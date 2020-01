23. lutego Motorola przedstawi flagowiec i trzy telefony

Motorola pojawia się ostatnio często na naszych łamach, głównie za sprawą Razr. Teraz z kolei pewna informacja o tym, co pokaże na targach MWC w Barcelonie.

Motorola ostatnio jest coraz częstszym gościem nie tylko u nas, ale na wszystkich portalach IT - głównie dzięki składanemu modelowi Razr oraz dwóch zaplanowanym modelom z rodziny G8. Dzień przed rozpoczęciem targów Mobile World Congress w Barcelonie, zaplanowała specjalne spotkanie w tym mieście. Pokaże na nim flagowca oraz trzy inne smartfony. Jakie? To możemy tylko zgadywać. Spodziewamy się zobaczyć Moto G8 oraz G8 Power, czyli dwa budżetowce, a także Edge+. Może to być tegoroczny flagowiec marki (obok Razr oczywiście), jednak jak na razie istnieje on tylko w plotkach.

Pokaz rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego. Jeśli ktoś go przegapi - nic straconego, ponieważ smartfony te zapewne znajdą się na targach MWC, gdzie będzie można je obejrzeć oraz dowiedzieć się o nich wszystkich informacji. A wracając do Edge+ - w grudniu Motorola zapowiedziała, że najnowszy procesor Qualcomm, czyli Snapdargon 865, zostanie przez nią wykorzystany. Być może nastąpi to właśnie w tym telefonie, dzięki czemu byłby to pierwszy telefon 5G w historii firmy.