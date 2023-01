3 rzeczy, które Galaxy Z Flip 4 robi lepiej niż Motorola RAZR 2022

Konkurencja między składanymi smartfonami rośnie, a my zdecydowaliśmy się porównać ze sobą dwa popularne modele w tym segmencie urządzeń mobilnych.

Spis treści

Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 zadebiutował na rynku w wakacje 2022 roku. Urządzenie przez długi czas nie miało na europejskim rynku zbyt wielkiej konkurencji, jednak pod koniec roku do sprzedaży trafiła Motorola RAZR 2022. Smartfon okazał się pod wieloma względami lepszy niż flagowiec Samsunga, a o najważniejszych rzeczach, które model RAZR robi lepiej niż Z Flip 4 możecie przeczytać tutaj. Udało mi się również porównać aparaty w obu smartfonach, choć w tym wypadku wyniki testów były zdecydowanie mniej jednoznaczne. Jeżeli chcecie sprawdzić, jakie zdjęcia robią oba składane smartfony, to artykuł na ten temat znajdziecie tutaj.

W tym tekście skupię się na najważniejszych elementach, które składany flagowiec Samsunga robi lepiej od Motoroli. Jest to bliźniaczy tekst do artykuły, o którym wspominałem wcześniej, a więc dla uzyskania szerszego kontekstu zachęcam również do zapoznania się z 3 rzeczami, które Motorola RAZR 2022 robi lepiej niż Galaxy Z Flip 4.

Zobacz również:

1. Wodoszczelność oraz ładowanie indukcyjne

Źródło: PCWorld

Dwa rozwiązania konstrukcyjne, których zdecydowanie brakuje w modelu RAZR 2022. Galaxy Z Flip 4 uzyskał certyfikat wodoszczelności na poziomie IPX8 co w praktyce oznacza, że jest on wodoszczelny, ale nie wodoodporny. Urządzenie może więc zostać zanurzone na głębokość większą niż 1 metr, ale czas zanurzenia nie powinien przekraczać 30 minut. X w oznaczeniu IPX8 sugeruje, że smartfon nie jest odporny na pył i kurz. Mimo to, Samsung zadbał o znacznie większą wytrzymałość swojego składanego smartfona niż Motorola.

Użytkownicy modelu Z Flip 4 mogą również korzystać z ładowania indukcyjnego, którego brakuje w konkurencyjnym flagowcu. Dla wielu osób nie będzie to decydujący czynnik, ale z całą pewnością warto o nim wspomnieć, ponieważ bezprzewodowe ładowanie może okazać się bardzo użyteczne np. dla użytkowników pracujących przy biurku.

2. Design

Źródło: PCWorld

Ocena designu obu smartfonów jest kwestią mocno subiektywną, ale przyznam, że Z Flip 4 prezentuje się według mnie znacznie lepiej. Urządzenie posiada mniejsze ramki wokół ekranu oraz smuklejszą obudowę. Srebrne elementy dodatkowo podkreślają półkę cenową urządzenia, a cały smartfon wygląda zdecydowanie bardziej elegancko.

Zgięcie ekranu jest wyraźnie mniej widoczne w przypadku modelu RAZR 2022, ale mimo to uważam, że to Samsung zaprojektował ładniejszego flagowca. Koreańska firma oferuje również o wiele więcej wariantów kolorystycznych, podczas gdy Motorole RAZR 2022 możemy kupić jedynie w czarnym wykończeniu.

3. Cena

Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 jest wyraźnie tańszy od swojego konkurenta. Smartfona możemy zakupić w wielu konfiguracjach, które oferują różną ilość pamięci wewnętrznej na potrzeby użytkowników. Ceny wszystkich dostępnych wariantów obu smartfonów prezentują się obecnie następująco:

Wariant 8/128 GB

Motorola: Brak

Z Flip 4: 4599 zł / Link

Wariant 8/256 GB

Motorola: 5999 zł / Link

/ Z Flip 4: 4949 zł / Link

Wariant 8/512 GB

Motorola: Brak

Z Flip 4: 5099 zł / Link

Galaxy Z Flip 4 w wariancie bliźniaczym do Motoroli (8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej) kosztuje aż 1000 zł mniej. Dokładna różnica między cenami smartfonów może się zmieniać w czasie, ale nadal pozostanie duża. Szkoda, że Motorola nie wypuściła na rynek tańszych wariantów swojego składanego flagowca, które mogłyby stanowić alternatywę cenową dla Z Flipa 4.