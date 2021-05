Najnowsze dane Eurostatu mówią nam, że aż 35% Polaków nie korzysta z poczty elektronicznej. Nasz kraj z wynikiem 65% plasuje się kawałek za unijną średnią - 73% i dość daleko od liderów. Tymi są Dania, Islandia, Norwegia, Holandia, Szwecja oraz Finlandia - tam adres e-mail posiada ponad 90% obywateli. Czesi plasują się wysoko z wynikiem 82%, a za nimi Węgrzy i Litwini (72%) oraz Słowacy (71%). A kogo my wyprzedzamy? Na końcu tabeli znajdują się Kosowo (29%), Turcja (34%) oraz Bośnia i Hercegowina (37%), Co ciekawe, liczba osób korzystających z poczty elektronicznej w Polsce jest niższa niż suma wszystkich internautów w Polsce (ponad 83%).

Katarzyna Garbaciak z EmailLabs, firmy, która oferuje infrastrukturę emailową do wysyłki wiadomości transakcyjnych i marketingowych, zauważa:

To nie przypadek, że na rynkach rozwiniętych liczba osób korzystających z poczty elektronicznej jest najwyższa. Dostęp do maila to istotny wskaźnik cyfryzacji społeczeństwa. Nie mając konta pocztowego trudno przecież skorzystać nie tylko z usług w chmurze obliczeniowej, ale także zakupów online, bankowości elektronicznej, e-usług w urzędach, czy mediów społecznościowych. Utrudniony jest dostęp do edukacji czy szczepień, bo nawet rejestracja w ramach Narodowego Programu Szczepień przebiega w dużej mierze z wykorzystaniem maili. De facto można powiedzieć, że co trzeci Polak jest w jakiejś mierze pozbawiony dostępu do wielu usług i udogodnień