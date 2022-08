365 dni - streszczenie fabuły filmów

Już jutro premierę ma film Kolejne 365 dni. Nie pamiętasz, co wydarzyło się w dwóch poprzednich częściach? Przychodzimy z pomocą.

Spis treści

365 dni

Film rozpoczyna się, kiedy obserwujemy spotkanie sycylijskiej mafii Torcellich wraz z czarnorynkowymi handlarzami. Massimo Torcelli rozmawia ze swoim ojcem i obserwuje znajdującą się na plaży piękną kobietę. W pewnym momencie padają strzały. Massimo udaje się przeżyć, jednak jego ojciec umiera wskutek odniesionych ran.

Pięć lat później Massimo jest przywódcą mafijnej rodziny. Laura wraz ze swoim partnerem oraz swoimi przyjaciółmi świętują jej urodziny we Włoszech. Między parą niezbyt się układa. Kiedy Marcin sam poszedł na wycieczkę na Etnę, następuje kłótnia i dziewczyna idzie na samotny spacer. Wtedy Massimo ją porywa i zabiera do swojej posiadłości.

Na miejscu mężczyzna wyjaśnia, że pięć lat temu zobaczył ją po raz pierwszy i od tamtej pory nie może o niej zapomnieć. Wyjaśnia, że zamierza ją przetrzymywać przez 365 dni z nadzieją, że Laura się w nim zakocha. Zapewnia ją także, że nie dotknie jej w intymne miejsca bez jej zgody.

Dziewczyna drażni się z Massimo i odmawia uprawiania z nim seksu. Podczas pobytu w hotelu w Rzymie Massimo przykuwa ją do łóżka i zmusza do patrzenia, jak uprawia seks oralny z inną kobietą. Nie mając zgody na zbliżenie każe jej się ubrać i idą do klubu. Tam ma miejsce kolejna sytuacja, kiedy Laura się z nim drażni i flirtuje z członkiem konkurencyjnej rodziny mafijnej. Dochodzi do strzelaniny.

Następnego ranka Laura budzi się na jachcie. Dochodzi do kłótni między nią i Massimo oraz jego przyjacielem Mario. Massimo podkreśla, że do incydentu doszło przez jej zachowanie. Doprowadziło to do zaostrzenia konfliktu pomiędzy grupami. Laura w pewnym momencie wpada do wody i zaczyna panikować. Massimo skacze jej na ratunek. Kiedy dziewczyna odzyskuje przytomność słyszy od Włocha, że bał się, że ją straci. Następnie dochodzi między nimi do wielokrotnych zbliżeń.

Tego samego wieczoru Laura i Massimo udają się na bal maskowy. Spotykają tam Annę, która grozi kobiecie. Okazuje się, że Massimo i Anna spotykali się. Mężczyzna zaznaczył jednak, że rozstanie się z nią, jeśli kiedykolwiek znajdzie Laurę. Po balu Laura i Massimo ponownie uprawiają seks. Mówi jej, że wysyła ją do Warszawy. Dołączy do niej, kiedy skończy interesy. Następnie zapewnia, że ją kocha.

W drodze na lotnisko kolejny człowiek Massimo uspokaja Laurę, że Anna jej nie skrzywdzi. Następnie dostaje telefon, każe kobiecie czekać w Warszawie i szybko oddala się z miejsca.

Laura jest w Warszawie i dniami i nocami czeka na Massimo. Nawiązuje kontakt ze swoją przyjaciółką Olgą. Idą razem do klubu, w którym spotykają Marcina. Ten mówi jej, że szukał jej, aby ją przeprosić. Prosi o jeszcze jedną szansę. Wracają razem do mieszkania Laury. Okazuje się, że na miejscu jest Massimo. Marcin odchodzi a para kochanków znów ląduje w łóżku.

Massimo oświadcza się Laurze a ta mówi "tak". Prosi jednak, aby Massimo nie odkrywał tajników swojego "zawodu" przed jej rodzicami.

Po powrocie do Włoch Massimo dowiaduje się o rosnących napięciach pomiędzy rodzinami mafiozów. Laura zaczyna się źle czuć, jednak odkłada wizytę u lekarza. Rozmawiają o ślubie, w którym nie może uczestniczyć rodziny Laury, aby nie dowiedzieli się, czym Massimo się zajmuje. Olga jednak dostaje pozwolenie, aby zostać druhną. Laura informuje przyjaciółkę, że jest w ciąży. Ta namawia ją, aby powiedziała o wszystkim swojemu mężczyźnie. Dzwoni do niego i pyta, czy mogą porozmawiać po obiedzie.

Wtedy Mario dowiaduje się, że rywalizująca rodzina planuje zabić Laurę. Samochód Laury wjeżdża do tunelu, jednak nie opuszcza go z drugiej strony. Massimo świadomy konsekwencji załamuje się. Policyjny radiowóz blokuje wyjazd z tunelu.

365 dni: Ten dzień

Film zaczyna się od ślubu Laury i Massimo. Kobieta straciła dziecko w wyniku wypadku. Wszystko wydaje się być w porządku, do momentu kiedy dziewczyna nie zaczyna się nudzić. Nie ma żadnego zajęcia w momencie, kiedy Massimo zajęty jest pracą. Ciągłe kłótnie doprowadzają do tego, że dziewczyna zaczyna spędzać coraz więcej czasu z Nacho, ogrodnikiem Massimo.

Pewnej nocy, podczas imprezy w ich domu Laura odkrywa, że Massimo uprawia seks ze swoją byłą partnerką, Anną. Jest załamana i opuszcza imprezę spotykając Nacho. Massimo nie wie co się dzieje i zaczyna jej szukać. Tymczasem Nacho i Laura uciekają na wyspę, gdzie dziewczyna zaczyna fantazjować o seksie z ogrodnikiem.

Nacho mówi w pewnym momencie Laurze, że jego ojcem jest głowa konkurencyjnej rodziny mafijnej. Dziewczyna czuje się zdradzona, jednak nadal spędza czas w ich domu. Nacho udaje się na spotkanie z ojcem i zostawia Laurę ze strażnikami. Na miejscu jest także Massimo, który kłóci się z ojcem Nacho ponieważ wie, że Laura jest u nich w domu.

Nagle Nacho uświadamia sobie, że zostawił Laurę z niewłaściwymi strażnikami i wraz z Massimo biegną jej na ratunek. Laura zostaje porwana przez Adriano, brata bliźniaka Massimo. Okazuje się, że to właśnie jego widziała podczas stosunku z Anną. To cały czas był plan Adriano, który rywalizuje z Massimo.

Laura biegnie i zostaje postrzelona przez Annę. Massimo z kolei strzela do Adriano. Film kończy się, kiedy Laura cała we krwi leży w ramionach Massimo.