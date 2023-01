3 powody, dla których nie kupię PS5. I nie, nie jest to cena

Przez dłuższy czas zastanawiałem się, czy nie rozszerzyć swojego portfolio konsol w domowej kolekcji. Po kilku tygodniach zastanawiania się doszedłem do wniosku, że PS5 po prostu nie jest mi potrzebne. Dlaczego?

Spis treści

Konsola PS5 zadebiutowała na rynku ponad dwa lata temu. Było to wówczas na tyle duże wydarzenie, że sklepy i fabryki nie nadążały z dostarczaniem nowych urządzeń. Zainteresowanie było ogromne. Ja jednak odpuściłem. Na przestrzeni lat widzę, że była to bardzo dobra decyzja. Przez ostatnie kilka tygodni zastanawiałem się, czy nie wprowadzić do swojego domu nowego zestawu od Sony, jednak bilans zysków i strat był jednoznaczny. Nie kupię PS5. Dlaczego?

Xbox Game Pass to spełnienie moich marzeń

W ubiegłym roku pisałem o tym, że przez Xbox Game Pass odechciało mi się grać. To była prawda i tak, jak wspominałem w tym tekście, musiałem nauczyć się świadomie korzystać z tej platformy. Game Pass daje mi dostęp do mnóstwa świetnych gier. Nie mówię tutaj tylko o ponadczasowych klasykach czy "indykach", z którymi można spędzić miłe kilka chwil. Usługa zapewnia mi możliwość zagrania w dniu premiery w wiele gier pokroju A Plague Tale: Requiem, Halo Infinity, Forza Horizon 5 czy też nadchodzące Wo Long: Fallen Dynasty albo Starfield, który może zostać grą roku. Wiem, że Sony ma swój mocno rozbudowany w ostatnim czasie PS Plus. Czy jednak otrzymam tam dostęp do nowego God of War, Horizona czy Spider-Mana? Nawet nie wątpię. Ja po prostu wiem, że tak się nie stanie.

Mimo wielu narzekań, moim zdaniem Xbox Game Pass to najlepsza rzecz, która mogła spotkać graczy. A jeśli jeszcze potwierdzą się informacje, jakoby Ubisoft+ miał wejść w skład oferty, to już nigdy nie anuluję subskrypcji.

Gry ekskluzywne? Mogę poczekać

Wiele osób kupuje konsole dla gier ekskluzywnych. W przypadku Sony jednak nie do końca są to "exy". Bo dlaczego mam wydawać grube pieniądze na kolejną konsolę tylko po to, aby w te same gry zagrać dwa lata później na PC. Jeszcze jakiś czas temu było to nie do pomyślenia. Teraz przecież to normalna rzecz, że na komputerach sprawdzimy God of War, Horizon czy przygody Spider-Mana.

Poza tym mówi się, że cierpliwość to cnota. Ja się w nią uzbroiłem i na zwiedzanie północnych krańców świata w towarzystwie Kratosa w Ragnaroku poczekam sobie z uśmiechem na ustach. Będę miał w tym czasie co robić. Patrz punkt wyżej.

Mam Xbox Series X...

... i PS5 nie zapewni mi niczego, czego nie mogę spodziewać się po "klocku" i pececie. Przynajmniej jeśli chodzi o rzeczy, które mnie interesują. Xbox Game Pass zapewnia mi dostęp do wielu gier w dniu premiery. Tytuły ekskluzywne w większości prędzej czy później i tak pojawią się na PC. Wolę te pieniądze zainwestować w sprzęt, który rzeczywiście zapewni mi całkowicie nowe doświadczenia, na które nie mogę liczyć w żadnym innym miejscu. W kilkutygodniowej batalii i gonitwie myśli PS5 poległo w starciu z inną konsolą, która mam nadzieję, już niedługo trafi w moje ręce. Nintendo Switch, czekam na ciebie.