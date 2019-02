230 nowych emotikon wkrótce pojawi się na iPhone'ie i Mac'u

Lista Emoji 12.0 na rok 2019 została ukończona. Teraz czekamy na aktualizację systemów Apple, która doda wsparcie ponad 200 nowych emotikon na iPhone'a, iPad'a oraz komputery z systemem MacOS

Jak powstają nowe emotikony?

Emotikony są definiowane przez przedsiębiorstwo Unicode Consortium, które składa się z przedstawicieli wielu firm zajmujących się produkcją urządzeń mobilnych oraz oprogramowania. Opracowują oni standardy Unicode, które są powszechnym sposobem kodowania oraz przedstawiania tekstu w formatach cyfrowych. Jest to podstawa transmisji danych i wyświetlania tekstu na niemal wszystkich nowoczesnych urządzeniach mobilnych i ich systemach operacyjnych.

Emotikony są częścią standardu Unicode, a grupa przedstawicieli Unicode Consortium zbiera się co roku w celu wyboru, które z nowych ikon zostaną dodane do oficjalnej listy i będą mogły być zaimplementowane przez twórców oprogramowania. 5 lutego Unicode ogłosiło, że lista Emoji 12.0 została sfinalizowana i jest gotowa do wdrożenia.

Koncentracja na różnorodności i integracji

Nowy standard Unicode 12.0 zawiera 59 zupełnie nowych emotikon. Pojawiły się wśród nich nowe produkty spożywcze takie jak gofry i masło. Można też znaleźć nowe zwierzęta - flaminga oraz leniwca. Jak zawsze grupa dodała całkiem sporo nowych przedmiotów i kształtów, od nowych kolorów obecnie istniejących kształtów (jak np. białe serce i nowe kolory kwadratów oraz kół) do przedmiotów takich jak sari (tradycyjna część garderoby kobiecej z Indii) lub banjo (rodzaj instrumentu strunowego).

Wiele z 230 nowych ikon to warianty osób trzymających się za ręce reprezentujących różne kombinacje płci i odcieni skóry. Dodano 171 nowych wariantów, aby uwzględnić płeć oraz koloryt skóry. Wiele z nich uwzględnia kombinacje dwóch osób trzymających się za ręce - w tym dwóch mężczyzn oraz dwóch kobiet, a także dwóch osób neutralnych pod względem płci. Wszystkie z nich występują w wielu kombinacjach kolorystycznych.

Emotikony niepełnosprawności

Wszystkie zaproponowane przez Apple emotikony odnoszące się do niepełnosprawności zostały włączone do standardu Unicode 12.0. Osoby niepełnosprawne są o wiele lepeiej prezentowane w nowych emotikonach. Konsorcjum zgodziło się zastosować wszystkie z dziewięciu emotikon odnoszących się do niepełnosprawności takich jak: osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby z aparatami słuchowymi, osoby głuchonieme, pies przewodnik oraz osoby z laskami.

Kiedy otrzymamy nowe emotikony?

Kiedy nowa lista emotikon zostanie ratyfikowana i opublikowana jej wdrożenie zależy od twórców oprogramowania (zazwyczaj tych tworzących systemy operacyjne). Istnieją szczegółówe wytyczne dotyczące tego, co ma zawierać każda ikona, lecz sama wygląd ikony nie jest standaryzowany. Wygląd emotikon zależy od twórcy. Apple, Microsoft, Samsung, Google i wiele innych firm tworzy emotikony samodzielnie w oparciu o standard Unicode.

Apple jest firmą, która jako jedna z pierwszych wprowadza nowe emotikony. Są one wdrażane podczas aktualizacji systemu. Ostatnim razem Apple dodało 70 nowych emotikon w iOS 12.1. W becie 12.2 nie zauważono żadnych z nowych emotikon. Zapewne zostaną wprowadzone w późniejszych wersjach lub nawet w iOS 13.

Niektórzy producenci oprogramowania tacy jak Twitter oraz Facebook wprowadzają własne emotikony do użytku wewnętrz ich aplikacji na niektórych platformach (aplikacje na iOS korzystają głównie z emotikon dostarczonych przez Apple), więc niektóre z wprowadzonych wraz ze standardem Unicode 12.0 emotikon możemy zobaczyć zanim Apple wprowadzi je do użytku w swoich systemach operacyjnych.