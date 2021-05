3 proste błędy, przez które narażasz swoje hasła

Miliony osób codziennie narażają swoje konta internetowe i dane osobowe na ryzyko, popełniając proste błędy w hasłach. Oto, jak upewnić się, że twoje życie w Internecie jest bezpieczne i nie dasz się złapać.

Ochrona haseł

Niektóre niewiarygodnie proste błędy mogą z łatwością oddać najważniejsze informacje online w ręce hakerów. Najnowsze odkrycia zespołu ds. Bezpieczeństwa firmy McAfee pokazują, że wielu z nas nie przestrzega najbardziej podstawowych zasad dotyczących naszych kont online. Odkrycia zostały opublikowane z okazji Światowego Dnia Hasła, który przypada na dziś (6 maja 2021 r.) i stanowią dość przerażającą lekturę.

Prawdopodobnie już wiesz, że używanie tego samego hasła do wielu kont to okropny pomysł, a wymyślenie kodu bezpieczeństwa zawierającego szczegóły łatwe do odgadnięcia dla każdego, kto cię zna - na przykład urodziny lub imiona zwierząt - jest równie bezpieczne jak kłódka z pozostawionym w niej kluczem.

Wszystko to może ułatwić hakerom dostęp do wielu urządzeń za pomocą jednego kliknięcia. Zmianą, którą można łatwo wprowadzić i która może poprawić sytuację, jest skonfigurowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego, co oznacza, że ​​dostęp do kont wymaga dodatkowej warstwy zabezpieczeń.

Oprogramowanie McAfee

Jeśli martwisz się o swoje konta i hasła, oto kilka najważniejszych wskazówek firmy McAfee, które pomogą Ci tworzyć bezpieczne hasła :

Udostępnianie haseł : nigdy nie należy udostępniać nikomu swoich danych logowania, nawet zaufanej rodzinie i znajomym. Udostępnienie hasła może spowodować, że wrażliwe dane osobowe wpadną w niepowołane ręce. Co ważniejsze, nigdy nie udostępniaj go za pośrednictwem komunikatorów.

: nigdy nie należy udostępniać nikomu swoich danych logowania, nawet zaufanej rodzinie i znajomym. Udostępnienie hasła może spowodować, że wrażliwe dane osobowe wpadną w niepowołane ręce. Co ważniejsze, nigdy nie udostępniaj go za pośrednictwem komunikatorów. Zachowaj bezosobowość : hasła, które zawierają dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub imię zwierzęcia, ułatwiają ich odgadnięcie. Jest to szczególnie ważne, gdy udostępniamy wiele danych osobowych w Internecie.

: hasła, które zawierają dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres lub imię zwierzęcia, ułatwiają ich odgadnięcie. Jest to szczególnie ważne, gdy udostępniamy wiele danych osobowych w Internecie. Nigdy nie używaj haseł ponownie : jeśli używasz tych samych haseł do wielu platform i ktoś odgadnie je do jednego konta, może potencjalnie użyć go do uzyskania dostępu do innych.

: jeśli używasz tych samych haseł do wielu platform i ktoś odgadnie je do jednego konta, może potencjalnie użyć go do uzyskania dostępu do innych. Zatrudnij menedżera haseł : są to programy, które mogą tworzyć losowe i złożone hasła dla każdego konta i bezpiecznie je przechowywać. Oznacza to, że nie musisz pamiętać swoich danych - możesz po prostu polegać na menedżerze, który wprowadzi je w razie potrzeby.

: są to programy, które mogą tworzyć losowe i złożone hasła dla każdego konta i bezpiecznie je przechowywać. Oznacza to, że nie musisz pamiętać swoich danych - możesz po prostu polegać na menedżerze, który wprowadzi je w razie potrzeby. Stosuj uwierzytelnianie wieloskładnikowe: możesz dwukrotnie sprawdzić autentyczność cyfrowych użytkowników i dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń, aby chronić dane osobowe i informacje.

Pamiętaj, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje urządzenia. Poznaj nasz ranking TOP 10 antywirusów w 2021.