano nawet sławną piosenkarkę Norę Jones. Urządzenie wsparte przez ponad 18 tysięcy osób, ostatecznie trafiło do sprzedaży.

The Veronica Mars Movie Project

To najwyżej sfinansowany projekt filmowy na Kicstarterze. Veronica Mars był niegdyś bardzo popularnym serialem. Do tego stopnia, że 100 tysięcy fanów zrzuciło się na jego ponowną realizację. Dzięki zbiórce o wartości 15,7 miliona dolarów powstał film kontynuujący przygody znanej bohaterki.

Mystery Science Theater 3000

W 1999 roku został odwołany lokalny program telewizyjny w Minnesocie, który bił rekordy popularności w latach 80. Dzięki 48 tysiącom wspierających i 5,8 miliona dolarów, twórcy Mystery Science Theater 3000 zdołali go ponownie ożywić. W 2017 roku 14 odcinków pojawiło się na Netfliksie.

