3 powody, przez które lepiej poczekać na premierę Galaxy S23 Ultra niż kupować Galaxy S22 Ultra

Nowy flagowiec Samsunga pojawi się na rynku już w lutym.

Spis treści

Galaxy S22 Ultra to zdecydowanie jeden z najbardziej udanych smartfonów koreańskiego producenta w ciągu ostatnich lat. Urządzenie posiada świetny ekran, topowe podzespoły oraz doskonały aparat. Flagowiec cieszył się na tyle dużą popularnością, że Samsung zadecydował o anulowaniu modelu Galaxy S22 FE na rzecz większej produkcji wariantu Ultra. Tegoroczne smartfony z serii Galaxy zadebiutują podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Event odbędzie się pierwszego lutego, a jednym z zaprezentowanych urządzeń będzie model Galaxy S23 Ultra.

Poniżej znajdziecie trzy najważniejsze powody, które sprawiają, że przed zakupem zeszłorocznego superflagowca warto zaczekać do premiery nowej odsłony smartfona. Jeżeli jednak wolicie dokonać zakupu już teraz, to warto śledzić nasze zestawienie aktualnych promocji na urządzenia Samsunga - znajdziecie je tutaj.

Zobacz również:

Powód 1 - Aparat

Źródło: Samsung

Zmiany w zestawie obiektywów będą jednymi z kluczowych cech nowego superflagowca. Tegoroczny Galaxy S23 Ultra zostanie wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, dzięki czemu stanie się on jednym z niewielu smartfonów z tak mocnym obiektywem (wśród konkurencji takie kamery mają np. Motorola Edge 30 Ultra oraz Xiaomi 12T Pro). To jednak nie wszystko - nowe Samsunga mają otrzymać znacznie większe możliwości wykonywania zdjęć przy niskim oświetleniu, a astrofotografia stała się jednym z tematów przewodnich w materiałach promocyjnych przed premierą nowych flagowców.

Najdroższy z tegorocznych modeli zostanie także wyposażony w lepszą stabilizację obrazu podczas nagrywania materiałów wideo. Jest to jedna z płaszczyzn, na której smartfony Samsunga niemalże zawsze wypadały gorzej od iPhone'ów, a więc być może ten rok okaże się przełomowy w tym aspekcie.

Powód 2 - Procesor

Źródło: Smartprix

Jak dotąd koreański producent prowadził dość dziwną politykę wydawania swoich flagowców, która sprawiała, że na rynek europejski trafiały słabsze egzemplarze. Zeszłoroczny S22 Ultra został oparty na (najmocniejszym wtedy) procesorze marki Qualcomm, czyli Snapdragonie 8 Gen 1. Mimo to, na Starym Kontynencie zadebiutował on w wersji opartej na znacznie słabszym chipsecie - Exynos 2200.

W tym roku ma się to zmienić, a Galaxy S23 Ultra zostanie wyposażony w ten sam procesor zarówno na rynku amerykańskim, jak i europejskim. Jednostką, która będzie zasilać flagowca jest Snapdragon 8 Gen 2. Procesor ten jest znacznie wydajniejszy niż jego poprzednicy (modele 8 Gen 1 oraz 8 Plus Gen 1), a jednocześnie ma oferować lepsze zarządzanie energią co pozwoli na dłuższą prace na pojedynczym ładowaniu baterii.

Powód 3 - Ceny starszych modeli

Źródło: Samsung

Premiera Galaxy S23 Ultra z całą pewnością wpłynie na ceny starszych modeli. Niestety, debiut iPhone'a 14 pokazał, że prezentacja nowych urządzeń niekoniecznie musi prowadzić do spadku cen poprzednich wersji telefonu - tyczy się to jednak głównie oficjalnej dystrybucji i nie dotyczy rynków wtórnych.

Z całą pewnością sporo użytkowników Galaxy S22 Ultra będzie chciała przesiąść się na nowy model, a część z nich zapewne planowała to od dawna, przez co dbali o swoje smartfony mając na uwadze ich późniejszą sprzedaż. Już niedługo w serwisach takich jak Allegro czy OLX pojawi się mnóstwo świetnych ofert na używane wersje flagowców, które pod wieloma względami będą równie atrakcyjne jak nowe urządzenia. Co prawda musimy liczyć się z brakiem gwarancji i słabszą baterią, jednak jeśli nie stanowi to dla nas problemu, to zdecydowanie warto rozważyć taką opcję.