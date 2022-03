200-megapikselowy aparat Samsunga trafi do Motoroli Frontier!

Samsung zaprezentował w zeszłym roku pierwszy na świecie mobilny aparat fotograficzny o rozdzielczości 200 MP. Firma nie ujawniła żadnych planów dostępności, ale obserwatorzy branży spodziewali się, że ten nowy 200 MP sensor ISOCELL HP1 zadebiutuje w smartfonie Xiaomi w tym roku. Tak się jednak jeszcze nie stało. W rzeczywistości, Xiaomi może przejść na sensor Sony Exmor, a w świetle ostatniego przecieku, Motorola może stać się pierwszym producentem OEM, który użyje nowej 200 MP kamery Samsunga.

Czujnik ISOCELL HP1 został najwyraźniej uchwycony w kamerze na prawdziwym telefonie. Zdjęcie, które widzicie powyżej i poniżej, zostało rozpowszechnione przez chińską sieć społecznościową Weibo, a następnie na Twitterze i rzekomo przedstawia tak zwaną Motorolę Frontier. Ten ostatni jest nadchodzącym flagowcem z logo Moto i posiada etykietę "HP1" wokół modułu aparatu. Ta sama etykieta wspomina o OIS (optycznej stabilizacji obrazu) i przysłonie f/.2.2.

Allegedly, this is Motorola Frontier with a 200 Megapixels Camera Sensor (ISOCELL HP1).



Source:https://t.co/6YIpoorsQt pic.twitter.com/8Aswa8brYM