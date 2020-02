2K Games utworzyło nowe studio - 31st Union

2K Games ogłosiło otwarcie nowego studia, które pracuje nad nowym "ambitnym" tytułem, pod przewodnictwem weterana branży gier.

Na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, przedstawiciele firmy 2K Games ogłosili powołanie do życia nowego studia, na którego czele stanie Michale Condrey. Jest on już weteranem branży gier, a wcześniej kierował m.in. Sledgehammer Games. Ujawniono również, że nowo powstały zespół - 31st Union, pracuje już nad projektem, który określono mianem nowego "ambitnego" IP oraz, że będzie to produkcja single player.

2K Games, które wchodzi w skład firmy Take-Two, z pewnością może liczyć na "kredyt zaufania" ze strony swoich właścicieli. Do tej pory firma regularnie odnosiła sukcesy, a zawdzięcza to m.in. bogatemu portfolio, w którym znajdują się takie marki jak: Sid Meier's Civilization, X-COM, Borderlands, BioShock, czy NBA 2K.

Decyzja o założeniu nowego studia wyraźnie pokazuje, że firma ma ambitne plany i nie spoczywa na laurach. Ostatnia wielka premiera 2K Games to Borderlands 3, a już teraz wiemy, że w przygotowaniu jest również nowa odsłona serii BioShock.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować Borderlands 3, to pamiętajcie, że gra jest obecnie dostępna na Xbox One, PlayStation 4 i PC.

źródło: gamingbolt.com