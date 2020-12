2020 rok w internecie – co interesowało Polaków w sieci w minionym roku?

Jak co roku, Google zrobiło podsumowanie najpopularniejszych wyszukiwań minionych dwunastu miesięcy. Sprawdźcie, co najbardziej interesowało polaków w 2020 roku.

Spis treści

Należące do firmy Microsoft – Google, jest najpopularniejszą wyszukiwarką na świecie. Za jej pomocą, każdego dnia mieszkańcy globu wyszukują interesujące ich tematy i frazy. Kto więc ma posiadać większą wiedzą o zainteresowaniach użytkowników internetu, niż właśnie osoby stojące za tą ogromną marką. Na szczęście, nie zachowują one zdobytej wiedzy wyłącznie dla siebie i pod koniec każdego roku publikują zestawienia najczęściej wyszukiwanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy haseł. Sprawdziliśmy więc, co najbardziej interesowało polskich użytkowników internetu w niemal już minionym, 2020 roku, a trzeba przyznać, że działo się sporo. Nie przedłużając, zapraszamy do zestawień.

Najpopularniejszy temat 2020 roku

Świat się kręci... w 2020 roku wokół pandemii

Nikogo chyba nie dziwi fakt, że w minionym roku niemal wszystko kręciło się wokół pandemii. Nie jest więc zaskoczeniem pierwsze miejsce koronawirusa oraz dominujących w pierwszej dziesiątce tematów z nim powiązanych, czyli bonu turystycznego, nowych obostrzeń, tarczy antykryzysowej i lockdownu. W ten sposób, koronawirus zajął aż pięć, z dziesięciu pierwszych miejsc wyszukiwań w Polsce.

Kończący się rok stał również pod znakiem wyborów prezydenckich, zarówno naszych lokalnych, jak i istotnych dla niemal całego świata - wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe miejsca zajęły równie negatywne tematy co pandemia, a mianowicie niestabilna sytuacja i ważne wydarzenia w Iranie, uszczerbek na płucach naszej planety czyli pożary w Australii oraz przerażający wybuch w Bejrucie.

Koronawirus Wybory prezydenckie w USA Wybory prezydenckie w Polsce Bon turystyczny Iran Nowe obostrzenia Pożary w Australii Tarcza antykryzysowa Wybuch w Bejrucie Lockdown

Najpopularniejsze nazwiska w 2020 roku

O co tyle krzyku?

Podobnie jak kategoria temat, również lista najczęściej wyszukiwanych w internecie nazwisk została zajęta przez wybory oraz pandemię. Dlatego też, cztery miejsca w zestawieniu, w tym pierwsze, należą do polityków biorących udział w wyścigi prezydenckim – Joe Biden i Donald Trump, a także Rafał Trzaskowski i Krzysztof Bosak.

Większość listy została jednak zdominowana przez osoby, które niestety zmarły w 2020 roku, legendę koszykówki – Kobe’go Bryanta, jednego z najpopularniejszych polskich aktorów – Pawła Królikowskiego, odtwórcę roli Arnolda Boczka w serialu Świat według Kiepskich – Dariusza Gnatowskiego oraz dziennikarkę telewizji Polsat – Ewę Żarską.

Do stawki wcisnęli się także młoda tenisistka Iga Światek, która jako pierwsza polka w historii wygrała turniej wielkoszlemowy oraz kontrowersyjny przywódca Korei Północnej – Kim Dzong Un wraz z plotkami na temat jego tajemniczej nieobecności i rzekomej śmierci.

Joe Biden Kobe Bryant Paweł Królikowski Iga Świątek Rafał Trzaskowski Donald Trump Kim Dzong Un Dariusz Gnatowski Krzysztof Bosak Ewa Żarska

Najpopularniejsze filmy 2020 roku

Nie bój się, jesteś na liście

Na liście najpopularniejszych (według wyszukiwań) filmów w Polsce znalazły się oczywiście nasze rodzime produkcje, które zdecydowanie zdominowały tą kategorię, z przebojowym 365 dni na czele (nazywanym polską wersją 50 twarzy Greya). Trzecie miejsce na podium zajął dokument Marcina Gutowskiego - Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza (nawiązujący do postawy duchownego wobec spraw molestowania dzieci przez księży), a także Jak zostałem gangsterem. Historia Prawdziwa, w klimacie polskiego półświatka lat dziewięćdziesiątych. Do tego wielki powrót Władysława Pasikowskiego z trzecią częścią kultowej już serii - Psy 3, kontrowersyjny (również pod względem przedstawionych osób i sytuacji) dokument Sylwestra Latkowskiego – Nic się nie stało oraz przykład filmu dokumentalnego najwyższych lotów – Zabawa w chowanego Tomasza Sekielskiego.

Do polskiego wkładu w listę, wynoszącego 8 z 10 najpopularniejszych tytułów, dołączył także Polski film platformy Netflix z Julią Wieniawą w roli głównej – W lesie dziś nie zaśnie nikt oraz Mayday, komedia z Piotrem Adamczykiem i Adamem Woronowiczem w obsadzie.

W spisie znajdziemy także wielkie zaskoczenie gali oskarowej w postaci południowokoreańskiej tragikomedii – Parasite, a także drastyczny thriller Megan is Missing, który przypomniał o sobie po jedenastu latach dzięki użytkownikom Tik Toka.

