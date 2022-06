3 gry za darmo od Epic Games Store! W co zagramy w tym tygodniu?

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, dzisiaj od godziny 17:00 możemy odebrać darmowe gry od Epic Games Store. W tym tygodniu czekają na nas aż 3 tytuły.

Dzisiaj od godziny 17:00 możemy pobrać kolejne darmowe gry od Epic Games Store. Tym razem czekają na nas aż 3 produkcje. Oferta jest ważna do kolejnego czwartku, 7 lipca.

Geneforge 1 - Mutagen

Geneforge 1 - Mutagen to izometryczna gra RPG, w której wcielamy się w postać Sharpera. Jest on członkiem najpotężniejszej gildii magów. Naszą umiejętnością jest tworzenie nowych form życia i kontrolowania ich. Ktoś porwał jednak członków naszej organizacji, pragnąć wykorzystać ich moc, aby odbudować świat. Możemy zdecydować, czy dołączyć do niego czy się mu sprzeciwić. Gra charakteryzuje się otwartą, nieliniową fabułą, która ma kilka zakończeń.

Hood: Outlaws & Legends

Hood: Outlaws & Legends to gra akcji, która skupia się przede wszystkim na rozgrywce wieloosobowej. Trafiamy tutaj do średniowiecznego świata, i niczym Robin Hood napadamy na bogatych, aby zdobyć chwałę i bogactwo. Całą akcję obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby.

Iratus: Lord of the Dead

Iratus: Lord of the Dead to gra, która bardzo mocno czerpie z gatunku rogue like, a szczególnie ze sztandarowego przedstawiciela tego typu gier, czyli Darkest Dungeon. Wcielamy się tutaj w postać Iratusa, potężnego nekromanty, który został pokonany przez ludzkość. Po latach wstaje z martwych i postanawia się zemścić. Do tego celu używa swojej armii nieumarłych.

