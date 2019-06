23 czerwca - Dzień Ojca - Wybieramy najciekawsze propozycje na prezent

Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca prezentujemy ciekawe propozycje prezentu w cenie do 300 zł

BEURER IL 50 to lampa na podczerwień, która zadba o kondycję zdrowotną naszego organizmu. Za jej pomocą pozbędziemy się bóli reumatycznych, bóli mięśni, stawów czy pleców. Promienie tej lampy działają odprężająco i relaksacyjnie. Lampa posiada 50 stopniową regulację odchyłu oraz funkcję regulowania czasu trwania sesji. Mamy tu też zabezpieczenie przed przegrzaniem i aktywną wentylację.

XBLITZ X1000 PROFESSIONAL to samochodowy zestaw głośnomówiący z wbudowanymi 2 głośnikami o mocy 3 W każdy. Posiada BT w systemie 4.1 wraz z trybem multipoint, który umożliwia jednoczesne podłączenie 2 urządzeń. Całość zamknięta w eleganckiej obudowie z gumowego tworzywa.

Navitel E100 5" to nawigacja samochodowa z ekranem dotykowym o przekątnej 5”. Pracuje pod kontrolą systemu Windows CE 6.0 z wgraną mapą Polski oraz dożywotnią i bezpłatną aktualizacją. Urządzenie jest intuicyjne w obsłudze, posiada asystenta pasa ruchu, tryb ciężarowy oraz bazę fotoradarów. Posiada 4 GB wbudowanej pamięci oraz slot na karty SD do 32 GB.

BRAUN WATERFLEX WF2S BLUE to golarka z funkcją golenia na sucho i na mokro. Posiada obrotową głowicę, która dostosowuje się do kształtów ciała dla zapewnienia optymalnego kontaktu oraz przedłużany trymer do długich włosów. Wydajny akumulator zapewnia nawet 45 min działania golarki, a pełne naładowanie zajmuje 1 godzinę.

GREENBLUE GB523 to bezprzewodowa stacja pogodowa wyświetlająca temperaturę i wilgotność wewnątrz oraz na zewnątrz. Posiada funkcję zegara, budzika, pokazuje fazy księżyca, ciśnienie powietrza oraz ostrzega przed mrozem. Bezprzewodowy czujnik radiowy działa w odległości do 60 m w linii prostej.

Hama 7SLB "VIEW" BASIC 17,78 CM to ramka cyfrowa do prezentacji zdjęć o przekątnej ekranu 7”. Obsługuje zdjęcia w formacie JPG i JPEG. Obsługiwane funkcje to pokaz slajdów, zoom, tryb podziału ekranu, długość wyświetlania (3 sek. - 1 godz.), losowe wyświetlanie. Posiada także funkcję kalendarza i zegara oraz możliwość montażu na ścianie. W zestawie dołączony pilot do sterowania.

MDR-RF811RK to bezprzewodowe słuchawki firmy SONY, zapewniają nieprzerwaną łączność w odległości do 100 m oraz do 13 godzin ciągłej pracy. Waga słuchawek to 270 g.

NAVITEL R600 to rejestrator jazdy z matrycą SONY Exmor R CMOS. Oferuje kąt widzenia do 170 stopni oraz nagrywanie materiału w FHD (1920x1080) przy użyciu kodeku H.264. Głównymi atutami są wbudowany czujnik G-sensor oraz obsługa kart SD do 256 GB. Rejestrator posiada wbudowany 2 calowy wyświetlacz i mikrofon.