3 najważniejsze rzeczy, które Galaxy S23 robi lepiej niż iPhone 14!

Nowe flagowce Samsunga zostaną zaprezentowane 1 lutego podczas wydarzenia Galaxy Unpacked.

Galaxy S23 zadebiutuje już w tym tygodniu, a do sprzedaży trafią następujące warianty smartfona:

Galaxy S23,

Galaxy S23 Plus,

Galaxy S23 Ultra.

Niecałe pięć miesięcy temu na rynku pojawiły się nowe flagowce od Apple, które wywołały niemałą burzę swoja premierą. Recenzenci oraz użytkownicy narzekali na niewielką ilość zmian w podstawowych modelach oraz wysokie ceny urządzeń. W tym krótkim porównaniu postaram się podkreślić trzy najważniejszy rzeczy, które iPhone 14 robi znacznie gorzej niż Galaxy S23. Pod uwagę wezmę jedynie podstawowe modele obu smartfonów.

1. Ekran

iPhone 14 w swojej podstawowej wersji otrzymał 6.1-calowy ekran OLED z 60 Hz odświeżaniem obrazu. Tak niska częstotliwość odświeżania ekranu jest całkowitym nieporozumieniem w smartfonie, którego cena to obecnie ponad 4000 zł. Producenci znacznie tańszych urządzeń gwarantują większą płynność animacji w swoich budżetowych propozycjach, a więc uważam, że takie rozwiązanie ze strony Apple jest mocno nie w porządku w stosunku do użytkowników.

Najtańszy model Galaxy S23 został wyposażony w ekran o podobnej przekątnej (6.1-cala), ale oferuje on odświeżanie obrazu na poziomie maksymalnie 120 Hz. Posiada on również znacznie wyższą jasność maksymalną (1750 nitów vs 1200 nitów), dzięki czemu używanie smartfona podczas słonecznych dni powinno być znacznie bardziej komfortowe.

2. Podzespoły

Jedna z najważniejszych różnic między porównywanymi flagowcami. Galaxy S23 zostanie oparty na najnowszym procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 2, który swoją premierę miał pod koniec zeszłego roku. iPhone 14 wykorzystuje jednostkę A15 Bionic, czyli ten sam chipset, na którym oparty został iPhone 13 Pro z 2021 roku. Poniżej możecie zobaczyć bezpośrednie porównanie obu podzespołów w aplikacji AnTuTu.

Procesor marki Qualcomm wypada wyraźnie lepiej w każdej kategorii, a należy również zauważyć, że smartfon Samsunga otrzyma więcej pamięci operacyjnej. Flagowiec Apple został wyposażony w 6 GB pamięci RAM, podczas gdy Galaxy S23 zadebiutuje z minimum 8 GB pamięci RAM.

3. Zestaw aparatów

iPhone 14 posiada dwa obiektywy, których rozdzielczość to 12 Mpix oraz 12 Mpix. Galaxy S23 zostanie wyposażony w trzy obiektywy, których rozdzielczość to 50 Mpix, 12 Mpix oraz 10 Mpix. Nie jest to jednak najważniejsza różnica pomiędzy możliwości fotograficznymi obu urządzeń. Największą przewagą koreańskiego flagowca jest opcja wykonywania zdjęć z 3-krotnym zoomem optycznym, której brakuje w zeszłorocznym smartfonie od Apple.