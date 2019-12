25 najlepszych aplikacji dla dzieci w 2019 roku - iPhone i Android

Oto nasze zestawie 25 najlepszych aplikacji dla dzieci, jakie były (i są) dostępne w tym roku. Zakres obejmuje zarówno niemowlaki, jak i młodszych nastolatków.

Spis treści

Minecraft

Choć trudno w to uwierzyć, Minecraft w maju 2019 obchodził swoje dziesiąte urodziny. Mimo upływu lat i postępów w technologii, dzieci i dorośli nadaj uwielbiają klockowy świat, w którym mogą zbudować wszystko to, co sobie tylko wyobrażą. Oprócz edycji mobilnej mamy także - a może przede wszystkim - wydanie na PC. Pojawiło się również mnóstwo popularnych klonów tego tytułu, jak Roblox czy Terraria. Jeśli więc ktoś nie chce płacic - ma darmowe alternatywy.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Stardew Valley

Sielsko i kolorowo - budujemy farmę, uprawiamy zboża, dbamy o trzodę, bierzemy udział z innymi mieszkańcami wioski w różnego rodzaju imprezach, a gdy mamy ochotę na akcję - eksplorujemy kopalnie. Można również oddać się relaksującemu wędkowaniu, ale cały czas wisi nad Twoją głową groźba, że korporacja Jojo Cola przejmie te tereny i zmieni je w miasto. Zaletą zabawy jest relaksująca muzyka, a także słodki, 8-bitowy styl graficzny. Świetne miejsca na odpoczynek dla starszych i młodszych graczy!

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Terraria

Dla starszych dzieci, które polubiły Minecrafta, Terraria jest niemal tym samym. Nie jest za darmo, ale warta wydatku. Coś jak kultowy tytuł Mojang, ale z większą ilością przeciwników do eliminacji oraz miejsc do eksploracji. No i przede wszystkim w 2D. Istnieje również wersja na tablety Amazon Fire.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Pokémon GO

Pokémon GO to prosty, genialny pomysł, którym tytuł ten przyciągnął graczy z całego świata. Grały w to i grają miliony ludzi - specjalne wydarzenia i nowe Pokemony wciąż przykuwają graczy przed wyświetlaczami. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Zachęcają też do wyjścia z domu i eksploracji otoczenia, aby łapać stworzy i gromadzić rzeczy z PokeStopsów. Pokémon GO wymusił na milionach osób ruszenie się z wygodnych sof i foteli. Choć szybko wyczerpuje baterie, jest też niezwykle uzależniający. Na plus - darmowy, ale w trakcie rozgrywki można dokonywać zakupów.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Toca Life: Vacation

Toca Life: Vacation to część serii Toca Life. Jak i w innych, także tutaj symulujemy wyjazd na wakacje. Na głównym ekranie nawigujemy po lokalizacjach - port lotniczy, hotel, plaża - a następnie wchodzimy w interakcje z otoczeniem. Na przykład z portu możesz polecieć do wybranej lokalizacji, na plaży pić drinki i zajadać przekąski, itp. Tytuł ten ma potencjał na długie godziny zabawy z wyobraźnią. Płaci się za niego jednorazowo, a podczas rozgrywki nikt nie nęka nas zachęta do przeprowadzenia mikrotransakcji.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Teach your Monster To Read

Doskonała zabawa, która nauczy dziecko czytać po angielsku - a dla dzieci anglojęzycznych służy do samej nauki czytania. O jej jakości może świadczyć fakt, że była nominowana do nagrody BAFTA, a także zebrała wiele nagród branży edukacyjnej. Jest prosta i przyjemna - dzięki łączeniu dźwięków tak, aby tworzyły wyrazy, łatwo uczy dzieci języka. No i sympatyczny potwór też robi swoje. Warto spróbować!

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

YouTube Kids

Dzieciaki uwielbiają oglądać filmy w sieci. Niestety, nie wszystko na YouTube jest dla nich odpowiednie. Ale Google przygotowało przyjazną im aplikację - z nieco uboższym interfejsem - która filtruje nieodpowiednie treści, dzięki czemu nie zobaczą żadnych elementów dla dorosłych. Chociaż żaden system filtrujący nie jest póki co doskonały - i od czasu do czasu warto sprawdzić oglądane przez dziecko filmy - to i tak Google wykonało lawał dobrej roboty. Jeśli dziecko ma smartfon lub tablet i chce używać YouTube, jest to aplikacja niezbędna.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Facebook Messenger Kids

Nie polecamy sieci społecznościowych dzieciom (zwłaszcza poniżej 13 roku życia), ale Facebook wypuścił wersję Messengera dla młodszych użytkowników. Jak na razie jest ona dostępna tylko w USA, ale ma pojawić w innych krajach świata w ciągu kolejnych miesięcy. Czym różni się od zwykłego komunikatora? Przede wszystkim - nie trzeba zakładać drugiego konta. Loguje się rodzic, a dziecko jest do niego "podczepione". Każda osoba, z jaką dziecko chce mieć kontakt, musi zostać zaakceptowana przez rodzica. Poza tym wszystko działa jak zwykle - umożliwia prowadzenie rozmów tekstowych, przesyłanie GIFów, naklejek, zdjęć, a także rozmowy wideo.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Toca Life: Farm

Drugi przedstawiciel serii Toca Life w zestawieniu. Nie jest darmowy, ale wart zakupu. Oferuje lokalizacje związane z gospodarstwem: stodołę, pole, itp. W każdej dziecko może wchodzić w interakcję z otoczeniem, np. doić krowy, karmić owce, a także prowadzić żniwa. Walor edukacyjny - dziecko poznaje cykl powstawania pożywienia i życie rolnika, mając przy tym dobra zabawą i satysfakcję z wykonanej pracy.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Toca Dance

Toca Dance podoba się dzieciom w wieku 4-8 lat, ale również i starsze oraz dorośli mogą się dobrze bawić. Gracz wybiera trzy postacie, które ubiera, korzystając z szerokiego wyboru strojów. Następnie uczy je ruchów, wskazując na poszczególne części ciała. Można dzięki temu poruszać niezależnie ramionami i głową, wykonywać podskoki i figury taneczne. Za pomocą kolorowych kropek można ustalać cały układ taneczny - jest to rozwiązanie tak proste, że dziecko bez problemu je opanuje. Ponadto producent przygotował duży wybór podkładów muzycznych, a także umożliwił wzbogacanie tańców efektami specjalnymi, jak pokazy fajerwerków, obsypywanie tancerzy kwiatami (lub pomidorami), a także zapisywanie występów w postaci plików wideo.

Gra dostępna jest tylko na iOS - kliknij tutaj, aby ją pobrać.

Sago Mini Road Trip

Mini Road Trip to aplikacja stworzona specjalnie dla dzieci w wieku 2-5 lat. Odpowiada za nią Sago, czyli siostrzana firma Toca Boca. Dzieciaki mogą cieszyć się podróżą od momentu pakowania walizek (gdzie mogą zabrać m.in. ciasteczka czekoladowe), poprzez wybór samochodu (wiele zabawnych modeli), kończąc na zatrzymywaniu podczas podróży na stacjach benzynowych. Istnieje sześć różnych miejsc docelowych, jednak rpzy każdej podróży pojawiają do wyboru tylko trzy. Nie ma żadnych zasad dotyczących jazdy - dlatego dziecko może nawet przesunąć pojazd w powietrze, aby latał.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Toca Life: City

W City dzieci mogą odwiedzać lokacje typowo miejskie, wchodząc w interakcje praktycznie ze wszystkim - od apartamentu po sklep z ubraniami. Inne opcje to zapraszanie ludzi do siebie i możliwość wybierania fryzur, ubrań, itp.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Forestry

Forestry to tytuł składający z mini-gier edukacyjnych. Jest darmowy, ale dostępny tylko na iOS. Dziecko pomaga mieszkańcom lasu w budowaniu domów, zbieraniu jedzenia, nie brak tez relaksujących kąpieli oraz codzinnych czynności. Ma pomagać także w ćwiczeniu pamięci. Podczas rozgrywki można dokonywać zakupów, więc rodzice powinni mieć oko na poczynania dziecka w trakcie zabawy.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS.

Toca Hair Salon 3

Wszystkie gry Toca Boca są świetne, a Toca Hair Salon to jedna z części, które trzeba mieć na rodzinnym tablecie lub telefonie. Pozwala wcielić się w role fryzjera lub stylisty. Zabawa z włosami pochłania dzieci na długi czas. A i dorosły może poeksperymentować.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Snail Bob 3

Snail Bob 3 to świetna zabawa logiczna dla dzieci w każdym wieku - dorosłych również. Celem jest doprowadzenie sympatycznego ślimaka do celu, wykorzystując w tym celu różnego rodzaju mechanizmy. Naciśnięcie aktywuje je lub wyłącza, a efekty działania otwierają drogę Boba. W drodze musi on zbierać różne cenne przedmioty. Produkcja ta dostępna jest na Androida, a także online na PC.

