3dfx - powrót, którego nie będzie (?)

W latach 90-tych XX wieku posiadanie karty marki 3dfx to był szczyt marzeń. Po latach ogłoszono jej powrót na rynek... ale nic nie wiadomo.

3dfx Interactive powstało w roku 1994 i przebojem zdobyło rynek PC. Ten przebój to seria kart graficznych Voodoo. Dopiero na przełomie wieków producenta wyprzedziła konkurencja, a do jego upadku przyczyniło się m.in. wydanie niezbyt udanej karty Voodoo 4. Ostatecznie 3dfx wykupiła za 69 mln dolarów Nvidia, która nie była zainteresowana dalszym rozwojem istniejących serii kart graficznych 3dfx. Jednak w lipcu b.r. pojawiły się pierwsze pogłoski o tym, że producent powróci po ponad 20 latach na rynek. Plotki i informacje prawie-pewne podawały, że na zimę 2021 roku pojawi się Voodoo 6 - układ graficzny dla smart TV, tabletów oraz telefonów. Miały także trwać prace nad GPU klasycznej karty graficznej dla desktopów.

Oficjalne informacje na ten temat miały zostać podane w nocy czasu polskiego. Powrót na rynek 3dfx miała umożliwić firma inwestycyjna Jansen Products z San Francisco, która wykupiła prawa do nazwy. Informowano o tym na Twitterze, zapowiadano oficjalne prezentacje na targach CES 2022. Jednak pojawiła się tylko informacja, że dopiero trwają prace nad sześcioma produktami:

3dfx Voodo 6 PCI

3dfx Ruffon Smartphone

3dfx Brozzo Bluetooth Speaker

3dfx 5.1 home theater system

3dfx Galaxian Tablet (128GB)

3dfx Lithium 77K5D Smart TV

Czyli nic nowego, bez dat, szczegółów oraz oficjalnych planów. Wielki come back póki co nie nastąpił. Tak więc póki co nadal nie wiadomo, czy 3dfx powróci na rynek, czy też są to takie marzenia, które ktoś chciałby urzeczywistnić.

