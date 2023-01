3 rzeczy, które Motorola RAZR 2022 robi lepiej niż Galaxy Z Flip 4!

Składany flagowiec Motoroli jest jednym z największych konkurentów Samsunga z serii Z Flip.

Spis treści

Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 zadebiutowała na europejskim rynku w trzecim kwartale zeszłego roku. Urządzenie jest kontynuacją legendarnego modelu z klapką, a jednocześnie następcą pierwszego telefonu Motoroli z elastycznym ekranem.

Największym konkurentem flagowca jest Galaxy Z Flip 4, którego pokaz odbył się na sierpniowym evencie Galaxy Unpacked (również w 2022 roku). Oba urządzenia różnią się pod wieloma względami, a oto 3 istotne rzeczy, które RAZR 2022 robi znacznie lepiej niż składany smartfon Samsunga.

Zobacz również:

1. Zawartość zestawu

Źródło: PCWorld

Zarówno Z Flip, jak i RAZR należą do topowych flagowców, a ich cena - w zależności od wariantu - to zazwyczaj od 4500 zł do 5999 zł. Model RAZR 2022 jest wyraźnie droższy od swojego konkurenta, ale jednocześnie oferuje znacznie bardziej rozbudowany zestaw przy zakupie. W pudełku, oprócz urządzenia, znajdziemy także kabel z podwójnym wejściem USB C, przezroczyste etui ochronne oraz kostkę do ładowania. W przypadku Samsunga możemy liczyć jedynie na kabel, a pozostałe akcesoria będziemy musieli dokupić samodzielnie.

Zawartość pudełka z Galaxy Z Flipem niespecjalnie mnie zaskoczyła, ponieważ wpisuje się w obecny trend całej branży. Kupując urządzenie warto jednak pamiętać o tym, że nie dostaniemy w komplecie żadnej ładowarki.

2. Zgięcie ekranu

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Zdecydowanie największa przewaga modelu RAZR 2022 nad Galaxy Z Flipem 4. Większość potencjalnych użytkowników składanych urządzeń zapewne zastanawia się nad tym jak mocno widoczne jest zgięcie ekranu podczas codziennego użytku. Przy włączonym ekranie jest ono niemalże niedostrzegalne na obu urządzeniach, ale tylko jeden ze smartfonów utrzymuje taki stan rzeczy podczas wygaszonego wyświetlacza. Tym smartfonem jest RAZR 2022, co możecie zobaczyć na zdjęciu znajdującym się powyżej.

Z Flip 4 także radzi sobie ze zgięciem naprawdę dobrze i podczas oglądani filmów czy przeglądania Instagrama/TikToka kompletnie nie zwracałem na nie uwagi. Różnica między modelami jest jednak widoczna, co dostrzeżecie na poniższej fotografii.

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

3. Ekran zewnętrzny

Źródło: PCWorld

Kolejną istotną zaletą Motoroli jest większy ekran zewnętrzny. W przypadku modelu RAZR 2022 ma on przekątną 2.7-cala, a w Z Flipie 4 jest to 1.9-cala. Ta różnica znacznie wpływa na nasz komfort użytkowania urządzeń, ponieważ tylko na Motoroli będzie w stanie uruchomić wszystkie aplikacje na mniejszym wyświetlaczu. Samsung oferuje podobną opcję, ale jedynie do określonych programów, które zapisujemy na zewnętrznym ekranie w formie widgetów.

W Motoroli możemy więc znacznie więcej operacji wykonać bez otwierania urządzenia, co bezpośrednio wpływa także na zużycie baterii w smartfonie. Trzeba uczciwie przyznać, że obsługa niektórych aplikacji nie jest zbyt wygodna na zewnętrznym ekranie, ale mimo wszystko mamy taką możliwość.