Toca Kitchen 2

Toca Kitchen to propozycja odwiedzenia kuchni, gdzie można piec, gotować, smażyć i miksować pożywienia, aby nakarmić wymagające postacie. Produkcja ta nadaje się nawet dla 3-latków, a zabawne reakcje karmionych stworów wywołują szczery śmiech. Jak i w innych grach Toca, także i tutaj mamy spory wybór różnego rodzaju działań i elementów - a że można je dowolnie łączyć, dziecko ma frajdę tworząc potrawę takich składników, jak arbuzy, spaghetti, macka ośmiornicy, sos sojowy czy cebula. Jest tu nawet "tryb wegetariański". Nie ma tu natomiast irytujących linków, właściwym grom freemium, które skłaniają do mikrotranskacji.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Duolingo

Jak wiadomo, dzieci łatwo i szybko przyswajają sobie wiedzę. Dlatego powstała Duolingo, pozwalające na naukę języka obcego poprzez zabawę. Dostępnych jest kilkanaście języków, w tym japoński. Dzieci za postępy otrzymują nagrody, co motywuje je do dlaszych działań.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Artie's Magic Pencil

Artie's Magic Pencil to aplikacja stworzona w celu nauki rysowania. Dedykowana dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Nauka odbywa się w miły i spokojny sposób, zachęcając młodego człowieka do eksperymentów i rozwijania umiejętności. Na Androidzie dostępna jest za darmo, ale tylko do pewnego momentu.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Monument Valley

Jedna z najładniejszych gier, jakie powstały na urządzenia mobilne. Nie jest darmowa, ale przyciąga zarówno dzieci, jak i dorosłych na długi czas. Zadaniem gracza jest pomóc księżniczce Idzie w przejściu poprzez świat fantastycznej architektury w stylu Eschera. Satysfakcję sprawia poprawne manipulowanie oraz odkrywanie ukrytych ścieżek. Choć produkcja ukazała się w 2014 roku, mimo upływu lat wciąż jest świeża i grywalna. A co ciekawe, po jej ukończeniu można od razu przeskoczyć do Monument Valley 2.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

JetPack Joyride

Darmowa gra dla małych i dużych. Otrzymuejsz duzy wybór plecaków odrzutowych, za pomocą których pokonujesz kolejne poziomy. Proste, a potrafi przyciagnąc na długie godziny.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

A Parcel of Courage

Przepięknie ilustrowana, interaktywna książka, w której treści przemycono wiele elementów edukacyjnych, kładących nacisk na logikę, pamięć, itp. Darmowa, jednak oferuje zakupy. Dostępna tylko na iOS.

Kliknij, aby pobrać.

Hoopa City

Hoopa City to interaktywna zabawa edukacyjna, pozwalająca dzieciom na odgrywanie ról i używanie wyobraźni. Spodoba się złaszcza dzieciom z pierwszysz klas podstawówki. Bohaterem jest hipopotam Hoopa, a zadaniem - konstrukowanie miast za pomocą dostępnych elementów. Mamy tu domy, drogi, itp. Dzieci mogą próbować różnych połaczeń, aby znaleźć ukryte kombinacje, dające dostęp do unilanych budynków.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Dumb ways to die

Chociaz tytuł jest mało dziecięcy, jest to aplikacja powstała na bazie animacji stworzonych przez firmę z Australii, a których celem była nauka bezpieczeństwa dla najmłodszych. Ma za zadanie nauczyć dziecka, jak unikać 15 różnych, smiertelnych niezbepieczeństw w życiu codziennym. Przy okazji dziecko ma nie dopuścić do śmierci prowadzonej postaci. Produkcja ta spodobała się na tyle, że powstały jej kontynuacje: Dumb Ways to Die 2, Dumb Ways to Die 3: World Tour, Dum Ways Jr.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS.

Let's Create! Pottery

Aplikacja pozwalająca tworzyć wirtualną ceramikę - ale robi to w sposób, który spodoba się każdemu! W dodatku jakość grafiki zachwyca. Można pobrać ją w darmowej, testowej wersji Lite lub kupić od razu pełną wersję.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.

Minion Rush

Minionki każdy zna, a Minion Rush to tzw. runner, czyli niekończący się bieg połączony z omijaniem przeszkód i zbieraniem bananów. Wśród atrakcji m.in. jazda na jednorożcu oraz typy spod ciemnej gwiazdy, próbujące przeszkodzić Minionkowi. W odróżnieniu od większości zabaw tego typu, można ubierać go w różne kostiumy, wyposażać w kilka rodzajów broni oraz bonusów. Produkcja jest darmowa, ale możliwe są mikrozakupy podczas zabawy.

Inne tego typu zabawy to m.in. Talking Tom Gold Run oraz Subway Surfers.

Kliknij, aby pobrać wersję na iOS lub wersję na Androida.