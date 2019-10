2500 gier MS-DOS dostępnych za darmo dla każdego

The Internet Archive zrobiło olbrzymią niespodziankę fanom gier retro, dodając do swoich zasobów olbrzymią ilość gier z MS-DOS. To prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników starszych tytułów.

The Internet Archive to witryna gromadząca wszystko to, co pojawiało się na świecie i w sieci na przestrzeni lat. Można znaleźć tam nagrania wideo, książki, dokumenty, programy oraz oczywiście gry. Ta darmowa biblioteka nie wymaga opłat, ani rejestracji od użytkownika - po prostu szukasz, wybierasz, pobierasz i masz. 2500 tysiąca gier MS-DOS to najnowsza i jedna z największych aktualizacji, jakie się jak dotąd wydarzyły. Nie potrzebne są żadne emulatory - każda pozycja ma już wbudowane mechanizmy umożliwiające zgodność działania z systemami Windows, a większość da się uruchomić bezpośrednio w przeglądarce - w takiej sytuacji widać na górnej grafice zielony przycisk startu. Na liście dostępnych produkcji można wymienić dziesiątki znanych tytułów, jak Ultimate Body Blows, ZooKeeper czy Wolfsbane. The Internet Archives udostępnia większość pozycji w formacie .zip, który należy pobrać i rozpakować. Warto dodać, że mamy tam również starsze produkcje, z pierwszej połowy lat 80-tych. To nie tylko gratka dla osób pamiętających 8-bitowce (jak Commodore 64 czy Atari 65), ale również okazja dla młodszych graczy, aby zobaczyć, nad jakimi produkcjami zarywało się niegdyś noce. Pełną kolekcję dodanych tytułów znajdziesz na tej stronie.