4 powody, przez które OnePlus 11 będzie jednym z najciekawszych flagowców 2023 roku

Nowe przecieki na temat smartfona sugerują, że urządzenie zaoferuje sporo zmian względem poprzedniego modelu.

Spis treści

OnePlus 10T Źródło: NotebookCheck.com

OnePlus nie cieszy się ostatnio zbytnią przychylnością fanów. Marka przeszła w ciągu ostatnich lat spore zmiany i z producenta budżetowych alternatyw do drogich flagowców, stała się po prostu kolejnym twórcą drogich flagowców. Wydany niedawno OnePlus 10T niestety jedynie potwierdza te metamorfozę. Smartfon kosztuje ponad 3000 zł, a brak w nim wysokich certyfikatów wodoodporności czy dodatkowego przycisku do szybkiego wyciszania urządzenia - z którego niegdyś znany był OnePlus.

Na szczęście przyszłoroczny flagowiec marki napawa znacznie większym optymizmem, a my znaleźliśmy 4 powody, przez które warto czekać na jego premierę. Dokładna data prezentacji urządzenia nie jest jeszcze znana, ale OnePlus 11 najprawdopodobniej pojawi się na rynku w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zobacz również:

Źródło: Źródło: Twitter / Smartprix

1. OnePlus 11 otrzyma 16 GB pamięci RAM

Wiele wskazuje na to, że flagowiec zostanie wyposażony w 16 GB pamięci RAM. To wręcz absurdalna ilość w przypadku urządzeń mobilnych, a wielu z nas zapewne używa laptopów, które posiadają mniejszą pamięć operacyjną. Spora część przyszłorocznych flagowców (w tym OnePlus 11) zostanie oparta na tym samym procesorze, czyli Snapdragonie 8 Gen 2, a więc wszystkie inne podzespoły oraz software będą odgrywały sporą rolę w próbie wyróżnienia się na rynku.

2. OnePlus 11 będzie używał UFS 4.0

Flagowiec będzie jednym z pierwszych smartfonów, które będą wykorzystywały nowy standard pamięci flash. Zastosowanie tego rozwiązania z całą pewnością przyniesie poprawę w wydajności urządzenia. Poprzednie modele smartfona - w tym nowy OnePlus 10T wykorzystują warianty starszego UFS 3.0, a więc różnica będzie zauważalna.

3. OnePlus 11 może otrzymać ceramiczną obudowę

Branżowy portal PocketLint dotarł do informacji udostępnionych przez jednego z popularnych lekasterów na chińskiej stronie Weibo. Użytkownik Digital Chat Station zasugerował, że nowy przyszłoroczny flagowiec marki OnePlus zostanie wyposażony w elementy wykonane z ceramiki. Warto jednak wziąć także pod uwagę posty innego znanego insider'a - Maxa Jambora, który zasugerował z kolei, że taka zmiana może się nie wydarzyć. Na ten moment nie mamy jednak oficjalnych potwierdzeń, które sugerowałyby, która z wersji jest prawdziwa.

UFS 4.0 = yes

Ceramic = no https://t.co/FW2NAR5hUr — Max Jambor (@MaxJmb) November 18, 2022

4. OnePlus 11 zadebiutuje bez oznaczenia Pro

Wspomniany wcześniej Max Jambor - znany z przecieków na temat nadchodzących premier w branży mobilnej - zasugerował, że OnePlus 11 zadebiutuje tylko w jednym wariancie i tym samym nie otrzyma oznaczenia "Pro" lub "Ultra".

The upcoming OnePlus Pro model is called OnePlus 11. — Max Jambor (@MaxJmb) October 17, 2022

Strategia wypuszczania jednego flagowca z serii wydaje się martwa od wielu lat, a wszyscy wielcy producenci prezentują zazwyczaj kilka wariantów jednego urządzenia. Niewykluczone, że chińska marka zrobi to samo, ale już po premierze OnePluse'a 11. Mimo to, takie rozwiązanie napawa mnie nadzieją na to, że firma włoży o wiele więcej wysiłku w dostarczenie klientom kompletnego produktu.