23 edycja Audio Video Show - wszystko co musisz wiedzieć

Specjalnie dla czytelników PCWorld przygotowaliśmy relację z tegorocznej edycji Audio Video Show. Zdradzamy również jakie elementy wystawy warto zwiedzić.

Spis treści

Audio Video Show to wystawa wszelkiego rodzaju sprzętu audio-video oraz kina domowego. W 2019 roku mamy do czynienia z 23 już edycją tego wydarzenia. Z roku na rok Audio Video Show co raz bardziej rozwijało się i nie inaczej jest w tym przypadku. Po raz piętnasty z rzędu impreza jest większa, niż w ubiegłym roku. Do dyspozycji zwiedzających udostępniono ponad 2 tysiące metrów kwadratowych ekspozycji, dzięki której Audio Video Show jest drugą co do wielkości imprezą tego typu w całej Europie.

Audio Video Show odbywa się w dniach 8-10 listopada w Warszawie. W tym roku organizatorzy zarezerwowali 176 sali wystawowych oraz 50 stoisk. Na targach obecnych jest 180 wystawców reprezentujących sprzęty ponad 660 marek ze świata audio-video. Ze względu na ogromną ilość ekspozycji wydarzenie zlokalizowane jest w trzech charakterystycznych centrach konferencyjnych w Warszawie.

Audio Video Show 2019 odbywa się na PGE Narodowym na warszawskiej Pradze Południe oraz w hotelach Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip na Ochocie. Między PGE Narodowym, a Blu Sobieskim co piętnaście minut kursuje specjalny autobus, który pozostaje do dyspozycji wszystkich uczestników. Odległość między hotelami to zaledwie około 150 metrów.

Ceny biletów na Audio Video Show 2019

Bilety na wydarzenie można zakupić online oraz w kasach każdej z lokalizacji. Jednodniowy wstęp kosztuje 40 zł. Karnet uprawniający na zwiedzane Audio Video Show przez trzy dni wyceniono na 60 zł. Ze względu na ilość atrakcji zdecydowanie warto rozważyć tą ofertę. W cenę każdego biletu wliczony jest szczegółowy przewodnik po wystawie.

Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wejść na Audio Video Show za darmo.

Wszyscy zwiedzający mogą wykorzystać aplikację Audio Video Show, która dostępna jest na urządzenia z systemami Android oraz iOS. Oprogramowanie pozwala zapisać ważne wydarzenia i prelekcje oraz wysyłać powiadomienia Push.

Co warto zobaczyć na tegorocznej edycji Audio Video Show?

Poniżej pokazujemy i omawiamy po krótce najważniejsze atrakcje tegorocznej edycji Audio Video Show.

GRYPHON AUDIO DESIGNS

Największą atrakcją targów jest topowy system multimedialny kosztujący "zaledwie" nieco ponad 2 miliony złotych. Mowa o Gryphon Audio Design. To najwyższej klasy zestaw, w którego skład wchodzą kolumny KODO, monobloki MEPHISTO SOLO, przedwzmacniacz PANDORA oraz najnowszy odtwarzacz płyt kompaktowych CD ETHOS.

System znajduje się na PGE Narodowym w Sali Studio TV 2 na pierwszym piętrze.

MBL RADIALSTRAHLER 101 X-TREME

Kolejny "bardzo tani" eksponat, którego koniecznie trzeba posłuchać to referencyjny system manufaktury MBL z głośnikami RADIALSTRAHLER MBL 101 X-TREME, które zachwycają swoim wyglądem i ostentacyjnością. To zestaw audio, którego można kupić zarówno dla jakości dźwięku, jak i wyglądu.

System znajduje się na PGE Narodowym w Sali Studio TV 4 na pierwszym piętrze.

ACAPELLA CAMPANILE 2

ACAPELLA CAMPANILE 2 to bardzo nietypowe kolumny z wbudowanym plazmowym głośnikiem wysokotonowym, w którym źródłem dźwięku jest niemal pozbawiona masy plazma. W kolumnach tych brakuje tradycyjnej membrany drgającej.

Kolumny znajdują się w hotelu Radisson Blu Sobieski w sali Wilanów I na parterze.