365 dni Parasite Don Stanislao Jak zostałem gangsterem Psy 3 Megan is missing Nic się nie stało Zabawa w chowanego W lesie dziś nie zaśnie nikt Mayday

Najpopularniejsze seriale 2020 roku

Czemu: Netflix + Polska = Las?

Można powiedzieć, że lockdowny przyczyniły się do wzrostu popularności produkcji serialowych i to nie tylko w Polsce. Wszak trzeba się czymś zająć podczas spędzonych w domu dni a nie ma nic lepszego, niż historia, którą możemy śledzić przez dłuższy czas. Polacy chętnie wyszukiwali w tym roku produkcje Netflixa, w tym hiszpański serial kryminalny Dom z papieru, który zajął pierwsze miejsce, a tuż za nim Gambit królowej czyli szachy ciekawsze niż kiedykolwiek dotąd. Po za tym platforma wybiła się w wyszukiwarce również polską produkcją sensacyjną W głębi lasu oraz Unortodox, amerykańsko- niemieckim miniserialem o ucieczce młodej dziewczyny od zaaranżowanego małżeństwa oraz ortodoksyjnych wymagań rodziny i społeczności.

Jak pokazuje Top 10 serialowych wyszukiwań, nasi rodacy lubią tzw. tasiemce, które w zestawieniu zajmują aż cztery miejsca. Są to dwa tureckie seriale – Więzień miłości i Przysięga, a także rosyjski serial historyczno-kostiumowy Cena wolności oraz meksykańska telenowela La Bandida. W stawce znalazły się jeszcze dwa polskie seriale – Zawsze warto z Katarzyna Zielińską, Julią Wieniawą i Weroniką Rosati w rolach głównych oraz ulubieńcy widzów powracający po latach czyli Brzydula 2.

Dom z papieru Gambit królowej Więzień miłości Brzydula 2 Cena wolności W głębi lasu Przysięga Zawsze warto La Bandida Unorthodox

Kategoria „Jak” w 2020 roku

Zrób to sam - Polacy stylowi i pomysłowi

Kiedy najczęściej używamy wyszukiwarki? Gdy czegoś nie wiemy. Stąd też kategoria obejmująca wpisywanie fraz, zaczynających się od „jak”. W tym wypadku również myśli krążyły woków pandemii, a niektóre hasła mogą świadczyć o próbach zabicia nudy podczas zamknięcia. Najczęściej wyszukiwaną frazą na temat „jak” w 2020 roku jest więc Jak uszyć maseczkę, z pokrewnym miejscem piątym w postaci Jak zrobić maseczkę bez szycia. Dalej znalazły się próby odkażania – Jak zrobić płyn antybakteryjny, dofinansowywane wakacje – Jak złożyć bon turystyczny, czy radzimy sobie sami w święta – Jak poświęcić koszyczek. Sporo osób chciało też założyć profil zaufany i doszkolić zdolności kulinarne sprawdzając Jak upiec chleb i Jak zrobić drożdże. Polaków intrygowało także Jak długo idzie paczka z Polski pocztą, a po kuchennych eksperymentach i braku ruchu pojawiło się fundamentalne pytanie – Jak szybko schudnąć.

Jak uszyć maseczkę Jak zrobić płyn antybakteryjny Jak złożyć bon turystyczny Jak założyć profil zaufany Jak zrobić maseczkę bez szycia Jak upiec chleb Jak długo idzie paczka z Polski pocztą Jak szybko schudnąć Jak poświęcić koszyk wielkanocny Jak zrobić drożdże

Kategoria „Pomysł na” w 2020 roku

A może by tak połączyć miejsca 1, 2 i 4?

Skoro już o kulinarnych zakusach, to niezwykle liczne grono wpisywanych fraz z kategorii „Pomysł na…” stanowią poszukiwania odpowiedniego przepisu. Co pichcono w polskich domach w 2020 roku, a właściwie, co przynajmniej chciano pichcić i szukano jak? Prym wiodły w kolejności: makaron, pierś z kurczaka, zupa, cukinia, obiad bez mięsa i schab. Pozostałe miejsca to już poszukiwanie pomysłu na zagospodarowanie ogrodu i balkonu (najlepszych miejsc podczas kwarantannych), a także próby przebranżowienia się podczas kryzysu – Pomysł na biznes 2020 i problem z kobiecą kreatywnością prezentową czyli Pomysł na walentynki dla niego.

Pomysł na makaron Pomysł na pierś z kurczaka Pomysł na zupę Pomysł na cukinię Pomysł na obiad bez mięsa Pomysł na schab Pomysł na ogród Pomysł na balkon Pomysł na biznes 2020 Pomysł na walentynki dla niego

Wy pamiętacie czego szukaliście w sieci?

Jeśli chodzi o tegoroczne podsumowanie najpopularniejszych wyszukiwań Google, to muszę przyznać, że niektóre z nich były dla mnie oczywiste, a niektóre wręcz zaskakujące. Dają one jednak pewien pogląd na nasze rodzime zainteresowania, a jak w waszym przypadku? Pamiętacie co wpisywaliście w 2020 roku w wyszukiwarce? Jeśli tak, to jak bardzo pokrywają się wasze frazy z najpopularniejszymi wśród ogółu naszych rodaków? Dajcie znać na naszych kanałach społecznościowych na Twitterze i Facebooku.

Z kolei do kontynuacji wyszukiwania haseł w sieci w 2021 roku z pewnością przyda się dobry sprzęt.