4 polskie gry w finale europejskiej edycji konkursu Google Play Indie Games Showcase

Już we wtorek, 25 czerwca, poznacie zwycięzców konkursu Google Play dla niezależnych twórców gier Indie Games Showcase. Wśród 20 finalistów europejskiej edycji (wybranych spośród zgłoszeń z 20 krajów!), znalazło się aż 4 deweloperów z Polski. O główne nagrody powalczą w tym roku autorzy gier: DRIVE, Hexologic, Lucid Dream Adventure i Golf Peaks.

Podczas gali finałowej, która odbędzie się w Saatchi Gallery w Londynie, najlepsza 20 zaprezentuje swoje gry przed szeroką publicznością. Obecna na wydarzeniu widownia wskaże 5 swoich ulubieńców, którzy dołączą do 5 wybranej przez zespół Google. Tak wyselekcjonowana najlepsza 10 kandydatów przejdzie do etapu, w którym profesjonalne jury wyłoni 3 zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody m.in. wyeksponowanie gry w sklepie Google Play, indywidualne konsultacje biznesowe z ekspertami Google czy aż 100 000 euro do wykorzystania na płatną kampanię od agencji marketingu Yellowhead. Głównym celem konkursu jest jednak promowanie wartościowych gier niezależnych i wsparcie ich twórców w prowadzeniu biznesu.

Indie Games Showcase to wyjątkowy konkurs Google Play dla niezależnych firm produkujących gry.To również wielkie święto gier indie w ich najlepszym wydaniu. Jak tłumaczy to firma: "Poprzez tę inicjatywę chcemy pomagać twórcom gier o wysokim potencjale. Od 2016 roku przeprowadziliśmy aż 9 konkursów skierowanych do niezależnych twórców nie tylko w Europie, ale również w Korei, Japonii, USA i Ameryce Południowej. W ciągu tych 3 lat istnienia otrzymaliśmy w sumie 3,6 tys. zgłoszeń z 48 krajów, W organizowanych przez nas wydarzeniach brało udział 2,5 tys. graczy z całego świata, a filmy promujące konkursy wygenerowały aż 39,5 mln wyświetleń. Zauważyliśmy, że nasze działania miały też znaczący wpływ biznesowy na dotychczasowych finalistów."