Philips OLED+984

Targi Audio Video Show to jak sama nazwa wskazuje wydarzenie poświęcone dźwiękowi i obrazowi. Od kilku lat trend nieco się odwrócił i obecnie największe zmiany widzimy właśnie w obrębie obrazu. Z tego właśnie powodu na Audio Video Show można zobaczyć najnowsze modele telewizorów. W tym momencie trzeba zaznaczyć, że jak na targi przystało w większości są to topowe konstrukcje, ale organizatorzy nie zapomnieli o panelach wycenionych na 3-4 tysiące złotych.

Na rynku RTV pojawił się nowy trend. Producenci telewizorów coraz częściej decydują się na współpracę z firmami, które odpowiedzialne są za budowę systemów audio. Idealnym tego przykładem jest Philips, który zaprezentował ostatnio zupełnie nowy model OLED+984. W przypadku telewizora od Philipsa producent ten skupił się na budowie panelu OLED i stworzeniu oprogramowania, a za doznania dźwiękowe odpowiada zintegrowany soundbar od Bowers & Wilkins. Nie zabrakło także najnowszego procesora Philips P5 trzeciej generacji, który odpowiada za przetwarzania obrazu.

Telewizor Philips OLED+984 znajduje się na PGE Narodowym w sali platynowej na pierwszym piętrze.

Gramofon z lewitującym talerzem

Wszyscy, którzy myślą, że analogowy dźwięk został już udoskonalony do perfekcji mylą się. Producenci cały czas prezentują nowe urządzenia z coraz ciekawszymi rozwiązaniami technologicznymi. Na Audio Video Show można zobaczyć gramofon z lewitującym talerzem. MAG-LEV to jedyna na świecie manufaktura, która zaoferowała na rynku gramofon z lewitującym talerzem.

Gramofon z lewitującym talerzem znajduje się na PGE Narodowym na stoisku E3 na pierwszym piętrze.

HIFIMAN SUSVARA + EF1000

Wiemy już, że prawdziwe kino domowe może kosztować nawet dwa miliony złotych. Trzeba też wiedzieć, że słuchawki również mogą być niesamowicie drogie. Zestaw słuchawek SUSVARA z dedykowanym wzmacniaczem słuchawkowym EF1000 kosztuje "zaledwie" 80000 zł. Komplet ten dostępny będzie dla wszystkich odwiedzających do odsłuchu.

Słuchawki można zobaczyć na PGE Narodowym w strefie słuchawek.

TCL - 4K Mini LED

TCL to marka, która podobnie, jak OPPO szturmem wdarła się na europejski rynek. Firma jest jednym z największych producentem telewizorów na świecie. W tym roku na Audio Video Show można zobaczyć przedprodukcyjny egzemplarz flagowego modelu 4K z serii X10 na 2020 rok. Jest to pierwszy na świecie telewizor wyposażony w podświetlenie wykorzystujące diody Mini LED.

Telewizor znajduje się na PGE Narodowym w sali platynowej 3.

Spotkanie z Michael'em Fremer'em

Michael Fremer to audiofil od urodzenia, którego znają wszyscy fani analogowych systemów audio. Specjalnością Fremer'a są gramofony. Dziennikarz amerykańskiego miesięcznika Sterophile i światowej sławy specjalista od gramofonów po raz kolejny wystąpi podczas Audio Video Show. Na spotkaniu Fremer zaprezentuje jak poprawnie ustawiać gramofon oraz powie co nieco o jego budowie i ciekawostkach.

Organizatorzy przewidzieli dwa spotkania, które odbędą się w piątek, sobotę i w niedzielę:

Piątek, 19:00, sala książęca, PGE Narodowy

Niedziela, 17:00, sala Wilanów 2, hotel Radisson Blu Sobieski

Niedziela, 16:00, sala Wilanów 2, hotel Radisson Blu Sobieski

Warsztaty z adaptacji akustycznej

Warsztaty z adaptacji akustycznej pozwalają zobrazować, jak poprawnie ustawić sprzęt audio, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Specjaliści pokażą, jak rozmieścić panele pochłaniające i które modele wybrać. Zaprezentują również najlepsze rozpraszacze. Wydarzenie poprowadzi mgr inż. Bartłomiej Chojnacki pracujący w Mega-Acoustic i związany z AGH w Krakowie.

