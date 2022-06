4 biliony wonów - ile to złotych? Tyle chcą ukraść w nowym Domu z Papieru

Dzisiaj premierę na Netflix ma pierwszy sezon koreańskiej wersji Domu z Papieru. Profesor wraz ze swoją grupą chcą ukraść 4 bibliony wonów koreańskich. Ile to w złotych i co za to można kupić?

Spis treści

Dom z Papieru: Korea to południowokoreańska wersja hitu Netflixa, który został stworzony przez Alexa Pinę. Dzisiaj na platformie streamingowej premierę ma pierwszy sezon. Twórcy postawili na sprawdzony scenariusz i ponowie będziemy mieć do czynienia z grupą dowodzoną przez niejakiego Profesora, który planuje wielki napad. W oficjalnym opisie serialu możemy przeczytać:

Grupa desperatów ukrytych pod maskami łączy siły pod przywództwem mistrza zbrodni znanego jako "Profesor", aby dokonać największego napadu, jaki kiedykolwiek widziała Korea. Zaufaj Profesorowi. Wybierz swoją nazwę miasta. Załóż maskę. Już czas.

4 biliony wonów - ile to złotych?

W pierwszym odcinku nowego Domu z papieru z ust Profesora pada stwierdzenie, że aby zmienić świat, grupa musi ukraść 4 bibliony wonów. Ile to w złotych? Według dzisiejszego przelicznika, 1 won południowokoreański to 0.0034 polskiego złotego. Już teraz możemy zobaczyć, że ostateczna kwota, na jaką czają się bohaterowie serialu jest ogromna. 4 biliony wonów południowokoreańskich to według aktualnego przelicznika to 13 795 336 532 złotych.

13 795 336 532 złotych - co za to kupić?

Kwota jaką chcą zrabować bohaterowie Domu z papieru jest wręcz niewyobrażalna. Co zatem moglibyśmy kupić za tak duże pieniądze? Biorąc pod uwagę średnie ceny mieszkań w Warszawie, moglibyśmy nabyć np. 19 330 takich nieruchomości. Po co komuś jednak tyle mieszkań. Dysponując taką ilością gotówki moglibyśmy pozwolić sobie na zakup 7 300 egzemplarzy Lamborghini Aventador z 2014 roku. Biorąc pod uwagę, że dwa lata temu z taśmy zjechał pojazd, który był oznaczony numerem 10 000, stalibyśmy się posiadaczami większości tych samochodów na świecie. A co z fanami gier? O ile magazyny by pozwoliły, za taką kwotę w naszym domu mogłoby znaleźć się prawie 4,5 miliona konsol PS5. Jak wiemy, z dostępnością PlayStation 5 na rynku jest różnie, więc moglibyśmy nie doczekać się dostawy.

Zobacz również: