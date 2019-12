2K potwierdza - nowy BioShock w produkcji!

12 listopada podzieliliśmy się wieścią, że być może wkrótce doczekamy zapowiedzi nowego tytułu z serii BioShock. Oficjalnej zapowiedzi nie ma, ale jest potwierdzenie - gra znajduje się w produkcji!

David Ismailer, prezes 2K Games, zapowiedział powrót marki na rynek. Za czwartą odsłonę serii będzie odpowiadać Cloud Chamber - studio powołane do życia specjalnie do wykonania tego tytułu. Pierwsza produkcja, która rozsławiła podwodne miasto Rapture, była dziełem nieistniejącego już studia Irrational Games, na czele którego stał Ken Levine. BioShock 2 został stworzony przez 2K Marin, podobnie jak średnio udany (w opinii recenzentów i samych graczy) BioShock Infinite (2013). A o czym będzie traktować czwarta odsłona cyklu?

To pozostanie póki co w sferze zagadek. Może być to zarówno reboot całej serii, jak i osobna przygoda, osadzona w tym samym uniwersum. Poprzednie plotki mówiły, że może być to niekończący się gameplay, czyli gra sieciowa z mikrotransakcjami. No cóż - pozostaje czekać. Na czele zespołu deweloperskiego stoi Kelley Gilmore, która wcześniej pracowała we Firaxis Games, przy takich markach, jak XCOM oraz Civilization. Z tego, co powiedział Ismalier, wynika, że tytuł jest już we wczesnej fazie produkcji, aczkolwiek doradzamy uzbrojenie się w cierpliwość - nie spodziewamy się usłyszeć kolejnych nowości na ten temat wcześniej, niż dopiero w przyszłym roku.