Warsztaty odbędą się w sobotę o godzinie 13 w hotelu Radisson Blu Sobieski w sali Wilanów 3.

Warsztaty WM FONO

Warszawska tłocznia płyt WM FONO opowie o najnowszych trendach i rozwiązaniach na rynku płyt winylowych, CD oraz DVD.

Warsztaty odbędą się w sobotę o 18 na PGE Narodowym w sali książęcej.

Wydarzenia muzyczne

W trakcie imprezy Audio Video Show odbędą się również wydarzenia muzyczne. Lech Janerka po 14 latach zaprezentował kolejny singiel pod tytułem "OM". Na spotkaniu z dziennikarzami zdradził on również nieco o procesie komponowania i nagrywania utworów.

W sobotę po raz pierwszy na Audio Video Show dostępna będzie scena dedykowana koncertom na żywo. Wystąpią młodzi i bardzo obiecujący artyści tacy, jak Arek Kłusowki, Hash Cookie, Limboski, Olga Polikowska, Sanah, Stach Bukowski, Swiernalis oraz Tappahall.

Scena znajduje się na PGE Narodowym w sali kinowej na poziomie -1.

AVS 2019 to również przedpremiera najnowszego albumu Celine Dion, który oficjalnie pojawi się dopiero za tydzień. Courage to płyta będąca mieszanką ballad i energicznych hitów.

Premiera na PGE Narodowym w Sky Box 226 o godzinie 18:30.

Fani zespołu Męskie Granie 2019 mogą przyjść na spotkanie z Piotrem Stelmachem oraz zaproszonymi gośćmi, którzy opowiedzą o ostatniej odsłonie Męskiego Grania.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę o godzinie 12 na PGE Narodowym w sali TV 3.

Jak zmienił się rynek telewizorów w 2019 roku?

Piotr Gmerek z HDTV Polska w dużym skrócie opowiedział dziennikarzom o zmianach, jakie nastąpiły na rynku TV w 2019 roku. Producenci telewizorów zaczęli dostrzegać konieczność montowania lepszej jakości systemów audio, przez co podobnie, jak producenci samochodów zaczęli wspołpracować z firmami zajmującymi się produkcja sprzętu audio.

Formaty HDR Premium takie, jak Dolby Vision i HDR10+ w końcu pojawiły się w tańszych, często wybieranych przez przeciętnych konsumentów produkcjach. Nowe telewizory posiadają również niski input lag, dzięki czemu można je wykorzystać w grach.

Nieprzerwanie od lat rośnie również rozmiar produkowanych paneli.

Na Audio Video Show warto zobaczyć takie modele, jak Philips OLED+ Bowers & Wilkins, Philips Performance, TCL EC78, TCL X10 oraz Philips GZ2000

Jak wygląda polski rynek muzyczny?

W pierwszym półroczu 2019 roku polski rynek muzyczny wzrósł o ponad 10 procent osiągając poziom 147,5 mln złotych. Co ciekawe za większość wpływów odpowiedzialna jest sprzedaż fizycznych nośników, która wynosi aż 86,5 mln złotych.

Wzrosty widoczne są szczególnie w sprzedaży cyfrowej, która w pierwszej połowie 2019 roku wzrosła o 27 procent, co oznacza o 13 mln złotych przychodu więcej, niż w zeszłym roku.

Z kwotą przychodu na poziomie 61 mln złotych sprzedaż cyfrowa to już ponad 41 procent łącznej sprzedaży muzyki w Polsce.

Za czym stoi tak duży wzrost. Chodzi oczywiście o przychody ze streamingu, które wzrosły o prawie 30 procent.

Sprzedaż fizyczna pomimo spadków na świecie w naszym kraju nadal utrzymuje się na takim samym poziomie, a względem 2018 roku odnotowano niewielki wzrost.

Najpopularniejsza płyta według oficjalnej listy sprzedaży do "Wojtek Sokół" autorstwa Sokoła.

Na 100 pozycji aż 70 przypadło polskim twórcom.

W radiu pierwszą polską pozycją z 11 miejscem jest utwór "Zaskakuj mnie" Marcina Sójki.