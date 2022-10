4 powody, przez które Always On Display na iPhone'ach 14 Pro jest lepszy niż na smartfonach z Androidem

Apple w końcu dodało do swoich flagowych urządzeń funkcję Always On Display. Firma przyzwyczaiła nas już do tego, że podchodzi do popularnych opcji w autorski sposób i tak też stało się tym razem.

Źródło: PCWorld

Nowa funkcja została dodana jedynie do droższych wariantów iPhone'a 14, oznaczonych jak 14 Pro oraz 14 Pro MAX. Amerykańska firma zinterpretowała opcję Always On Display (AOD) w swój autorski sposób, dlatego wygląda ona inaczej niż na smartfonach z Androidem. Przyjrzymy się temu, co dokładnie Apple robi inaczej.

1. Obrazek z ekranu blokady nie znika

Przez ostatnie 15 lat ekrany blokady na iPhone'ach dostały niewiele zmian. Nawet jeśli starannie wybieramy odpowiednie zdjęcie na nasz Lock Screen, to widzimy je przez około sekundę, zanim telefon się odblokuje. AOD na iPhone'ach 14 Pro zmienia ten stan rzeczy: teraz zdjęcie na ekranie blokady jest widoczne nawet wtedy, gdy telefon przejdzie w stan uśpienia. To niepodobne do żadnego telefonu z Androidem - niektóre oferują grafikę, która może się pojawić na przyciemnionym wyświetlaczu (np. Samsungi z serii Galaxy), ale żaden nie pozwala zobaczyć pełnego zdjęcia, gdy ekran się wyłączy.

2. Widżety i powiadomienia są dynamiczne

Większość telefonów z systemem Android na ekranie AOD wyświetla szereg widżetów, które pozwalają poznać czas, datę i sprawdzić aktualne powiadomienia. Jednak, aby uzyskać więcej informacji, przykładowo na temat nowych notyfikacji, trzeba będzie odblokować telefon lub, co najmniej, włączyć wyświetlacz i przeczytać powiadomienie.

W przypadku iPhone'a 14 Pro tak nie jest. Widżety i banery powiadomień pozostają dynamiczne, więc zobaczysz więcej niż tylko godzinę i datę, a niektóre alerty, takie jak timery, będą nadal aktualizowane w tle. Podobnie jak w zegarku Apple Watch, funkcja AOD jest przedłużeniem ekranu blokady, a nie osobną rzeczą, co sprawia, że jest ona zdecydowanie bardziej użyteczna.

3. AOD na iPhonie 14 Pro inteligentnie dba o baterie

Opisywana funkcja, na urządzeniach z systemem Android, nie zmieniła się zbytnio w ciągu ostatnich pięciu lat. Pokazuje ona godzinę i datę na czarnym tle, oferuje kilka opcji personalizacji i pożera baterię. W przypadku iPhone'a sytuacja jest nieco inna.

Po pierwsze, iPhone 14 Pro używa tego samego wyświetlacza LTPO co Apple Watch, dzięki czemu ekran obniża częstotliwość odświeżania aż do 1 Hz, co zdecydowanie zmniejsza zużycie energii. To jeszcze nie wszystko: Always On Display na iPhone'a 14 Pro będzie również oszczędzać baterię - wyłączając się - gdy wyświetlacz jest skierowany w dół lub znajduje się w kieszeni. Smartfon ma również wykryć jeśli wychodzisz z pokoju nosząc Apple Watcha i wtedy także wygasić funkcję.

4. Funkcja działa z aplikacjami

Zaimplementowany przez Apple AOD nie służy tylko do patrzenia. Kilka aplikacji producenta działa nawet, gdy wyświetlacz jest aktywny. Należą do nich: pilot Apple TV, Mapy, Telefon i Notatki głosowe. Oznacza to, że niektóre aplikacje będą wyświetlać elementy sterujące zamiast godziny i widżetów, co czyni je jeszcze bardziej użytecznymi. Dzięki temu Always On Display staje się narzędziem, które realnie zwiększa komfort korzystania ze smartfona.