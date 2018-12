25 najgorszych haseł 2018 roku

Zajmująca się bezpieczeństwem IT firma Splashdata przygotowała zestawienie najgorszych haseł, jakie używane były przez internautów w 2018 roku. Zgadnijcie, jaki ciąg znaków zdobył pierwsze miejsce?

Patrząc na to, jakie używane są hasła przez ludzi na całym świecie, trudno się dziwić, że często słyszymy o różnego rodzaju włamaniach. Splashdata prowadzi swój ranking od ostatnich ośmiu lat - za "najgorsze" uznawane są hasła, które można złamać w bardzo prosty sposób i - niestety - wciąż korzysta z nich mnóstwo osób. Od pięciu lat lider jest wciąż ten sam: 123456 to wręcz zaproszenie włamywacza, żeby zajrzał do zawartości chronionej przez ten ciąg znaków. Drugie miejsce również tkwi na swojej pozycji od kilku notowań, a jest nim po prostu password.

Poniższa lista pokazuje powstała z badania ponad 5 milionów włamań, których użytkownikami padli używający kiepskich haseł mieszkańcy Ameryki Północnej oraz Europy 9w większości zachodnie). Na 23. pozycji widzimy donald. Imię obecnego prezydenta USA oraz imiona, nazwiska lub pseudonimy celebrytów są często używane przez włamywaczy próbujących odgadnąć hasło do czyjegoś konta. Splashdata ocenia, że w 2018 roku ok. 10% użytkowników internetu korzystało z co najmniej jednego z 25 najsłabszych haseł, z czego 3% z owego nieszczęsnego 123456.

A oto pełne zestawienie - liczba w nawiasie to pozycja hasła na liście w 2017 roku.

123456 (1) password (1) 123456789 (6) 12345678 (3) 12345 (5) 111111 (nowość) 1234567 (8) sunshine (nowość) qwerty (4) iloveyou (10) princess (nowość) admin (11) welcome (12) 666666 (nowość) abc123 (15) football (9) 123123 (17) monkeys (13) 654321 (nowość) ! @ # $% ^ & * (nowość) charlie (nowość) aa123456 (nowość) donald (nowość) password1 (nowość) qwerty123 (nowość)

Jeśli nie chcecie popełnić błędu, a potrzebne Wam dobre, silne hasło, którego nie odgadnie żaden włamywacz, na naszym serwerze, w dziale Bezpieczeństwo, znajduje się podkategoria Hasła, w której znajdziecie liczne, darmowe generatory i menadżery haseł. Ich stosowanie znacznie zwiększy prywatność oraz zabezpieczy przed włamaniami!